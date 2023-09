Bergstrasse

Zeugensuche nach VU-Flucht

Bürstadt (ots) – Am Sonntag, den 10.09., beschädigte ein Verkehrsteilnehmer

gegen 20:40 Uhr einen schwarzen Ford B-Max, der in Bürstadt in der

Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 50 auf dem dortigen Parkstreifen

abgestellt war. Eine Zeugin beobachtete einen weißen Transporter mit vermutlich

ausländischem Kennzeichen, der dort wendete und den Schaden verursachte. Der

Verursacher fuhr im Anschluss falsch durch die Einbahnstraße und flüchtete in

Richtung Bahnunterführung. Es wird ebenfalls nach einem weiteren Zeugen gesucht,

der sich neben dem Transporter aufhielt. Der Sachschaden am Ford beträgt

mindestens 2500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher sowie auf den Zeugen

nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 /

9440 – 0 entgegen.

Bensheim: Verdacht auf Urkundenfälschung / Polizei stellt Kennzeichen sicher

Bensheim (ots) – Ein 48 Jahre alter Mann muss sich unter anderem wegen des

Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Der 48-Jährige auf seinem Kraftrad war einer Streife in der Wormser Straße bei

einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag (9.9.) gegen 14 Uhr aufgefallen,

nachdem er über mehrere rote Ampeln gefahren war. Während der Kontrolle

bemerkten die Beamten, dass das für das Kraftrad genutzte Kennzeichen eigentlich

zu einem anderen Gefährt gehören sollte.

Nach Sicherstellung des Kennzeichens, dem Erstatten einer Anzeige sowie dem

Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den Mann. Die

Weiterfahrt wurde untersagt.

Bensheim: 35-Jähriger nach Festnahme in Klinik eingewiesen

Bensheim (ots) – Ein 35-Jähriger wurde nach seiner Festnahme am Sonntagvormittag

(10.9.) in eine Fachklinik eingewiesen und muss sich jetzt wegen des Verdachts

der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich

verantworten. Gegen 9 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und

einen mit einem Messer bewaffneten Mann auf einem Fahrradweg zwischen Einhausen

und Bensheim gemeldet. Laut der Meldung würde der Mann laut herumschreien,

hinter Passanten herlaufen und diese mit einem Messer bedrohen. Auf die Zeugen

machte er einen alkoholisierten Eindruck. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten

den Beschriebenen antreffen und festnehmen. Bei der polizeilichen Maßnahmen

mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen. Ein Alkoholtest verlief

negativ, bei seiner Durchsuchung stießen die Streifen jedoch auf Kleinstmengen

Cannabis. Auch das mutmaßlich genutzte Messer konnte vor Ort aufgefunden werden.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er im Anschluss in eine Klinik

eingewiesen. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Bensheim hat die

Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Heppenheim/Bergstraße (ots) – Am Samstag, den 09.09.23, wurde vormittags in der

Hauptstraße ein großer Sandsteinpfosten am Eingang zum Schloß Birkenau durch

einen Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aufgrund der Höhe der Beschädigung muss es sich um einen LKW oder ein Fahrzeug

mit hohem Aufbau gehandelt haben. Hinweise zum Fahrzeug oder dem Verursacher

werden unter Tel. 06252-7060 an die Polizei Heppenheim erbeten.

Darmstadt

Darmstadt: Versuchter Fahrraddiebstahl mündet in vorläufige Festnahmen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Der Versuch zweier Männer, am frühen Samstagmorgen (9.9.) in

der Schuknechtsraße ein Fahrrad zu entwendeten, scheiterte und mündete in ihren

vorläufigen Festnahmen. Gegen 6.40 Uhr hatte das Duo die Aufmerksamkeit von

Zeugen geweckt, als sie sich auf verdächtige Art und Weise mit Werkzeugen an

einem Zweirad zu schaffen machten. Glücklicherweise hielt das Schloss stand und

beide traten die Flucht an. Die Zeugen regierten vorbildlich und informierten

umgehend die Polizei. Mithilfe ihrer Personenbeschreibung nahmen die

hinzueilenden Beamten beide Tatverdächtige noch in Tatortnähe fest und stellten

Beweismaterial sicher. Die vorläufig Festgenommenen, bei denen es sich um einen

43-Jährigen aus Reinheim und seinen 31 Jahre alten Begleiter handelte, kamen mit

zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und ihre erkennungsdienstlichen

Behandlungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer

entlassen. Sie werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Schaafheim: 15 -Jähriger attackiert, geschlagen und beraubt / Zeugen gesucht

Schaafheim (ots) – Nachdem zwei noch unbekannte Täter am Sonntag (10.9.) in der

Langstädter Straße und dort im Bereich eines Feldes ihr Unwesen getrieben und

einen 15-Jährigen geschlagen und beraubt haben sollen, hat die Darmstädter

Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge traten die beiden Kriminellen gegen 14 Uhr an den

Jugendlichen heran, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und nahmen sein Handy

sowie die Geldbörse an sich. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Das Duo wurde auf

ein Alter zwischen 14 und 20 Jahre geschätzt. Einer der Täter soll etwa 1,60 bis

1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Seine Frisur wurde als „Boxerschnitt“

beschrieben. Der gleichaltrige Begleiter wurde auf eine Körpergröße von etwa

1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Seine kurzen Haare waren braun. Weitere Details

zu ihren Beschreibungen liegen den Beamten derzeit nicht vor. Aktuell ist

bekannt, dass eine noch unbekannte ältere Passantin zum Zeitpunkt der Tat in der

Nähe war und möglicherweise den Vorfall beobachtet haben könnte. Diese Dame

kommt als wichtige Augenzeugin in Betracht und wird gebeten, sich bei der

Darmstädter Kripo, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Mühltal: Tatverdächtige nach Drohschreiben ermittelt

Mühltal (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen konnten Staatsanwaltschaft und Polizei

eine 46-jährige Frau ermitteln, die im Verdacht steht, mehrere Drohschreiben mit

unterschiedlichen Absendern an diverse Empfänger verfasst und versendet zu

haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Frau Postkarten und Schreiben, die

teilweise beleidigend waren oder Hinweise auf bevorstehende Anschläge zum Inhalt

hatten, an südhessische Lokalpolitikerinnen und -politiker sowie an Moscheen,

Konsulate und eine Jüdische Gemeinde zum Teil bundesweit versendet haben.

Betroffen waren mindestens vier Moscheen in Hannover, Essen und Remscheid, zwei

Konsulate in Frankfurt und Berlin sowie die Jüdische Gemeinde in Koblenz.

Am Freitag (08.09.2023) haben die Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes

vier Objekte, darunter die Hauptwohnung der Tatverdächtigen in Wiesbaden sowie

drei weitere Anschriften, an denen sie sich aufhält, im Mühltal durchsucht.

Hierbei konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel, darunter auch

Blanko-Postkarten, sicherstellen, die den Tatverdacht gegen die Frau erhärteten.

Weiterhin trafen die Ermittler bei den Durchsuchungen in zwei Wohnungen der Frau

im Mühltal auf zahlreichen Tiere, darunter Gänse, Puten, Tauben, Katzen, Hunde

und Hühner sowie auf Tierkadaver. Aufgrund des Zustands der Tiere wurde das

Veterinäramt hinzugezogen, welches die Tiere anderweitig unterbrachte und

versorgte. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz gegen die 46-Jährige.

Ob die 46-Jährige noch weitere außer den genannten Schreiben verfasst und

versendet hat und welche Motivation dafür zugrunde lag, bedarf der noch

andauernden Ermittlungen.

