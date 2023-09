Mann verpasst Halt und zieht die Notbremse

Gießen (ots) – Ein 35-jähriger Mann aus Gießen zog gestern Abend (11.9. / 19:30

Uhr) in einem Flixtrain kurz nach Abfahrt im Bahnhof Gießen die Notbremse, da er

seinen Ausstieg verpasst hatte. Der Zug fuhr kurz vorher vom Gleis 5 in Richtung

Frankfurt a.M. ab und hatte zum Zeitpunkt der Schnellbremsung eine

Geschwindigkeit von knapp 15 km/h. Reisende wurden glücklicherweise nicht

verletzt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der 35-Jährige die

verständigten Bundespolizisten zum Revier begleiten.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Durch den Vorfall kam es zu 22 Minuten Verspätung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegen 20:45 Uhr wieder

auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den

35-Jährigen ein Strafverfahren u.a. wegen des ,,Missbrauchs von

Nothilfemitteln“ eingeleitet.

Cold Case „Sabrina“ – Einladung zur zweiten DNA-Reihenuntersuchung

Büdingen: Im Fall eines am 01.04.1999 bei Büdingen tot aufgefundenen Säuglings führten Staatsanwaltschaft und die Wetterauer Kriminalpolizei am zurückliegenden Wochenende eine zweite DNA-Reihenuntersuchung durch. Ziel der Ermittlungsbehörden ist es die Mutter des Säuglings zu identifizieren.

Die Ermittler luden für Freitag und Samstag etwa 200 Frauen zur Abgabe einer Speichelprobe zur Polizeistation in Büdingen ein. Diese hatten zum Auffindezeitpunkt von Sabrina im Jahr 1999 im Bereich von Büdingen gewohnt und waren zwischenzeitlich verzogen.

Knapp 100 Frauen folgten der Einladung und gaben eine Speichelprobe ab. Damit nahmen etwa die Hälfte der Angeschriebenen den Termin wahr.

Die Auswertung der Proben erfolgt im Institut für Rechtsmedizin in Gießen. Die Ergebnisse erwarten Staatsanwaltschaft und Polizei zum Ende dieses beziehungsweise zu Beginn des nächsten Jahres.

Gießen/Wettenberg: Einbrüche

Am frühen Samstagmorgen (09.09.2023) hebelte ein Unbekannter eine Tür eines Pizzalieferdienstes in der Schützenstraße auf. So gelangte er in das Gebäude und entwendete Bargeld. Der Täter brach dort zwischen 05.30 Uhr und 06.40 Uhr ein und entkam unbemerkt.

Einen Fernseher erbeutete ein Einbrecher in der Kaplansgasse. Er gelangte am Montag zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr in das mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshaus und hebelte schließlich einen Kellerverschlag auf. Mit seiner Beute flüchtete er im Anschluss.

In der Frankfurter Straße hebelten Unbekannte an einer Tür eines Kosmetikstudios nahe des Bahnübergangs. Ihr Versuch ins Innere zu gelangen scheiterte jedoch. Zurück blieb eine beschädigte Tür. Der oder die Täter begingen die Tat im Zeitraum von Freitagabend (08.09.2023) bis Samstagabend, 18.30 Uhr.

In Wettenberg schlugen Einbrecher ebenfalls zu. In der Launsbacher Obergasse hebelten sie an mehreren Fenstern eines Bürogebäudes. Die Fenster hielten allesamt statt. Der genaue Tatzeitraum ist noch unbekannt.

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag (10.09.2023) und Montag, 14.30 Uhr, versuchten Unbekannte ebenfalls in der Obergasse eine Tür und Fenster einer Bäckerei aufzuhebeln. Auch dieser Versuch scheiterte. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise unter 0641 7006-6555 an die Polizei melden können.

Fernwald/B49: Überschlagen und geflüchtet

Ein Zeuge informierte die Polizei am Sonntag (10.09.2023) über einen Verkehrsunfall, dessen Ablauf derzeit ermittelt wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem roten Geländewagen die B49 aus Fernwald kommend in Richtung Gießen entlang. Die genaue Unfallzeit ist bislang nicht abschließend geklärt, der Unfall ereignete sich irgendwann vor 18.30 Uhr, ggf. auch schon deutlich früher.

Der Unbekannte kam in Höhe eines ehemaligen Schwimmbads vermutlich von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto. Der Daimler Chrysler geriet ins Unterholz und blieb fünfzehn Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Das total beschädigte Fahrzeug ließ die Person zurück. Bäume und Sträucher wurden ebenfalls beschädigt. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten es sicher. Die umfangreiche Bergung aus dem Waldstück machte am Abend eine Vollsperrung der B49 über den Zeitraum von über einer Stunde erforderlich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben dazu machen, wer den roten Geländewagen zur Zeit des Unfalls gefahren hat und wann genau der Unfall passiert sein muss? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegen.

Gießen/Lollar: Kontrollen der „AG Tuner / Poser“ – vier Fahrzeuge sichergestellt

Am Montag (11.09.2023) führte die „AG Tuner / Poser“ mit Unterstützung der Kontrollgruppe, des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen sowie Kolleginne und Kollegen beider Gießener Polizeistationen tagsüber und in den Abendstunden Kontrollen im Stadtgebiet von Gießen und Lollar durch.

In Gießen richteten sie neben der Grünberger Straße auch zwei Kontrollstellen auf dem Anlagenring ein. In Lollar fanden die Kontrollen im Bereich des Kreisels am Ortseingang statt. Insgesamt kontrollierten die speziell geschulten Ordnungshüter 82 Fahrzeuge. Dabei stellten sie neun Verstöße fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. U.a. mussten sie nicht zulässige und sowie nicht eingetragene Umbauten bemängeln. Bei einem in der Westanlage kontrollierten Mercedes schleiften die Reifen der Vorderachse in den Kotflügelradkästen.

Die Spoilerkits eines in der Grünberger Straße gestoppten Mercedes waren den Vorschriften entsprechend eingetragen. Jedoch entging den Kontrollierenden nicht, dass auch Motor und die Abgasanlage verändert wurden. Die Fahrt war damit beendet. Insgesamt drei Autos und ein Leichtkraftrad stellten die Schutzleute wegen schwerwiegenden Mängeln im Rahmen der Aktion noch vor Ort sicher. Darüber hinaus leiteten sie mehrere Bußgeldverfahren ein. Ein Verkehrsteilnehmer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Unabhängige Gutachter beurteilen im Einzelfall die monierten Umbauten, im Fall von erwiesenen Verstößen und erforderlichem Rückbau kommen damit auf die Verantwortlichen neben den Bußgeldern weitere, nicht unerhebliche Kosten zu.

Gießen: Fahrräder gestohlen

Ein Unbekannter klaute ein abgeschlossenes Fahrrad vom Schulhof einer Schule in der Bismarckstraße. Die Besitzerin hatte es am Montag gegen 07.40 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 14.50 Uhr zum Abstellort zurückkam, war ihr schwarzgrünes Fahrrad der Marke „Bulls“ weg.

In der Nähe des Bahnhofs nahm ein Unbekannter ein sandfarbenes Pedelec der Marke „Cube“ mit. Dazu montierte er das mittels Schloss gesicherte Vorderrad ab und trug das Fahrrad vermutlich vom Hinterhof eines Wohnhauses im Alten Wetzlarer Weg davon. Der Dieb schlug von Sonntag, 10.00 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr zu. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 an die Polizeistation Gießen Süd wenden können.

Gießen: Kennzeichen geklaut

Ein Unbekannter stahl im Zeitraum von Montagabend, 21.30 Uhr bis Dienstagmorgen, 07.10 Uhr die beiden Kennzeichen eines geparkten Autos. Der graue Seat Ibiza stand in der Straße „Am Bergwerkswald“ vor einem Wohnhaus. Verdächtige Beobachtungen melden Zeugen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Fernwald: Betrunken gefahren

In Annerod überprüften Polizeibeamte am Samstagvormittag (09.09.2023) den Fahrer eines VW Golf. Da ihnen bei der Kontrolle Alkoholgeruch entgegenwehte, führten sei einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab den Wert von 1,10 Promille. Der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gießen musste mit auf die Wache. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Schutzleute stellten zudem seinen Führerschein sicher. Anschließend durfte der Mann nach Hause. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Gießen: Drogenfahrt

In der Frankfurter Straße stoppten Streifenbeamte der Polizeistation Gießen Süd einen 20-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen. Bei der Kontrolle des Audifahrers am frühen Dienstagmorgen ergab sich den Kontrollierenden der Verdacht, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte. Ein durchgeführter Test bestätigte die Vermutung und reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Seine Fahrt war beendet und er musste eine Blutentnahme auf der Polizeiwache über sich ergehen lassen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.