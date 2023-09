Wiesbaden: Die Polizei-News

Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Kioskeinbruch,

Wiesbaden, 08.09.2023,

(pl)Nachdem in der Nacht zum Freitag ein Kiosk in der Freudenbergstraße von drei

Einbrechern heimgesucht wurden ist, gelang es der Polizei am Freitagnachmittag

drei Tatverdächtige festzunehmen. Ein Trio war gegen 02.00 Uhr in den Kiosk

eingebrochen und anschließend mit einem weißen Jaguar, an welchem entwendete

Kennzeichen angebracht waren, vom Tatort geflüchtet. Gegen 14.00 Uhr konnte der

zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzte Fluchtwagen in Wiesbaden

lokalisiert werden. Beim Versuch den Jaguar anzuhalten, flüchtete der Pkw mit

überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei in Richtung Wiesbaden-Biebrich, wo

das Fahrzeug dann in der Armenruhstraße in Biebrich mit einer Hauswand

kollidierte. Die beiden Insassen ließen den Unfallwagen zurück und traten die

weitere Flucht zu Fuß an. Im weiteren Verlauf wurde in der Rheingaustraße ein

Paket-Auslieferungsfahrzeug entwendet, um die Flucht fortzusetzen. Der Fahrer

hatte das unverschlossene Fahrzeug mit steckendem Schlüssel abgestellt, um

Päckchen auszuliefern. Das entwendete Fahrzeug konnte schließlich von den

fahndenden Polizeikräften gegen 15.20 Uhr im Bereich des Klagenfurter Rings

lokalisiert und drei Tatverdächtige festgenommen werden. Diese wollten zum

Zeitpunkt der Festnahme gerade in das Fahrzeug einsteigen. Bei den

Festgenommenen handelte es sich um zwei 13 Jahre alte Kinder und einen

19-jährigen Mann aus Dortmund. Der 19-Jährige wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft

anordnete. Die beiden 13 Jahre alten Jungen wurden in einer Jugendeinrichtung

untergebracht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mitarbeiterin von Tagesklinik mit Messer bedroht – Festnahme, Wiesbaden,

Eberleinstraße, 11.09.2023, 11.40 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag löste ein 58-jähriger Mann in einer Wiesbadener

Tagesklinik in der Eberleinstraße einen Polizeieinsatz aus. Der 58-Jährige hatte

gegen 11.40 Uhr in einem Flur des Klinikgebäudes eine Mitarbeiterin mit einem

Messer bedroht. Die Mitarbeiterin und weitere im Umfeld befindliche Personen

konnten sich vor dem Mann in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen.

Aufgrund der Mitteilung wurden umgehend starke Kräfte der Polizei zur Klinik

entsandt und konnten den 58-jährigen Mann schließlich gegen 12.20 Uhr im

Klinikgebäude festnehmen. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt. Der

sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann

wurde einer Fachklinik überstellt.

Verbotenes Fahrzeugrennen,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 10.09.2023, 23.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde eine Zivilstreife der Wiesbadener Polizei auf ein

verbotenes Fahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen aufmerksam. Die beiden Fahrer

konnten im weiteren Verlauf angehalten und kontrolliert werden. Die Zivilstreife

wurde gegen 23.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf zwei Audis aufmerksam, welche

sich gegenseitig links und rechts überholten und hierbei mehrfach stark

beschleunigten. Ein kreuzender Fußgänger verließ beim Erblicken der Fahrzeuge

zügig die Fahrbahn und ein vorausfahrender Pkw musste seinen Abbiegevorgang

abbrechen, da dieser verbotenerweise links überholt wurde. Die beiden Audis, ein

RS Q8 und ein RS3, konnten von Polizeikräften schließlich in der Bleichstraße

angehalten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeuge,

die Führerscheine der beiden 19 und 20 Jahre alten Fahrer sowie die Handys der

Fahrzeuginsassen wurden sichergestellt. Gegen die Fahrer wird nun wegen des

Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet mögliche Geschädigte sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen der

rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Auf Auto eingeschlagen und bei Festnahme Widerstand geleistet,

Wiesbaden-Klarenthal, 10.09.2023, 18.30 Uhr bis 19.20 Uhr,

(pl)Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Klarenthal auf ein Auto

eingeschlagen und bei seiner späteren Festnahme Widerstand geleistet. Der

30-Jährige beschädigte gegen 18.30 Uhr in der Anna-Frank-Straße das Fahrzeug

eines Anwohners. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die verständigten

Polizeikräfte den Randalierer autofahrend in der Flachstraße antreffen und

kontrollieren. Hierbei stellte sich bei einem Drogenvortest heraus, dass der

Mann unter Drogeneinfluss stand. Als der 30-Jährige dann festgenommen und zur

Dienststelle gebracht werden sollte, widersetzte sich dieser den polizeilichen

Maßnahmen und musste zu Boden gebracht werden. Im Rahmen der Widerstandshandlung

wurden zwei eingesetzte Polizeikräfte leicht verletzt. Der Festgenommene wurde

zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen. Er muss

sich nun wegen des Widerstandes, des Fahrens unter Drogeneinfluss und der

Sachbeschädigung verantworten.