Alsbach-Hähnlein: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Alsbach-Hähnlein (ots) – Einbrecher haben in der Zeit zwischen Freitag (8.9.), 5

Uhr und Samstagnachmittag (9.9.), 17 Uhr ihr Unwesen auf einem Grundstück im

Marienruhweg getrieben. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über ein Fenster

gewaltsam Zugang zu den Räumen und begaben sich auf die Suche nach

Wertgegenständen. Durch ihr kriminelles Vorgehen verursachten sie einen Schaden

von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine

Beute. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur

Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten

zu melden (Rufnummern 06151/9690).

Otzberg: Ungebetene Besucher im Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Otzberg (ots) – Ungebetene Besucher haben im Verlauf des Sonntags (10.9.),

zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr, die Räume eines Einfamilienhauses im

Bernhardsrain heimgesucht und Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen

verschafften sich die Täter über eine Kellertür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen,

durchwühlten die Räume und ließen Bargeld mitgehen. Das Kommissariat 21/22

ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von

Zeugen entgegen.

Pfungstadt: Nach Telefonnummer gefragt und Geld erbeutet / Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Pfungstadt (ots) – Die Hilfsbereitschaft einer Anwohnerin in der Nahestraße hat

ein noch unbekannter Täter am Samstagmorgen (9.9.) ausgenutzt und Beute gemacht.

Gegen 10.30 Uhr soll der Mann an der Tür der Pfungstädterin geklingelt und

vorgegeben haben, eine Telefonnummer in einem Telefonbuch suchen zu wollen.

Dabei nutzte der Kriminelle anschließend einen Augenblick ihrer Unaufmerksamkeit

und entwendete Bargeld aus der Wohnung. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass

es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großem Mann

gehandelt haben soll. Seine Statur wurde als „kräftig“ wahrgenommen. Zum

Zeitpunkt der Tat war er mit einem hellen Oberteil sowie einer hellblauen Hose

bekleidet. Er hatte kurze und braune Haare. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und

sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat

und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

06151/9690, zu melden.

Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Erdgeschosswohnung gesucht

Weiterstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Einbrecher in

der Zeit zwischen Dienstag (29.8.) und Freitag (8.9.) auf die Erdgeschosswohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße abgesehen. Am späten Freitagabend,

gegen 23.15 Uhr, hatten die Bewohner die Spuren der Täter entdeckt und die

Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Kriminellen über

ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft, diese nach

Beute durchsucht und Wertgegenstände, darunter Schmuck und Geld entwendet.

Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise

von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

entgegen.

Erzhausen: Mehrere Autos beschädigt /Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Erzhausen (ots) – Mindestens sechs in der Heinrichstraße geparkte Fahrzeuge sind

am Samstag (9.9.) zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr von noch unbekannten Tätern

beschädigt worden. Dabei hatten es die Vandalen auf die Außenspiegel abgesehen

und diese abgetreten. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0

sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern entgegen.

Pfungstadt: Brand in Zahnarztpraxis

Pfungstadt (ots) – Zu einem Brand kam es am Sonntagabend (10.09.2023) gegen

19.45 Uhr in der Pfungstädter Innenstadt in der City-Passage. Mehrere Besucher

der gerade aktuell stattfindenden Kerb wurden auf die Rauchentwicklung

aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte

stand das 2. Obergeschoss eines gewerblichen Objekts, in welchem über drei

Etagen eine Zahnarztpraxis befindlich ist, in Brand. Das darunter befindliche

Geschoss wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund von Glutnestern

musste die Decke abgetragen werden. Gegen 22.30 Uhr endeten die Löscharbeiten

und die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Es entstand hoher Sachschaden, der zum

jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden kann. Personen befanden sich nicht im

