Ehringshausen / Sinn: Verkehrsrowdy beleidigt Polizisten

Zeugen hatten in der Nacht zu Samstag (09.09.2023) einen Verkehrsrowdy in Ehringshausen gemeldet. Dieser war durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Offenbar war er rückwärts durch den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße gefahren und durch die gesamte Ortschaft gerast. Zudem habe er waghalsige Fahrmanöver auf der Bundessstraße getätigt. Der Fahrer des Seats verfolge zudem den Mitteiler und fahre Schlangenlinien. Bislang zog sich die Verfolgung von Ehringshausen über Daubhausen bis nach Sinn. Dort konnten die Ordnungshüter den Ibiza-Fahrer anhalten und kontrollieren. Der 51-Fahrer beleidigte die Beamten während der Kontrolle unter anderem als „Scheiß Kanaken“ und mit den Worten „Halts Maul du Wixer“ und „Soll ich Dir auf die Fresse hauen, Du Arschloch“. Offensichtlich befand sich der Fahrer in einer persönlichen Ausnahmesituation. Im Anschluss an die Kontrolle wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt und dort aufgenommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Der 51-jährige Mann aus dem LDK muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung verantworten.

Wetzlar -Hermannstein: Kabeldiebe

Mehrere hundert Meter Kabel haben Unbekannte von einer Baustelle im Dillfeld gestohlen. Zwischen Freitagabend (08.09.2023), 18:00 Uhr und Samstagmorgen (09.09.2023), 07:00 Uhr, begaben sich die Diebe zu der Baustelle und schnitten das Stromkabel aus einem Schaltschrank, lösten es aus der Ummantelung und flüchteten. Die Polizei beziffert den Schaden mit 10.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wahlplakate abgerissen

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (12.09.2023) hat ein Unbekannter sämtliche Wahlplakate von einer Plakatwand und einer Litfaßsäule heruntergerissen. Die Plakate, verschiedenster Parteien, waren zwischen der Flutgrabenstraße und dem Dillufer in der „Neustadt“ angebracht. Gemeldet wurden die Sachbeschädigungen gegen 04:10 Uhr. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Driedorf:

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter am 05.09.2023, um 09:00 Uhr, einen in der Stadionstraße abgestellten blauen VW Golf und hinterließ einen 150 Euro teuren Schaden am linken Außenspiegel. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer in einer Sattelzugmaschine unterwegs war. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn:

In der Bahnhofstraße stieß ein unbekannter Autofahrer offenbar beim Einparken gegen einen Holzfensterrahmen des Cafés „la momenta“ in der Bahnhofstraße und machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall am Freitagabend (08.09.02023), um 23:05 Uhr, mitbekommen? In diesem Zusammenhang wird um Hinweise zu dem Unfallfahrer und seinem silbernen Kombi gebeten, der in Richtung Hauptstraße / Prof.-Sell-Straße davonfuhr. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn:

Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Samstag (09.09.2023) einen schwarzen Daimler. Der E200 stand in diesem Zeitraum auf dem Rewe-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Daimlers. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar:

Einen 4.000 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unbekannter am 06.09.2023 an einem auf dem Rewe-Parkplatz in der Westendstraße stehenden Opel. Er streifte den silbernen Meriva an der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel. Hinweise, zu dem Unfallfahrer, der den Opel zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr touchierte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

In der Flutgrabenstraße streifte ein Unbekannter einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Reparatur der rechten Fahrzeugseite wird 3.500 Euro kosten. Wer hat den Unfallfahrer zwischen dem 30.08.2023 und dem 06.09.2023 beobachtet und kann Hinweise geben? Diese erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

Am Karl-Kellner-Ring flüchtete ein Unfallfahrer, nachdem er offenbar beim Ausparken einen grauen Mercedes an der hinteren rechten Stoßstange beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Wer hat den Zusammenstoß am Donnerstag (07.09.2023) im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels:

Offenbar beim Aussteigen schlug ein Unbekannter Autofahrer die Tür seines Pkws gegen die rechte Fahrzeugseite eines grauen Insignias. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstagmorgen (07.09.2023), gegen 09:55 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand der Opel auf einem Parkplatz in der Bachstelzenstraße. Die Polizei beziffert den Schaden auf 550 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.