Auseinandersetzungen im Umfeld von Lokalität, Wiesbaden, Moritzstraße,

10.09.2023, 03.00 Uhr bis 03.10 Uhr,

(pl)Das Verhalten eines 38-jährigen Mannes im Umfeld einer Lokalität in der

Moritzstraße führte in der Nacht zum Sonntag zu sogleich mehreren Strafanzeigen

und einer Gewahrsamnahme. Der 38-Jährige warf gegen 03.00 Uhr in der Lokalität

Biergläser zu Boden und legte sich mit einem weiteren Gast an. Hierbei kam es

zwischen den beiden Männern zu Handgreiflichkeiten. Im weiteren Verlauf

zerstörte der aggressive und alkoholisierte Mann außerhalb des Lokals den linken

Außenspiegel eines geparkten Pkw. Beim Eintreffen der verständigten

Polizeikräfte verhielt sich der 38-Jährige uneinsichtig und sprach Beleidigungen

aus. Er wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in

Polizeigewahrsam genommen und muss sich wegen seines Verhaltens in

entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Von Randaliererin angegriffen,

Wiesbaden, Aunelstraße, 09.09.2023, 15.20 Uhr,

(pl)In der Aunelstraße wurde am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Mann von einer

Randaliererin angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten habe die spätere

Angreiferin gegen 15.20 Uhr vor einem Imbiss randaliert. Als der 55-Jährige die

Randaliererin daraufhin zur Rede gestellt habe, sei er von dieser gegen den Kopf

geschlagen worden. Nach dem Angriff habe sich die Frau dann in Richtung

Karl-Arnold-Straße entfernt. Die Angreiferin wurde als ca. 20-25 Jahre alt, etwa

1,55 Meter groß, schlank mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Sie habe einen

schwarzen Minirock, ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Handtasche

getragen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Mainz-Kostheim, Mainufer, 10.09.2023, 18.40 Uhr,

(pl)Am Mainufer in Mainz-Kostheim wurde am Sonntagabend ein 21-jähriger Mann von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Dem gegen 18.40 Uhr

stattgefundenen Angriff soll eine verbale Diskussion vorausgegangen sein. Der im

Anschluss mit einem Begleiter in einem weißen Fahrzeug geflüchtete Angreifer

wurde als etwa 50 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß beschrieben. Er habe einen

Strohhut, ein blaues Polohemd und eine kurze dunkle Sporthose getragen. Hinweise

nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Zwei Fahrzeuge mit Graffiti besprüht, Mainz-Kostheim, Passauer Straße,

09.09.2023, 22.00 Uhr bis 10.09.2023, 13.10 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag zwei in der

Passauer Straße in Mainz-Kostheim geparkte Fahrzeuge mit grauer Farbe besprüht.

Der durch die Graffiti angerichtete Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Verletzte bei Auffahrunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 10.09.2023, 13:30 Uhr,

(wie) Am Sonntagmittag sind bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Wiesbaden

zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Ford die A3 in

Richtung Frankfurt auf dem mittleren der drei Fahrspuren. Hierbei bemerkte er

offensichtlich zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis

zum Stillstand abgebremst wurden und fuhr gegen das Heck eines VW Caddy der

wiederum auf das Heck eines VW Polo geschoben wurde. Nach dem Unfall prallte ein

80-Jähriger mit einem VW Golf gegen den Ford, der dadurch wieder die davor

stehenden VW ineinander schob. Beide Insassen des VW Golf wurden bei der

Kollision verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 27.000 EUR.

Verkehrsunfall auf A3 mit umgekippten Sattelzug

Wiesbaden (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam der 60-jährige griechische

Fahrer eines Sattelzuges aus dem Sauerlandkreis am Montag, den 11.09.23, gegen

00:40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den rechten

unbefestigten Grünstreifen. Hier kam das Gespann auf der rechten Fahrzeugseite

zum Liegen. Bei dem Auflieger handelte es sich um einen Kühlfahrzeug, welches

diverse Lebensmittel geladen hatte. Bei dem Unfall wurde einer der Dieseltanks

beschädigt, so dass Kraftstoff in den Grünstreifen floss. Beide Tanks wurden von

der Feuerwehr vor Bergung des Fahrzeuges abgepumpt. Der Fahrer wurde leicht

verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Durch einen Havariekommissar wurde der

Zustand der Ladung beurteilt.

Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 50 000 Euro.

Zwecks Bergung wurde der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen benötigt und

gesperrt. Die Bergung dauert an. Die Untere Wasserbehörde wurde verständigt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Turnhalle,

Taunusstein-Bleidenstadt, Bernsbacher Straße, Festgestellt: Montag, 11.09.2023,

06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in die Sporthalle eines

Taunussteiner Gymnasiums eingebrochen. Zu einem bislang nicht näher bekannten

Zeitpunkt verschafften sich die Täter Zutritt zu der Sporthalle in der

Bernsbacher Straße, betraten eine Umkleidekabine und brachen dort mehrere Spinde

auf. Im Anschluss an die Tat nahmen die Unbekannten die Beine in die Hand und

flüchteten unbemerkt. Ob Gegenstände aus den Spinden gestohlen wurden, kann

derzeit noch nicht abschließend gesagt werden.

Zeuginnen und Zeugen der Tat, oder Personen die ungewöhnliche Beobachtungen rund

um die Halle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen, Eltville, Am Hanach, festgestellt: Sonntag,

10.09.2023, 19:40 Uhr

(fh)Über das vergangene Wochenende brachen Unbekannte einen in Eltville

abgestellten Pkw auf. Am Sonntagabend stellte die Besitzerin eines Hyundai i30

fest, dass sich Autoaufbrecher an ihrem in der Straße „Am Hanach“ geparkten

Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass

der oder die Täter versucht hatten, den Kofferraum des Fahrzeugs mit einem

entsprechenden Gegenstand aufzuhebeln. Ob ihnen dieses Unterfangen gelang ist

derzeit noch unklar. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs fehlten zumindest keine

Gegenstände. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 300 Euro.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der

Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Unbekannte brechen in Verkaufsbude ein, Eltville am Rhein, Wachholderhof,

Samstag, 09.09.2023, 17:30 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, 11:50 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurden Einbrecher auf einem

Bauernhof in Eltville fündig. So hatten die Unbekannten im besagten Zeitraum das

Gelände des Wachholderhofs aufgesucht und eine dortige Verkaufsbude

aufgebrochen. Aus dem Verkaufsstand wurde eine Kaffeemaschine im Wert von

mehreren Hundert Euro entwendet, mit der den Tätern unbemerkt die Flucht gelang.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Eltville

unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, Niedernhausen, Oberjosbacher Straße

/ L 3026, Montag, 11.09.2023, 08:00 Uhr

(fh)Bei einem Verkehrsunfall in Niedernhausen wurde am Montagmorgen ein

Zweiradfahrer schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 58 Jahre alte Niedernhausenerin mit ihrem VW T-ROC die Oberjosbacher Straße in Richtung der L 3026. An der Kreuzung der beiden Straßen bog die Frau nach links in Richtung der Autobahn 3 ab, übersah dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Motorradfahrer, der die Landesstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es folgte ein

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer einer Yamaha schwer, aber

nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Er musste mit einem Krankenwagen in ein

Wiesbadener Hospital gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen

summiert sich auf knapp 5.000 Euro.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei mit freudigem Ergebnis, Niedernhausen,

Lenzhahner Weg, Freitag, 08.09.2023, 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen führte die Polizei im Rahmen der Aktionstage „Blitz für

Kids“ Geschwindigkeitsmessungen in Niedernhausen durch. Die gemeinsame Aktion

von Schule und Polizei Hessen „Blitz für Kids“ ist mittlerweile ein fester

Bestandteil der Verkehrsprävention in ganz Hessen. Aus diesem Grund hatten sich

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Idstein im Lenzhahner Weg, unweit einer

Grundschule, postiert und mit einem Lasermessgerät ausgestattet 38 Fahrzeuge

gemessen. Das Ergebnis war hierbei durchweg positiv. Keines der gemessenen

Fahrzeuge überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sodass die

Kontrollkräfte erfreulicherweise in keinem Fall Verstöße ahnden mussten. Die

Polizeidirektion Rheingau-Taunus wird auch weiterhin den Straßenverkehr,

insbesondere rund um Schulen, im Blick behalten und Kontrollen durchführen.