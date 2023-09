Couragierte Helfer reanimieren Mann

Mainz – Altstadt (ots) – Auf dem Weg zum Freundschaftsspiel Mainz vs. Duisburg lernten sich am Samstag gegen 15:30 Uhr drei Männer in einer Buslinie kennen und kamen ins Gespräch. Einer der Männer kollabierte währenddessen und brach bewusstlos im Bus zusammen. Die beiden 29 und 36 Jahre alten Frankfurter erkannten glücklicherweise den Notfall sofort und zogen den bewusstlosen Mann am Münsterplatz auf die Straße. Dort begannen sie unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen.

Durch den eintreffenden Notarzt konnte der Mann mittels Defibrillator behandelt und stabilisiert werden. Laut des Arztes haben die Erste-Hilfe-Maßnahmen maßgeblich zum Überleben des Mannes beigetragen. Die Ursache und der Gesundheitszustand des kollabierten Mannes sind hier nicht bekannt.

Wüssten sie noch wie sie einen Menschen reanimieren und feststellen ab wann dies überhaupt notwendig ist?

Mann mit gefälschtem Ausweis landet vor dem Haftrichter

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am 07.09.23 gegen 17 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof einen Mann. Dieser händigte den Polizisten einen rumänischen Ausweis aus. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten Unregelmäßigkeiten fest. Daraufhin wurde der 41-Jährige mit zur Dienststelle verbracht.

Dort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Ausweis um eine Totalfälschung handelt. Des Weiteren konnte ein gefälschter rumänischer Führerschein bei der Person aufgefunden werden. Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte der Mann die Tat ein und gab an tadschikischer Staatsangehöriger zu sein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten war.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. Der Beschuldigte wurde am Morgen des 08.09.2023 dem Haftrichter vorgeführt, es wurde Haftbefehl und der Mann in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

Verkehrskontrolle, Flucht, Streifenwagen beschädigt, Blutentnahme

Mainz-Laubenheim (ots) – So könnte man eine Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Mainz 1 am frühen Samstagmorgen um 00:15 Uhr zusammenfassen. Als die Einsatzkräfte ein Auto im Mainzer Kiefernweg anhalten wollten, stoppte der Fahrer sein Fahrzeug und rannte unvermittelt davon. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch festgenommen werden.

Der Grund der Flucht zeigte sich schnell. Der 32-jährige Mainzer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Was noch erschwerend hinzukam: Der Fahrer hatte vor seiner Flucht sein Automatikfahrzeug nicht auf „Parken“ gestellt, sodass dieses rückwärts gegen den Streifenwagen fuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Bei einer weiteren Person im Fahrzeug konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Neben einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Entzug seiner Fahrerlaubnis, muss der Fahrer nun auch für den Schaden am Streifenwagen aufkommen.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrraddiebstahl – Eigentümer gesucht

Bodenheim (ots) – Am 21.07.2023, gegen 18:45 Uhr, konnten Zeugen aus der Ferne einen Fahrraddieb beobachten, wie dieser am Bahnhof in Bodenheim ein blaues Fahrrad stahl und sich entfernte (Wormser Str. 8/ Durchgang zum Bahngleis). Dazu hatte er mit einem Bolzenschneider das Schloss durchtrennt.

Der Täter ist mittlerweile identifiziert, jedoch wurde der Diebstahl des Fahrrades nicht angezeigt. Auch ist es bislang nicht aufgefunden worden. Der Eigentümer des blauen Fahrrades (unbekannt ob Damen- oder Herrenrad) wird gebeten sich bei der Polizei Oppenheim zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Heidesheim (ots) – Am Montag 11.09.2023 kam es gegen 21:04 Uhr auf der A60, Fahrtrichtung Darmstadt, auf Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 62-jährige Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt, war jedoch ansprechbar und wurde zeitnah in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Durch umherfliegende Teile wurde noch ein weiterer PKW leicht beschädigt. Die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis 23:00 Uhr voll gesperrt werden, woraufhin es zu erheblichem Rückstau kam. Der Verkehr wurde frühzeitig über die Anschlussstelle Bingen-Ost abgeleitet.

Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden noch weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Diese können sich bei der PASt Heidesheim telefonisch unter

Tel: 06132-9500 oder per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de melden.