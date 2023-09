Verkehrsunfall mit 2 tödlich verletzten Motorradfahrern

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 11.09.2023 gegen 21.47 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Verkehrsunfall auf der L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass an dem Unfall zwei Motorräder beteiligt waren. Die Unfallstelle war in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Mann aus Worms mit seinem Motorrad und einer 41-jährigen Sozia aus Frankenthal die L 523 aus Richtung Bobenheim-Roxheim kommend in Richtung Frankenthal. Etwa in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße kollidierte er mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer aus Bobenheim-Roxheim, welcher in den Gegenverkehr geriet.

Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, zunächst durch die Polizeikräfte und dann durch den eingetroffenen Rettungsdienst, verstarben beide Fahrer noch an der Unfallstelle, die Sozia wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr.

Zur Feststellung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kinder toben sich mit Farbe an Wänden aus

Schifferstadt (ots) – Am Montagmittag konnten nach einem Zeugenhinweis zwei 12- und 13-jährige Jungen dingfest gemacht werden, die mittels Farbe Wände beschmiert hatten. Zunächst wurde der Zeuge auf die beiden Jungs aus Schifferstadt aufmerksam, wie diese in einem Fußweg zwischen der Burgstraße und der Großen Kapellenstraße eine Wand beschmierten und danach mit einem E-Scooter flüchteten.

Im Rahmen einer Absuche konnten die beiden dann an einer Bahnunterführung festgestellt werden, wie sie auch dort Schmierereien an einer Wand hinterließen und beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Im Rahmen der weiteren Absuche und weiterer Ermittlungen konnten die beiden „Täter“ ermittelt werden und an Erziehungsberechtigte übergeben werden.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Tödlicher Verkehrsunfall

Altrip (ots) – Am 12.09.2023 kam es gegen 09:50 Uhr auf der Kreisstraße 13 zwischen Altrip und Waldsee zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Altrip die Speyerer Straße in Richtung K13.

Im Einmündungsbereich K13/Speyerer Straße wurde er dann von einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die aus Waldsee kommend in Richtung Altrip fuhr. Der 85-jährige Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die K13 musste für die Unfallaufnahme für circa 4 ½ Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Eine Drohne der Polizei kam ebenfalls zum Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Alkoholbedingt gestürzt

Schifferstadt (ots) – Wohl aufgrund ihrer starken Alkoholisierung stürzte am Montagabend eine 76-jährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt in der Iggelheimer Straße. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Dame einen Atem-Alkoholwert von 1,67 Promille.

Durch den Sturz wurde die 76-jährige leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.