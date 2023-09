Kaiserslautern – Die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg musste sich zum Saisonauftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trotz guter Leistung knapp mit 29:31 (16:16) gegen die SG Saulheim geschlagen geben.

Die ambitionierten Rheinhessen, die von Co-Trainer Patrick Schulze im oberen Tabellenmittelfeld verortet werden, stellten gleich zu Beginn der Runde einen echten Härtetest dar, doch der TuS präsentierte sich gut und so sahen die Zuschauer in der Layenberger Sporthalle ein sehr ansehnliches Oberligaspiel mit viel Tempo. Unterstützung erhielt die Truppe von Trainer „Theo“

Megalooikonomou durch Ben Kölsch und Bennet Löhmar aus dem Kader der ersten Mannschaft, die als U21-Spieler auch für die „Zweite“ spielberechtigt sind.

Von Anfang an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe. In den ersten 13 Minuten gelang es keinem der beiden Kontrahenten, einen Vorsprung von mehr als einem Tor zu erspielen. Nach zwei frühen Führungen für die Hausherren, erzielt von Felix Dettinger (1:0, 2.), der mit neun Treffern bester Werfer auf dem Platz war, und Steffen Kiefer (2:1, 3.), waren es die Gäste, die immer wieder vorlegten, doch der TuS zog postwendend nach. In der 14. Spielminute gelang es dem TuS erstmals, mit zwei Toren in Führung zu gehen (9:7), doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange. Die SG drehte das Spiel mit einem 3:0 Lauf und lag nun erneut vorne (9:10, 19.). Jetzt begann die beste Phase der Hausherren. Mit einem 4:0-Lauf von 9:10 (19.) auf 13:10 (22.), gelang es innerhalb von nur zwei Minuten die Begegnung erneut zu den eigenen Gunsten zu wenden.

„Wir haben in der Offensive sehr diszipliniert gespielt und uns so tolle Chancen herausspielen können“,

lobte Schulze seine Mannschaft. Doch die Saulheimer ließen nicht locker und konnten schnell wieder den Anschluss herstellen. Gegen die nun merklich schwerer werdenden Beine der TuS-Abwehr kamen die Gäste nun zu einfachen Toren per Tempogegenstoß oder durch die schnelle Mitte. So ging es mit einem Spielstand von 16:16 in die Kabinen:

„Die Saulheimer haben uns teilweise überrannt, weil unser Rückzugsverhalten nicht gut war. Es war sehr ärgerlich, dass wir nicht mit einer Führung in die Pause gegangen sind“,

zeigte sich Schulze unzufrieden mit dem Zwischenstand.

Die Hausherren starteten unkonzentriert in die zweite Spielhälfte. So gelang gerade mal ein einziger Treffer in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit. Die Offensive des TuS schaffte es nicht, ihre Spielidee wie in der ersten Hälfte umzusetzen und neben einigen Fehlwürfen, insgesamt 16, schlichen sich nun auch vermehrt technische Fehler ein, wovon am Ende insgesamt 15 zu Buche standen. So konnte Saulheim mit einem 6:0-Lauf, von 17:16 (32.) auf 17:22 (40.), erstmals eine deutliche und komfortable Führung herausspielen. Dass das Heimteam in diesem Spielabschnitt nicht noch weiter in Rückstand geriet, ist insbesondere der überzeugenden Leistung von Torhüter Paul Rutz zu verdanken, der in dieser Phase zwei Siebenmeter hielt und insgesamt mit 15 Paraden (32% gehaltene Bälle) glänzen konnte. Nach einer Auszeit von Trainer Megalooikonomou bewies die Truppe große Moral und stemmte sich mit tollem Kampfgeist gegen die drohende Niederlage, doch der 5-Tore-Rückstand sollte letztlich eine zu große Hypothek darstellen. Nachdem es gelungen war, den Vorsprung der Gäste auf drei Tore zu verkürzen (20:23, 44.), erzielt durch Frederik Bohm, der mit insgesamt sieben Toren zweitbester Werfer auf dem Platz war, legten diese mit einem 3:0 Lauf, zum 20:26 (47.) nach. Doch auch davon ließen sich die Hausherren nicht beirren, sie kämpften weiterhin beherzt und so gelang es den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen (26:28, 57, 27:29, 58.). Doch ein Doppelschlag der Rheinhessen zum entscheidenden 27:31 (60.) setzte den Dansenberger Hoffnungen ein jähes Ende. Endstand 29:31.

Trotz der unglücklichen Niederlage zeigte sich Schulze insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Es war ein gutes, intensives Spiel. Wir haben gesehen, dass auch gegen stärkere Mannschaften einiges geht. Trotzdem schade, dass wir aufgrund zu vieler Fehlwürfe und technischer Fehler keine Punkte in der eigenen Halle behalten konnten. Die Schwächephase nach der Halbzeit hat uns vermutlich den Sieg gekostet.“ (von Martin Kling)

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Paul Rutz und Norman Becker (im Tor), Felix Dettinger (9/4), Steffen Kiefer (3), Philipp Becker (1), Bennet Löhmar (2), Justus Linnenbach, Pascal Theuer, Niklas Jung (2), Frederik Bohm (7), Henry Hofmann (2), Jan Simgen (2), Ben Kölsch (1), Simon Flesch. – Trainer: Theo Megalooikonomou/Patrick Schulze.

SG Saulheim

Martin Ziemer, Fabian Tomm und Simon Egelhof (im Tor), Florian Lipp (3), Markus Sieben (2), Frederik Fuchs (2), Darren Weber (7/3), Sven Rinschen (1), Lukas Bang (3), Nicolas Friedrich, Jörn Dönsdorf (6/3), Marco During, Marco Magro-Arzt (2), Paul Schielke (5). – Trainer: Leonard Vuletic.

Schiedsrichter: Pascal-Tobias Oeser/Anna Teich (TV Altenkessel/MSG HF Illtal)

Zuschauer: 70

Siebenmeter: 4/7 : 6/8

Zeitstrafen: 5 : 5

Der Spielfilm: 2:1, 9:7, 13:10, 16:14, 16:16 ( Halbzeit) 17:17, 17:22, 22:28, 26:28, 29:31