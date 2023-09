Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer (Foto)

Edesheim (ots) – Am Montag 11.09.2023 gegen 16:09 Uhr, befuhr ein Pkw-Führer die L516 von Landau kommend in Richtung Edesheim. Unmittelbar nach Passieren des Ortseingangs von Edesheim beabsichtigte er, nach links in die Straße „Kirchberg“ abzubiegen. Hierbei übersah der Pkw-Führer einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte frontal mit ihm.

Der Motorradfahrer prallte zunächst mit seinem Kopf gegen die Frontscheibe, wurde über den Pkw geschleudert und blieb auf dem Boden liegen. Trotz der getragenen Schutzkleidung samt Helm verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Erneuter Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Am 11.09.23 befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Impflingen gegen 15:00 Uhr das Wellbachtal aus Richtung Hofstätten kommend nach Johanniskreuz. In einer langgezogenen, ansteigenden Linkskurve kam dieser mit seiner 1000-er Aprilia nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug mit seinem Vorderreifen in den Bordstein ein.

Beim anschließenden Sturz zog sich der alleinbeteiligte Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Laut Polizei Annweiler liegt hier die Unfallursache der nicht angepassten Geschwindigkeit zu Grunde.

Verkehrsunfall artet aus

Annweiler/B10 (ots) – Am Montag 11.09.23, fuhr ein grauer Mercedes Vito auf der B 10 von Wilgartswiesen kommend in Richtung Landau. Gegen 17:45 Uhr überholte ihn in Höhe des Parkplatzes „Rinnthal“ ein roter Mini trotz Überholverbotes und aufgezeichneter Sperrfläche. Beim Einscheren kam es sodann zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Nachdem die beiden Unfallbeteiligten angehalten hatten, entwickelte sich ein heftiges Wortgefecht. In dessen Verlauf beleidigte der Fahrer des Mercedes den Minifahrer mehrmals, trat gegen dessen Auto und schlug letztendlich auch auf den Fahrer des Mini´s ein. Dieser erlitt hierbei Verletzungen, welche nachträglich ärztlich versorgt werden mussten.

Wer Beobachtungen zum Unfallhergang und zu den beschriebenen Ausschreitungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06436/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Fahrradunfall führt zu Zahnverlust

Kirrweiler (ots) – Am Montag 11.09.2023 gegen 08:30 Uhr, beabsichtigte ein Pkw-Führer, aus seinem Grundstück in Kirrweiler über einen Gehweg auf die Hauptstraße in Richtung Maikammer einzufahren. Ein auf dem Gehweg heranfahrender Radfahrer erkannte den herausfahrenden Pkw zu spät, verlor bei einer Vollbremsung die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte über den Fahrradlenker mit dem Gesicht auf die Motorhaube des Pkw.

Der Fahrradfahrer trug keinen Helm, erlitt eine Platzwunde und verlor einen Zahn, weshalb er sich in medizinische Behandlung begeben musste.

Geschwindigkeitskontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Aufgrund der Unfalllage im Wellbachtal wurden dort heute auf der B48 durch die Polizeiwache Annweiler Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum 13:30-14:10 und 16-17h konnten bei erlaubten 70km/h insgesamt 8 Verstöße (Höchstgeschwindigkeit 91km/h)festgestellt werden.