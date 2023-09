Eventuell vermisste Person in Neupotz

Neupotz (ots) – Am Montag 11.09.2023 meldet gegen 19 Uhr ein Angler am Setzfeldsee 2 schwarze Badeschuhe, eine schwarze kurze Hose und ein helles Handtuch an einem Seeeinstieg am Ufer. Der Angler habe auch Schwimmer beobachtet, diese seien jedoch wieder weg.

Vorsorglich suchte die Streife der Polizei Wörth umgehend mit der verst. Feuerwehr und dem DLRG die Einsatzörtlichkeit auf. Es wurde sofort zu Lande, zu Wasser, aus der Luft, sowie Unterwasser entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Suchmaßnahmen dauerten bis nach Mitternacht an. Eine Vermisstenanzeige ging bei der Polizei nicht ein, die umliegenden Krankenhäuser wurden ebenfalls überprüft.

Die Polizei Wörth bittet unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise in dieser Angelegenheit. Natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass ein Badegast einfach die Utensilien vergessen haben könnte.

Entsprechende polizeiliche Ermittlungen werden in der Angelegenheit geführt.

Sachbeschädigung

Kandel (ots) – Montagmorgen meldete ein 65-jähriger Mann aus Kandel, dass seine Fahrzeugreifen am Wochenende in der Schillerstraße zerstochen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Tel: 07271 92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrolle auf der B 35 Rheinbrücke

Germersheim (ots) – Am Montag 11.09.2023, führten das Polizeirevier Philippsburg und die Polizeiinspektion Germersheim in dem Zeitraum von 18-22:30 Uhr eine gemeinsame, länderübergreifende Kontrollstelle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, der Kontrolle von Fahrzeugen, an welchen technische Veränderungen vorgenommen wurden sowie zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität/Wohnungseinbruchdiebstahl durch.

Kontrollörtlichkeit war die 4-spurig ausgebaute Rudolf-von-Habsburg-Brücke (Rheinbrücke) auf der Bundesstraße 35, zwischen Philippsburg und Germersheim, in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz, auf Höhe der Abfahrt Germersheim-Nord.

Bei 139 kontrollierten Fahrzeugen und 141 kontrollierten Personen ergaben sich insgesamt 3 Straftaten. Hierbei handelte es sich um eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weiterhin stand ein Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. 5 Ordnungswidrigkeiten, 14 Verwarnungen sowie 18 Mängelberichte wurden ebenfalls geahndet.

Schulwegkontrolle

Jockgrim (ots) – Montagmorgen wurden, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Jockgrim, Schulwegkontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Maßnahme bezog sich auf die Kindersicherung sowie das Parkverhalten. Hierbei konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden.

Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots) – Am Samstag zwischen 11.20-12.10 Uhr, führten Beamte der Polizei Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle in Kandel auf der B427 bei Kandel Mitte in Fahrtrichtung Rheinzabern durch. Bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften waren 14 Fahrzeugführer zu schnell.

Der Spitzenreiter erreichte 86 km/h.

Desweiteren ergaben sich ein Gurtverstoß, ein Mangel an der Bereifung und zwei weitere Mängelberichte. Bei einem Fahrzeug war eine falsche Rad-/ Reifenkombination montiert, weshalb die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.