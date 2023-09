Gescheiterter Versuch an Fahrzeugschlüssel zu gelangen

Speyer (ots) – Am 12.09.2023 gegen 24 Uhr, stellten die Beamten im Rahmen der Streife eine 4-köpfige Personengruppe in der Bahnhofstraße in der Nähe einer Tankstelle fest. Um die Personen herum lagen diverse leere Alkoholdosen und neben der Gruppe stand ein Fahrzeug. Auf die Frage nach dem Fahrzeugführer meldete sich der 34-jährige Fahrer.

Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. In Kenntnis des bevorstehenden Ergebnisses lehnte der Mann dankend ab. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen 02:55 Uhr erschien der 34-Jährige in Begleitung eines 30-jährigen nüchternen Bekannten zu Fuß auf der Dienststelle und wollte seine Schlüssel abholen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 30-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel wurde daher verweigert.

Verletzte Rollerfahrer nach Alleinunfall

Speyer (ots) – Am 11.09.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Roller die Landstraße 528 aus Speyer kommend. An der Vier-Wege-Kreuzung wollte er nach links auf die K15 Richtung Dudenhofen einbiegen und ordnete sich zu diesem Zweck auf die Linksabbiegerspur ein.

Aus bislang ungeklärter Ursache hob der Roller mit dem Hinterreifen ab und der 44-Jährige stürzte über den Lenker zu Boden. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Speyer (ots) – Am 11.09.2023 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Eichengartenstraße. An der Einmündung zur Jägerstraße kam von rechts ein 44-jähriger Pkw-Fahrer und bog in so engem Bogen ab, dass das Fahrzeug mit dem Radfahrer kollidierte.

Der Radfahrer sprang vom Rad ab und verletzte sich leicht. Am beiden beteiligten Fahrzeugen entstand je ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am 11.09.2023 gegen 17:23 Uhr befand sich ein 33- Jähriger Mann an der Augustiner Klosterruine am Willy-Brandt-Platz. Bei der Personenkontrolle nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in einem Papierknäuel Cannabisblüten.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da er diesen nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal.