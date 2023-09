Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall in Tiefgarage geflüchtet – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Bereits am 30.08.2023, in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr,

ereignete sich in der Tiefgarage am Leopoldsplatz ein Verkehrsunfall, bei dem

der Skoda einer 45-Jährigen am linken Fahrzeugheck beschädigt wurde.

Der Skoda war im ersten Untergeschoss, auf einem sogenannten Frauen-Stellplatz

abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro im unteren,

vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der

Suche nach Zeugen die Hinweise zu dem oder der Verursacher/in geben können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06271/9210-0

Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis: Raser gefährdete sich und andere – Polizei sucht Zeugen

Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als am Sonntag eine 33-Jährige gegen 17 Uhr

mit ihrem VW auf der Schatthäuser Straße den Ortsteil Baiertal verließ, bemerkte

sie im Rückspiegel einen schwarzen BMW, der ihr konstant zu dicht auffuhr. Trotz

des bestehenden Verbots überholte dieses Fahrzeug sie nur kurze Zeit später in

einer Rechtskurve. Dazu nutzte der BMW-Fahrer die Gegenspur, auf dem ihm aber

ein Motorrad entgegenkam. Der 49-jährige Fahrer einer Harley-Davidson konnte im

letzten Augenblick noch abbremsen, um so einen Frontalzusammenstoß zu

verhindern. Trotz eines starken Schlingerns gelang es dem Mann seine Maschine

abzufangen und nicht zu stürzen. Beim Wiedereinscheren streifte der BMW den VW

und floh anschließend. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Die Polizei ermittelt gegen den bislang noch unbekannten Fahrer des BMW wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Roller

Schwetzingen (ots) – Eine 32-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte am Sonntag gegen

12:30 Uhr von einem Parkplatz in der Spoleto-Straße einzufahren. Hierbei übersah

sie einen Rollerfahrer und seine Sozia. Es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge, so dass die beiden auf dem Roller sitzenden Personen stürzten und

sich leicht verletzten. Die Mitfahrerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Durch den Sturz wurde noch ein weiteres geparktes Fahrzeug

beschädigt. Die Schadenshöhe an allen Fahrzeugen beläuft sich auf einen

niedrigeren, vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt an Traktor sorgt für Sachschäden

Neckargemünd (ots) – Am Sonntagabend um 22:45 Uhr bemerkte ein Landwirt, dass

sein Traktor sich selbständig von der Maria-Probst-Straße über die Wiesenbacher

Straße begab und, nachdem er ein Gartentor beschädigt hatte, an einer Laterne

zum Stehen kam. Der 35-jährige Besitzer vermutete, dass der Traktor

fremdgesteuert worden sei und verständigte die Polizei.

Der 35-jährige Besitzer und die eingetroffenen Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten staunten jedoch nicht schlecht, als dann klar wurde, dass sich

niemand unbefugt am Traktor zu schaffen machte, sondern dass der Traktor

selbständig den Motor startete und offensichtlich aufgrund dessen den

abschüssigen Weg hinunterfuhr.

Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Um die

Schadensregulierung sowie um den Traktor kümmert sich der 35-Jährige natürlich.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebe lassen Fahrrad zurück – Eigentümerin / Eigentümer gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots) – Bereits am 19.08.23 gegen 23:30 Uhr teilte ein

aufmerksamer Zeuge mit, dass sich zwei männliche Personen an einem

Fahrradständer in der Main-Neckar-Bahn-Straße an den dortigen Fahrrädern zu

schaffen machten. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers

Ladenburg nahmen die beiden Männer noch an der Tatörtlichkeit fest. Einer der

beiden Tatverdächtigen war gerade dabei, sich mit einem Fahrrad von der

Örtlichkeit zu entfernen. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad, ein

Mountainbike, sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des

Diebstahls verantworten.

Bislang hat sich noch kein Eigentümer bzw. keine Eigentümerin gemeldet, weshalb

das Polizeirevier Ladenburg nun auf der Suche nach dieser oder diesem ist.

Das Polizeirevier Ladenburg nimmt unter der Telefonnummer 06203/9305-0 Hinweise

auf die Eigentümerin oder den Eigentümer entgegen.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Maschinen von Baustelle entwendet

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

entwendete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und

Samstagfrüh mehrere Baugeräte. Die Täterschaft gelangte über einen Zaun auf eine

Baustelle in der Werkstraße und brach dort mehrere Container auf. Daraus wurden

Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Aus einer mobilen

Tankstelle entnahm die Täterschaft eine noch unbekannte Menge an Treibstoff.

Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls auf.

