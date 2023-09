Kreis Kaiserslautern – In der Kreistagssitzung am 11. September 2023 wurde Kreisbeigeordneter Peter Schmidt wiedergewählt.

Mit Blick auf den Ablauf der bisherigen Amtszeit am 31.01.2024 stand die Wahl des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten satzungsgemäß auf der Tagesordnung. Laut Kreistagsbeschluss vom 17. Juli dieses Jahres wurde auf die Ausschreibung der Stelle des/der weiteren Kreisbeigeordneten gemäß der Bestimmungen der Landkreisordnung verzichtet. Der bisherige Amtsinhaber Peter Schmidt (FWG) stand für die Wiederwahl zur Verfügung und wurde von der FWG-Fraktion in der Sitzung zur Wiederwahl vorgeschlagen. Ein weiterer Wahlvorschlag wurde vom Gremium nicht eingebracht. In geheimer Abstimmung wählten 36 anwesende Wahlberechtigte mit 33 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und einer Enthaltung Peter Schmidt erneut zum Kreisbeigeordneten des Landkreises Kaiserslautern.