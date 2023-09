Einbrüche in Vereinsheime

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (08.09.) in ein Vereinsheim in der Straße „Am Mühlbach“ ein. Die Täter hebelten dazu eine Seitentür auf und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Auch ein Sportlerheim in der Straße „Im Weiher“ wurde in dieser Nacht zum Ziel von Einbrechern. Dort suchten die Täter nach Diebesgut und stahlen einen Lautsprecher, einen Laptop und zwei Mikrofone im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Außerdem entstand circa 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Flieden. In der Nacht zu Freitag (08.09.) brachen Unbekannte zwischen 23.50 Uhr und 1 Uhr in ein Schulgebäude in der Hauptstraße ein. Die Täter hebelten eine Außentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verursachten durch das Aufbrechen weiterer Innentüren insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden. Sie stahlen PCs, Tablets und Notebooks im Wert von mehreren tausend Euro.

Einbruch in Möbelhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (08.09.) in ein Möbelhaus in der Fuldaer Straße ein. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten die Innenräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Insgesamt entstand 500 Euro Sachschaden.

Trickbetrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag – Falsche Bankmitarbeiter

Dipperz. Am Dienstag (05.09.) wurde eine Frau aus Dipperz Opfer von dreisten Trickbetrügern, die einen vierstelligen Geldbetrag ergaunerten. Dabei gab sich ein unbekannter Täter am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und überzeugte die Frau, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen, um eine offene Rechnung zu begleichen. Am Freitag versuchten die Täter es erneut mit der gleichen Masche bei der Frau aus Dipperz. Diesmal bemerkte eine Bankangestellte den Trickbetrug und verhinderte so Schlimmeres.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen

fordert.

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Mehrere Bushaltestellen beschädigt

Künzell. Im Ortsteil Dirlos schlugen Unbekannte in der Turmstraße und in der Diorolfstraße in der Nacht zu Samstag (09.09.) die Scheiben von insgesamt vier Bushaltestellen ein und verursachten so mehrere tausend Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Kirchengebäude

Flieden. Ein Kirchengebäude in der Hauptstraße wurde zwischen dem 4. September und dem 10. September zum Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten ohne Erfolg eine Nebeneingangstür aufzuhebeln und verursachten so 500 Euro Sachschaden.

Pkw gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntag (10.09.), zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr, vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Emaillierwerk" einen grauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen FD-JG 945.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ronshausen. Am Sonntag (10.09.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Ronshäuser mit seinem Mountainbike den Radweg von Machtlos kommend in Richtung Ronshausen. Einige Meter nach der Ortslage von Machtlos kam er aus noch unklarer Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall beim Abbiegen

Kirchheim. Am Samstag (09.09.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. die Hauptstraße aus Richtung Heddersdorf kommend in Richtung Niederaula und musste dort verkehrsbedingt an einer rotzeigenden Ampel anhalten. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich neben ihm auf der Linksabbiegerspur ein 45-jähriger Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine. Als dieser sich plötzlich nach rechts Richtung Niederaula einordnen wollte, bemerkte er den Pkw vermutlich zu spät und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall

Philippsthal. Am Sonntag (10.09.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3172 aus Richtung Lengers kommend in Richtung Heimboldshausen. Aus noch unklarer Ursache bemerkte der Pkw-Fahrer den verkehrsbedingten Bremsvorgang einer vor ihm fahrenden 42-jährigen Pkw-Fahrerin aus Heringen vermutlich zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Alleinunfall

