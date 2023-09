Zeitungsstapel in Keller brennt,

Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 11.09.2023, 20:25 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Niederhadamar im Keller eines Mehrparteienhauses zum Brand eines Zeitschriftenstapels, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Gegen 20:25 Uhr wurden die brennenden Zeitschriften durch einen Bewohner entdeckt und umgehend gelöscht. Hierbei atmete der Hausbewohner Rauchgase ein und musste ärztlich behandelt werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Hintergründe der Brandentstehung sind unklar, ein vorsätzliches Entzünden der Zeitungen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

WhatsApp-Betrüger erlangen knapp 2.500 Euro, Limburg, Montag, 11.09.2023

(he) Gestern wurde eine Limburger Seniorin zum Opfer gemeiner Trickbetrüger, welche die Hilfsbereitschaft der lebensälteren Dame schamlos ausnutzten. Der Ablauf des Betrugs glich den schon mehrfach in der Vergangenheit bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigte erhielt zunächst von einer fremden Mobilfunknummer eine SMS, in der sich das Gegenüber als Tochter ausgab. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy gibt oder man kurzfristig Geldprobleme habe, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu übernehmen oder Geld auf ein Konto zu überweisen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

Mindestens sechs geparkte Fahrzeuge angegangen, Brechen, Oberbrechen, Mittelstraße und Kapellenstraße, 11.09.2023, 03.45 Uhr bis 04.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurden in Oberbrechen mindestens sechs geparkte Fahrzeuge von Dieben angegangen. Die Täter waren zwischen 03.45 Uhr und 04.35 Uhr im Bereich Kapellenstraße und Mittelstraße zugange. In vier Fällen gelang es den Unbekannten, sich Zugang zu den Innenräumen der betroffenen Pkw zu verschaffen und diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Erbeutet wurde hierbei herumliegendes Bargeld und ein Handy. Bei zwei weiteren Fahrzeugen scheiterten sie beim Versuch, die Fahrzeugtüren zu öffnen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

In Hochbehälter eingebrochen,

Hadamar, Oberzeuzheim, Waldstraße, 08.09.2023, 10.00 Uhr bis 11.09.2023, 10.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag in den Hochbehälter von Oberzeuzheim eingebrochen. Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass die Eingangstür des in der Verlängerung der Waldstraße stehenden Behälters aufgebrochen wurde und offenstand. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt, Wirbelau, L3020, L3452, Montag, 11.09.2023, 17:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es im Kreis Limburg-Weilburg bei Wirbelau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwerverletzt wurde und ein Sachschaden von fast 30.000 Euro entstand. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 17:30 Uhr auf der L3452 aus Richtung Wirbelau in Richtung Schuppach unterwegs. Zeitgleich befuhr der 37-Jährige auf seinem Zweirad die L3020 aus Fahrtrichtung Schadeck kommend in Richtung Weilburg. Kurz nach dem Ortsausgang Wirbelau hätte der Skoda-Fahrer an einem Stoppschild anhalten und den Zweiradfahrer passieren lassen müssen. Aus unbekannten Gründen wurde das Stoppschild missachtet und die L3020 gequert. Der Leichtkraftradfahrer konnte nichtmehr reagieren und fuhr mit hoher Wucht in die linke Seite des Pkw. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin von seiner Maschine und kam schwerverletzt in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.