Fußgänger von PKW angefahren – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 84-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten PKW-Fahrer kam es am gestrigen Sonntagmittag. Gegen 13:10 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW von der Erenburger Straße nach links in die Hochheimer Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 84-jähriger Fußgänger die Hochheimer Straße im Kreuzungsbereich.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und dem 84-jährigen Wormser, wobei dieser zu Fall kam und nach erster Einschätzung leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Fahrer beschrieben als:

Mann, ca. 180 cm groß, dunkelblonde Haare, bekleidet mit hellem Polohemd und langer Jeans.

Er stieg aus seinem Fahrzeug und sagte zu einem Unfallzeugen, dass er den 84-Jährigen nach Hause fahren würde. Nachdem der Zeuge darauf hinwies, dass der Mann ins Krankenhaus müsse, stieg der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Bei seinem PKW soll es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug mit Wormser Ortskennung gehandelt haben.

Der 84-Jährige wurde zu weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen zu dem geflüchteten Fahrer aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Randalierer in und um Hauptfriedhof Hochheimer Höhe – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Mehrere Täter trieben in der Nacht von Freitag auf Samstag in und um den Hauptfriedhof Hochheimer Höhe ihr Unwesen. Insgesamt wurden im Bereich Berggasse/ Eckenbertstraße sieben Fahrzeuge beschädigt, darunter die Anzeigetafel eines Busses und die Heckscheibe eines PKW. Darüber hinaus wurden mehrere Kennzeichen geparkter Fahrzeuge abgerissen sowie teilweise entwendet.

Ein Zeuge konnte gegen 00:40 Uhr drei Personen im Alter von 20-30 Jahren – zwei Männer sowie eine Frau – dabei beobachten, welche kurz darauf die Flucht in Richtung Von-Steuben-Straße ergriffen.

Auch auf dem angrenzenden Hauptfriedhof Hochheimer Höhe wurden in der besagten Nacht fünf Gräber angegangen – wie sich am Samstagmorgen herausstellte. Dort wurden Blumen herausgerissen, Grabschmuck beschädigt sowie Blumentöpfe zerstört. Darüber hinaus wurden sechs Grabsteine umgebogen oder aus der Verankerung gerissen.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach erster Einschätzung wird von einem Tatzusammenhang zwischen den Fällen ausgegangen. Wer die beschriebenen Personen vor oder nach der Tat gesehen hat, darüber hinaus in der besagten Nacht in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder auch sonst sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Worms (ots) – Am frühen Montagmorgen kam es um kurz vor 5 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Bewohner wurde evakuiert.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im 2. OG aus. Der darin befindliche Bewohner konnte die Wohnung selbstständig verlassen, musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kreis Alzey-Worms

Beifahrerin fällt aus fahrendem Fahrzeug

Wörrstadt (ots) – Am 08.09.2023 gegen 16:40 Uhr fällt aus bislang ungeklärten Gründen auf der A60 eine Frau als Beifahrern aus einem fahrenden Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg und dem Autobahnkreuz Mainz. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und im Anschluss durch Rettungskräfte versorgt.

Das Fahrzeug flüchtete. Es soll sich um einen Pkw Audi A5 oder A6, neueres Modell, Limousine (Stufenheck), Farbe schwarz oder dunkelblau mit dem Kennzeichenfragment „KH“ für Bad Kreuznach handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Tel. 06132/950-0 oder per Email: vd.mainz@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Lonsheim (ots) – Am Montag 11.09.2023 gegen 14:41 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 408 zwischen Bornheim und dem Kreisverkehr am sogenannten „Kronkreuz“. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer und ein 71-jähriger Motorradfahrer befuhren hintereinander die L408 aus Bornheim kommend in Richtung Kronkreuz.

Kurz hinter der Anschlussstelle zur BAB 61 wollte der Pkw-Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen und bremste hierfür ab. Der Motorradfahrer erkennt das Abbiegemanöver zu spät und fährt nahezu ungebremst auf den Pkw auf.

Durch den Aufprall wird der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug abgeworfen und dabei schwer verletzt. Er erleidet multiple Knochenbrüche, unter anderem im Gesicht. Zur medizinischen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die L408 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei Alzey, dass sich mögliche Unfallzeugen unter 06731-9110 telefonisch melden. Neben der Polizei Alzey befanden sich noch Rettungskräfte, die Feuerwehren Lonsheim und Flonheim sowie der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz.