Rollerdiebe in der Bürgermeister-Trupp-Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 11.09.2023, entwendeten im Zeitraum von 07-16 Uhr Unbekannte auf einem Zweiradparkplatz in der Bürgermeister-Trupp-Straße einen Roller der Marke Rex. Darüber hinaus wurde das Zündschloss eines weiteren Rollers der Marke Peugeot beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass auch dieser versucht wurde zu entwenden.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am 11.09.2023 gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Oggersheim und Maxdorf. Beim Einfahren auf die L527 von einer Zubringerstraße ausgehend übersah ein 85-jähriger Autofahrer einen 65-jährigen Rollerfahrer.

Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Täterfestnahme nach versuchten Diebstahl auf Baustelle

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – In der Nacht vom Montag 11.09.2023 auf Dienstag 12.09.2023, konnte die Polizei zwei Täter während eines versuchten Diebstahls auf einer Baustelle im Erfurter Ring festnehmen.

Ein 37-Jähriger Mann verschaffte sich durch Übersteigen des Zauns Zutritt zur Baustelle, während der zweite Mann, ein 39-Jähriger, im Auto Schmiere stand. Ein finanzieller Schaden konnte somit abgewendet werden.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Nacht von Sonntag 10.09.2023 auf Montag 11.09.2023, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem BMW in der Ritterstraße einen Kinderwagen sowie Angelzubehör. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Haben Sie etwas gesehen oder können sachdienliche Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kennzeichendiebstahl vom Gepäckträger eines Fahrrads – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-Jähriger stellte sein Fahrrad am Montag, den 11.09.2023, gegen 17:30 Uhr für ca. eine halbe Stunde in der Marienstraße ab. Hierbei beließ er ein Kennzeichenpaar mit LU-Kennung auf dem Gepäckträger des Fahrrads. In dieser Zeit wurde das Kennzeichenpaar durch den oder die bislang unbekannten Täter entwendet.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie sachdienliche Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände oder Dokumente ungesichert in dem Fahrradkorb oder auf dem Gepäckträger zu belassen. Selbst während der Fahrt stellen diese eine leichte Beute dar.

Versuchter Betrug durch „Schockanruf“

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 11.09.2023, erhielt ein 78-Jähriger einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter. Diese schilderte weinend, dass sie einen Verkehrsunfall gehabt hätte und sich nun auf einer Polizeidienststelle befände.

Da dem 78-Jährigen die Betrugsmasche bekannt war, forderte er die Weiterleitung des Telefonats an die Polizei. Dies geschah jedoch nicht und das Telefonat wurde beendet. Der Geschädigte war im Nachgang überrascht über die Echtheit der Stimme, welche sich exakt wie die seiner Tochter angehört habe.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren.

Selbst wenn sich wie in diesem Fall die Stimmen exakt wie die Ihrer Verwandten anhören! Durch bestimmte Techniken können die Stimmen von Betrügenden während des Telefonats verändert werden.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.