Mannheim, Seckenheim: Diebstahl von festeingebautem Navigationsgerät

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag, dem 07.09.23, auf Freitag, den

08.09.23, in der Zeit von 21 Uhr und 08:30 Uhr wurde aus einem Auto der Marke

BMW das Navigationssystem sowie die Bedienelemente der Mittelkonsole ausgebaut

und entwendet. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Spezialisten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim haben die

Ermittlungen eingeleitet.

Mannheim: Unbekannter entblößt sich unsittlich – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Sonntagnachmittag gegen 16:55 Uhr versteckte sich ein bislang

unbekannter Täter in einem Gebüsch am Friedrichsplatz, im Bereich der

Wasserturmanlage, und soll sich hier in unsittlicher Art und Weise vor mehreren

Passanten entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem er

von Passanten angesprochen worden ist, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der

Täter konnte nach Eintreffen der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Über

den Täter ist lediglich bekannt, dass er eine kurze Hose getragen haben soll.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In

diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-4444 zu melden.

Mannheim, Neustadter Straße – Verkehrsunfall mit Motorroller – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstagvormittag, kurz

vor 10.30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller im

Bereich der Neustadter Straße in Mannheim. Dabei kollidierte eine 37-jährige

Motorrollerfahrerin mit dem Pkw Audi eines 50-jährigen Fahrers und stürzte auf

die Fahrbahn. Nach Erstbehandlung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde sie mit

schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfalldienst

Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222, mit den

sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.