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau fährt gegen Hauswand

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache

rammte eine 27-Jährige mit ihrem Auto in der Schlossstraße eine Hauswand. Um

kurz vor 17 Uhr fuhr die Frau mit einem Mercedes von einem Parkplatz los. Durch

den E-Antrieb beschleunigte das Fahrzeug sehr stark und kollidierte mit der vor

ihm befindlichen Hauswand. Trotz der kurzen Strecke von knapp 2 Metern, genügte

der Schwung des Fahrzeugs, um die Frontairbags auszulösen. Die Fahrerin sowie

die Beifahrerin verletzten sich durch den Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand

ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierer festgenommen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – An Samstag verständigte um kurz vor 18:30

Uhr eine Anwohnerin die Polizei, da sie beobachtet hatte, wie zwei Männer in

einer Tiefgarage in der Lise-Meitner-Straße zwei Autos und eine Hauswand mit

weißer Farbe beschmierten. Der Besitzer eines der verunstalteten Fahrzeuge

sprach die beiden Männer an, welche so noch vor dem Eintreffen der Polizei aus

der Tiefgarage flüchten konnten. Am Folgetag meldete sich eine weitere

Anwohnerin beim Polizeirevier Heidelberg-Nord und berichtete, dass sie die

beiden fraglichen Männer soeben in der Lorscher Straße gesehen hatte. Dieses Mal

konnte eine Streife die beiden Personen, 40 und 34 Jahre alt, vorläufig

festnehmen.

Die zwei Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

BAB 5, Gemarkung Walldorf: Auffahrunfall zwischen drei Pkw fordert fünf Verletzte

Walldorf (ots) – Gegen 14:30 Uhr am Sonntagnachmittag kam es auf der BAB 5

zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und der Tank- und Rastanlage

Hardtwald/Ost zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ersten

Ermittlungen zu Folge musste ein 67-Jähriger mit seinem VW Tiguan

verkehrsbedingt abbremsen und kam trotz des Bremsmanövers nicht mehr rechtzeitig

hinter dem vorausfahrenden Skoda zum Stehen, weshalb er zunächst nach links

lenkte und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. In der Folge touchierte er

den vor ihm bremsenden Skoda und wiederum einem weiteren vorausfahrenden

Mercedes.

Durch den Aufprall verletzten sich die Beifahrerin des Unfallverursachers

schwer, der Fahrer des Skoda leicht und drei weitere Personen im Mercedes

ebenfalls leicht. Die leicht verletzten Personen wurden nach kurzer

medizinischer Abklärung an der Unfallstelle wieder entlassen. Lediglich die

schwer verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Verständige Fachunternehmen schleppten die beschädigten Pkw ab.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten beide

Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr

wurde an der Unfallstelle über den Standstreifen vorbeigeleitet. Dennoch kam es

zu einem Rückstau von ca. fünf Kilometern.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall durch Wildwechsel – Fahrer betrunken

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Freitagnacht, gegen 22:30 Uhr, ereignete

sich ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der B292 zwischen Waibstadt und

Bernau, in Fahrtrichtung Helmstadt. Ein 25-jähriger Fahrer eines Audis bremste

sein Fahrzeug auf Grund eines am Fahrbahnrand stehenden Tieres ab. Der

dahinterfahrende 25-jährige BMW-Fahrer realisierte die Situation zu spät und

fuhr dem Audi auf. Die 22-jährige Beifahrerin im Audi wurde durch den Aufprall

leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung mit einem Krankenwagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe

von jeweils ca. 5.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Fahrer des

BMWs Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein angebotener Atemalkoholtest konnte von dem

BMW-Fahrer nicht mit einem verwertbaren Ergebnis durchgeführt werden, weshalb

ihm im Anschluss an die Unfallaufnahme auf dem Polizeirevier in Sinsheim eine

Blutprobe entnommen wurde.

Weinheim: Müllcontainerbrand – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde die

Polizei zu einem Müllcontainerbrand in die Stettiner Straße gerufen. Bei

Eintreffen der Streife war die Feuerwehr Weinheim bereits mit den Löscharbeiten

des Müllcontainers beschäftigt. Neben dem Müllcontainer befanden sich zwei

geparkte Fahrzeuge, welche einen Schaden in bislang unbekannter Höhe erlitten.

Durch die enorme Hitzeentwicklung musste die Fahrzeugscheibe eines Fahrzeugs zum

Zwecke der Kühlung durch die Feuerwehr Weinheim gewaltsam geöffnet werden.

Hinweise für die Brandauslösung liegen nicht vor. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel. 06201/10030, zu melden.