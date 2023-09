Heidelberg/ BAB 656: Auto überschlägt sich nach Unfall

Heidelberg (ots) – Kurz nachdem die B 37 in die BAB 656 übergegangen war,

wechselte am Samstag, um kurz vor 13 Uhr, ein 45-Jähriger mit seinem Renault vom

linken Fahrstreifen auf den rechten. Dies tat er in der Absicht noch weiter nach

rechts auf die Überleitung zur BAB 5 zu fahren. Dabei übersah der Mann

allerdings den auf der rechten Spur fahrenden VW. Er setzte sich mit deutlich

geringerer Geschwindigkeit vor den hinter ihm Fahrenden, so dass der 27-jährige

VW-Fahrer nicht mehr vollständig abbremsen konnte und auf das Heck des Renaults

auffuhr. Dadurch geriet das Auto des 45-Jährigen ins Schleudern, überschlug sich

und kam auf der Seite liegend auf einer Sperrfläche zum Stehen. Die beiden

Insassen des VW sowie der Beifahrer des Renaults verletzten sich bei dem Unfall

leicht und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein Schaden von knapp 17.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung

verantworten.

Heidelberg: Angebliche Schaumparty sorgt für Polizei und Feuerwehreinsatz

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kippte eine bislang

unbekannte Täterschaft eine größere Menge Spülmittel in das Wasser des Brunnens

am Adenauerplatz. Die daraus resultierende Schaumentwicklung brachte innerhalb

kürzester Zeit den Brunnen dermaßen zum „Überlaufen“, dass er durch die

Feuerwehr abgeschaltet werden musste. Zuvor mussten die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten Platzverweise erteilen, da sich immer mal wieder Passanten auf

die Schaumparty verirrten.

Inwieweit ein Schaden im Bereich des Brunnens entstanden ist, wird derzeit noch

geprüft. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg Mitte

ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

Heidelberg: Mann bestiehlt Kerwebesucher – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots) – Am Samstag versuchte ein 22-Jähriger Mann auf der Kirchheimer

Kerwe, die auf dem alten Messplatz stattfand, mehrmals Taschen zu stehlen.

Zunächst fiel einem Besucher um kurz vor 21:30 Uhr auf, dass der 22-Jährige mit

seinem Fuß eine am Boden stehende Handtasche zu sich schob. Nachdem er darauf

angesprochen wurde, beendete der junge Mann den Diebstahlsversuch und lief

weiter. Kurze Zeit später nahm er eine auf einem Tisch stehende Tasche an sich.

Ein aufmerksamer Kerwebesucher nahm sie ihm aber wieder ab. Um kurz nach 22:30

Uhr versuchte es der Dieb erneut und ergriff die Tasche einer 41-Jährigen, was

diese aber bemerkte. Als sie sich ihre Tasche zurückholen wollte, wehrte sich

der Dieb dagegen mit einem Ellenbogenstoß. Die 42-Jährige wurde zum Glück nur

geringfügig verletzt. Mehrere Umstehende überwältigten den Dieb und hielten ihn

bis zum Eintreffen der inzwischen verständigten Polizeistreife fest. Der Mann

wurde vorläufig festgenommen.

Gegen der 22-Jährigen wird wegen des räuberischen Diebstahls sowie des

versuchten Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim – Weitere Informationen zur Tat vom 08.09.2023 in Wiesloch

Heidelberg (ots) – Am 09.09.2023 wurde der 33-jährige Beschuldigte dem

Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, der einen

Unterbringungsbefehl nach § 126a StPO wegen Mordes erließ. Der Beschuldigte ist

dringend verdächtig, aufgrund einer wahnhaften Störung im Zustand der

Schuldunfähigkeit heimtückisch einen Menschen getötet zu haben. Die bisherigen

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben ergeben, dass der

Beschuldigte nach seiner Flucht zu Fuß in die Wieslocher Innenstadt ein

Küchenmesser aus der Auslage des Kaufhauses „Kubus am Adenauer“ an sich nahm und

in unmittelbarem zeitlichen Anschluss die Tat beging. Er äußerte sich im Rahmen

der Vorführung vor dem Haftrichter nicht. Bei dem 33-jährigen somalischen

Beschuldigten, der seit 2014 in Deutschland lebt, wurde durch ein Urteil des

Landgerichts Heidelberg im Jahre 2021 die Unterbringung in einem psychiatrischen

Krankenhaus angeordnet. Gegenstand dieses Sicherungsverfahrens waren insgesamt

sieben im Juli 2020 begangene Straftaten, weshalb der Beschuldigte bereits seit

Juli 2020 aufgrund eines Unterbringungsbefehls vorläufig im PZN in Wiesloch

untergebracht war. Bei den sieben Taten handelte es sich – zusammengefasst – um

eine sexuelle Belästigung, eine vorsätzliche Körperverletzung, zwei Fälle der

Beleidigung sowie drei Fälle des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte (in

einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der

Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an.

BAB 656, Gem. Heidelberg-Wieblingen: Pkw überschlägt sich nach fehlerhaftem Fahrstreifenwechsel – drei Verletzte

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Freitagmittag, kurz vor 13:00 Uhr, kam es auf

der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim vor dem Autobahnkreuz Heidelberg zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Renault Kangoo und einem VW Golf. Hierbei

wechselte ein 21-Jähriger mit seinem Renault vom linken auf dem rechten

Fahrstreifen übersah den dort fahrenden VW Golf. Der 27-jährige Fahrer des VW

Golf konnte aufgrund des abrupten Fahrmanövers nicht mehr rechtzeitig abbremsen

und fuhr dem Renault auf. Dadurch bedingt geriet der Renault ins Schleudern,

überschlug sich in der Folge und kam im Bereich der Abfahrt auf die BAB 5 zum

Liegen.

Verletzt wurden hierbei ein 46-jähriger Mitfahrer des Renault, der Fahrer des VW

Golf und sein 27-jähriger Mitinsasse. Die drei Verletzten wurden durch den

Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ersten Ermittlungen zu

Folge verletzten sich alle Personen lediglich leicht.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit insgesamt zwei Fahrzeugen und sechs

Einsatzkräften vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein

Fachunternehmen abgeschleppt werden. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von

7.000 EUR. Der Schaden am VW Golf wird auf 8.000 EUR geschätzt.

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen Beeinträchtigungen,

trotz der Sperrung des rechten Fahrstreifens bis zur schlussendlichen Bergung

der beiden Pkw.

Heidelberg-Altstadt: Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr kam es im Bereiche

Große Mantelgasse in der Heidelberger Altstadt zu einem Körperverletzungsdelikt.

Der 22-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinen

Begleitern auf dem Nachhauseweg, als es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung mit einer männlichen, sechsköpfigen Personengruppe kam. Die

Auseinandersetzung endete mit mehrfachen Faustschlägen ins Gesicht des

Geschädigten, begangen durch drei Täter der Gruppe. Nachdem die Männer vom

Geschädigten abließen flüchteten sie fußläufig über die Lauerstraße in Richtung

Neckarstaden bzw. Alte Brücke. Der Geschädigte und seine Begleiter begaben sich

anschließend zum nahegelegenen Taxistand, von wo aus sie einen Notruf absetzten.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. männlich, südländischer

Phänotyp, ca. 20-25 Jahre alt, weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, normale bis

muskulöse Statur, ca. 170-175cm, kurze dunkle Haare,

männlich, südländischer Phänotyp, ca. 25-30 Jahre, schwarzer Pullover, ca.

190cm, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20-25 Jahre alt, schwarzes T-Shirt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/18570, in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Unbekannter beschädigt Scheibe – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einer Sachbeschädigung kam es am frühen Samstagmorgen,

gegen 04:15 Uhr, in der Heidelberger Altstadt. Hierbei wurde bei einer Bar am

Marktplatz durch einen bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer

Eingangstüre beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung

Altstadt-Bahnhof. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Sachschaden kann bislang noch nicht genauer beziffert werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170-175 cm groß, kurze

braune Haare, ca. 25-30 Jahre alt. Bekleidet mit einem lachsfarbenen Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.