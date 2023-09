Karlsruhe – Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots) – Die Polizei hielt am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer

davon ab auf die Autobahn aufzufahren und verhinderte damit wohl schlimmeres.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW

Transporter am Samstagabend gegen 20:30 Uhr die Südtangente in östlicher

Fahrtrichtung und machte dabei andere Verkehrsteilnehmer offensichtlich durch

sein langsames Tempo und dem Fahren von Schlangenlinien auf sich aufmerksam. Ein

Zeuge alarmierte deshalb die Polizei, die den VW-Fahrer kurze Zeit später auf

der Überleitung zur A8 daran hindern konnte auf die Autobahn Richtung Stuttgart

aufzufahren.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten neben diversen

Ausfallerscheinungen auch eine Atemalkoholkonzentration von fast drei Promille

fest.

Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er nun auch mit dem

Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Philippsburg – Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 555 bei

Rheinsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer

Autofahrerin.

Gegen 10:25 Uhr fuhr ein 27-jähriger Radfahrer aus Rheinsheim kommend auf einem

Radweg in Richtung Philippsburg. Auf Höhe des Friedhofs Rheinsheim wollte der

27-Jährige offenbar die parallel verlaufende L555 überqueren. Hierbei übersah

der Fahrradfahrer wohl einen auf der Landesstraße fahrenden Pkw. In der Folge

wurde der Radfahrer von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Hierbei erlitt der 27-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber

brachte den schwer verletzten Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die 69-jährige Autofahrerin wurde durch die Kollision wohl nur leicht verletzt.

Karlsruhe – Unbekannter raubt Geldbeutel und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter raubte am frühen Samstagmorgen

in Karlsruhe-Durlach den Geldbeutel eines 34-jährigen Mannes und flüchtete

anschließend unerkannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 34-Jährige gegen 04:20 Uhr auf den

Nachhauseweg, als er nahe einer Bank an der Ecke

Pfinztalstraße/Bienleintorstraße von einem Passanten angesprochen und nach

Münzgeld gefragt wurde. Nachdem der Geschädigte seinen Gelbeutel hervorgeholt

hatte, um dem Mann etwas Kleingeld auszuhändigen, schlug der Täter dem

34-Jährigen unvermittelt gegen die Brust und entriss ihm die Geldbörse. Im

Anschluss flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß in Richtung

Bienleintorstraße. Der Geschädigte alarmierte daraufhin die Polizei. Trotz einer

umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr

festgestellt werden.

Das Tatopfer beschrieb den Räuber als etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit

dunkler Hautfarbe. Er sei rund 170 bis 180 cm groß gewesen und habe kurzes

krauses Haar gehabt und habe ein dunkles Oberteil, eine helle Hose und

vermutlich Sportschuhe getragen.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.