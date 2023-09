Hinweisschild touchiert

Um 10:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 36-Jähriger aus Horn-Bad Meinerg mit einem Lkw die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf. Im Bereich zum „Gründer Weg“ touchierte der Lkw ein Hinweisschild, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

In der Schildgasse in Eschwege touchierte gestern Mittag, um 12:15 Uhr, ein 29-Jähriger aus Eschwege beim Ausparken einen dahinterstehenden Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand. Anschließend fuhr der 29-Jährige davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte dieser schnell ermittelt werden.

Fahren unter BtM-Einfluss

Bei einer Kontrolle am gestrigen Vormittag, um 11:05 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es bestand der Verdacht des Konsums von illegalen Betäubungsmitteln, was ein Test, der positiv auf THC (Cannabinoide) verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Um 15:00 Uhr kam es gestern Nachmittag in Wanfried zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und seiner 58-Jährigen Frau und deren 28-Jährigen Tochter. Dabei kam es in der Folge auch zu Handgreiflichkeiten. Dadurch erlitten die beiden Frauen Verletzungen im Gesicht, wobei die 58-Jährige in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht werden musste. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot sowie eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen.

Diebstahl von Alu-Leitern

Am 09.09.23 fuhr ein Sprinter in den Abendstunden, um 19:30 Uhr, auf das Gelände einer Fleischerei in der Straße „Am Graben“ in Bischhausen. Dort entwendeten sie – neben Altmetall – auch zwei Alustehleitern im Wert von 150 EUR. Im Fahrzeug befanden sich ein Mann und eine Frau mittleren Alters sowie ein ca. 10 Jahre altes Kind. Alle Personen sind von osteuropäischen Äußeren. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Leichtkraftrad fährt auf Pkw auf; Schaden 2250 Euro

In der Ortslage von Ringgau-Röhrda kam es am Montagnachmittag gegen 16.22 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Zur besagten Zeit befuhr eine 56-Jährige aus dem Ringgau mit ihrem Pkw die Ringgaustraße und wollte dann nach links in die Straße „Dienstheim“ abbiegen. Ein hinter der Frau fahrender 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad erkannte den Abbiegevorgang der Frau allerdings zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. An dem Leichtkraftrad entstand durch die Kollision ein Schaden von 250 Euro, an dem Pkw der 56-Jährigen in Höhe von 2000 Euro. Der 17-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit Radfahrer

Um 17:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 31-Jährige aus Hessisch Lichtenau die Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. An der Kreuzung zur Biegenstraße übersah sie, aufgrund tiefstehender Sonne, den entgegenkommenden 77-jährige Fahrradfahrer, der die Heinrichstraße aus Richtung Desseler Straße befuhr. Beim Abbiegen kam es zu einem leichten Zusammenstoß, wobei der 77-Jährige über die Motorhaube zum Fallen kam. An den Fahrzeugen entstand kaum sichtbarer Schaden. Der 77-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in die Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau verbracht.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Geschwister-Scholl-Straße in Hessisch Lichtenau ist ein einbetonierter Stein auf einem Privatgrundstück von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Stein ist am Montagabend gegen 18.12 Uhr festgestellt worden und wird auf 300 Euro beziffert. Laut Unfallbericht befuhr der Verursacher die Geschwister-Scholl-Straße aus Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße kommend, in Richtung Sudetenstraße. In einem Kurvenbereich touchierte er dann den Stein und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher unter 05602/9393-0.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 15.08.23 und dem 11.09.23 wurde in der Leipziger Straße in Walburg das amtliche hintere Kennzeichen von einem Pkw Daimler abmontiert und entwendet. Das Kennzeichen lautet: ESW-AP 125. Schaden: 25 Euro. Hinweise: 05602/93930.