Philippsthal. Am Sonntag (10.09.), gegen 20:25 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal die Vachaer Straße aus Fahrtrichtung Ortsmitte kommend in Richtung Oberzella. In Höhe der Hausnummer 26 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er das in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeug einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin aus Philippsthal. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zudem auf das davor abgestellte Fahrzeug eines 33-jährigen Pkw-Fahrers aus Philippsthal geschoben. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Donnerstag (07.09.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroen Jumper die Straße „Am Wörth“ und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die Vogelsbergstraße in Richtung eines Einkaufsmarktes überqueren. Dabei stieß er mit dem Ford Mondeo eines vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Vogelsberstraße in Richtung Herbstein befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Lauterbach. Am Samstag (09.09.), gegen 19:45 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Tiguan von dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vogelsbergstraße nach links auf diese einbiegen. Dabei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem 60-jährigen Fahrradfahrer, welcher mit seinem Liegefahrrad den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Durch den Aufprall stürzte das Fahrrad mit dem Radfahrer um und der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rabiater Fahrgast geht auf Bundespolizisten los

Fulda (ots) – Für Ärger im Bahnhof Fulda sorgte am letzten Freitagabend (8.9.)

ein 35-Jähriger aus Polen. Weil er ohne Fahrkarte im ICE von Frankfurt am Main

in Richtung Fulda fuhr, sollte der Mann den Zug bei der Ankunft, gegen 22 Uhr,

in der Domstadt verlassen. Ein Zugbegleiter übergab den Mann an Bundespolizisten

vom Revier Fulda.

35-Jähriger zeigt sich aggressiv und beleidigend

Weil der von der Weiterfahrt ausgeschlossene Fahrgast den Sicherheitsanweisungen

der Bundespolizisten, sich von der Bahnsteigkante zu entfernen, nicht nachkommen

wollte, griffen die Beamten zu und zogen den 35-Jährigen aus dem

Gefahrenbereich. Dieser versuchte anschließend eine Bundespolizistin durch einen

Faustschlag zu verletzen und beleidigte die Ordnungshüter. Mit Fesselung und dem

Einsatz von Pfefferspray konnten die Bundespolizisten den alkoholisierten

Unruhestifter überwältigen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Verletzt wurde durch

den Vorfall niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

den 35-Jährigen u. a. ein Strafverfahren wegen Verdachts des tätlichen Angriffs

auf Polizeibeamte eingeleitet.Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann

wieder frei.

Jugendliche im Bahnhof bedroht – Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Salzschlirf (ots) – Opfer einer Bedrohung wurden Freitagabend (8.9. / 20

Uhr) zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren im Bahnhof Bad Salzschlirf. Die aus

Bad Salzschlirf stammenden Jugendlichen gaben an, auf ihren E-Scootern unterwegs

gewesen zu sein, bis sie ein ihnen unbekannter Mann anschrie und mit Gewalt

drohte, sollte er sie nochmal treffen. Der bislang unbekannte Mann soll mit zwei

Begleitpersonen unterwegs Richtung Ortsmitte gewesen sein. Alle drei Personen

sollen laut den Jugendlichen stark alkoholisiert gewesen sein.

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen Wer Angaben zu

der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.:

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Versuchter Einbruch in Bauhof

Rotenburg a.d. Fulda. In der Zeit von Freitagmittag (08.09.) bis Sonntagmorgen (10.09.) versuchten Unbekannte in den Bauhof in der „Enge Gasse“ einzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überkletterten die Täter zunächst einen Zaun des Geländes und hebelten anschließend an einer Tür. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich rund 500 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallzeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht „Am Kornhaus“ in Hünfeld

In der Zeit zwischen 25.08.2023 und 10.09.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße „Am Kornhaus“ in Hünfeld.

Ein 42-jähriger Mann aus Kiel hatte seinen weißen Skoda Octavia in der Straße „Am Kornhaus“, in Höhe eines angrenzenden Autohauses, über einen Zeitraum von 16 Tagen, am rechten Straßenrand abgestellt.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich mit einem blauen Kraftfahrzeug (näheres nicht bekannt) beim Vorbeifahren gegen den geparkten Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500,00 EUR

Das vom flüchtigen Fahrer genutzte Fahrzeug müsste vermutlich im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Sollten Zeugen im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580) zu melden