Gebäude. Die freiwilligen Feuerwehren Pfungstadt Ost und West sowie

Seeheim-Jugenheim waren zusammen mit dem THW Pfungstadt eingesetzt.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 21-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Mit einem Einhandmesser soll ein 21 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag (10.9.) den Inhaber eines Geschäfts in der Bahnhofstraße bedroht haben. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über Notruf verständigt, nachdem der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen in den Laden gestürmt war und den Inhaber bedroht haben soll. Hierbei hätte er ein Messer gezückt, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen. Anschließend flüchtete er und rannte in Richtung Bahnhofsvorplatz davon. Eine sofort herbeigeeilte Polizeistreife konnte den 21-Jährigen noch in der Bahnhofstraße überwältigen und festnehmen. Zu dem Zeitpunkt stand er unter spürbaren Alkoholeinfluss. Das Einhandmesser wurde sichergestellt und der Festgenommene ins Gewahrsam gebracht. In den eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Bischofsheim: 25-Jähriger nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen – Tabletten und Haschisch sichergestellt

In der Nacht zum Montag (11.9.) haben Polizeistreifen im Bereich der Darmstädter Straße einen 25 Jahre alten Mann nach einem versuchten Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen kurz vor 1 Uhr verständigte eine Zeugin telefonisch die Polizei und meldete, dass sich eine Person mit einer Bohrmaschine an einem Fahrrad an einem Ständer für Leihfahrräder zu schaffen macht. Bei Eintreffen der Polizeistreife wirft der Unbekannte den Bohrer weg und flüchtet. Die Polizeikräfte können den 25-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und überwältigen. Bei seiner Durchsuchung beschlagnahmte die Streifenbesatzung mehr als 130 Schlaf- und Beruhigungstabletten sowie über 150 Gramm Haschisch. Darüber hinaus wurde die Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug am Tatort sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt musste der 25-Jährige eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Im Anschluss kam er über Nacht ins Polizeigewahrsam und wird im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden soll.

Kelsterbach: Beute bei Einbruch in Kindertagesstätte?

Kriminelle hatten es in der Zeit von Freitagnachmittag (8.9.) bis Samstagnachmittag (9.9.) auf eine Kindertagesstätte in der Pfarrgasse abgesehen. Gegen 16.30 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 16 Uhr am Vortag in das Anwesen eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Ob sie aus dem Inneren etwas entwendeten, steht aktuell nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen und hofft unter der Rufnummre 06142/696-0 auf Hinweise von Zeugen. Wem sind verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen?

Rüsselsheim: Alkoholisierter Autofahrer verletzt Polizeikräfte

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen (10.9.) gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt und dabei eine Streifenbesatzung leicht verletzt. Der 40-Jährige war zunächst auf der Autobahn 3 aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, als er fast mit dem Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers kollidierte. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Rüsselsheimer schließlich kurz vor seiner Anschrift stoppen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung versuchte der Fahrer, vor der Kontrolle wegzulaufen. Die Einsatzkräfte holten ihn jedoch ein und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei wehrte sich der 40 Jahre alte Mann und verletzte die Polizeibeamtin und ihren Streifenkollegen leicht. Auf der Wache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Nauheim: Mit 1,84 Promille am Steuer – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat in der Nacht zum Sonntag (10.9.) einen alkoholisierten Autofahrer in der Schillerstraße festgenommen. Gegen 3 Uhr fiel den Polizeikräften der 34 Jahre alte Mann aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf, was in eine Kontrolle in der Schillerstraße mündete. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkte die Streifenbesatzung, dass der Gestoppte stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier folgte die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie Erstattung einer Strafanzeige.

Mörfelden-Walldorf: 16-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat am späten Freitagabend (8.9.) nach einer Verfolgungsfahrt einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen. Kurz vor Mitternacht war den Polizeikräften ein mit drei Personen besetztes Kleinkraftrad in der Bürgermeister-Klingler-Straße aufgefallen. Der Fahrer reagiert nicht auf Anhaltesignale, Martinshorn oder Blaulicht. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Zweirad schließlich in der Heidelberger Straße gestoppt werden. Der 16-Jährige verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Streifenwagen. Beide Mitfahrer ergriffen sofort die Flucht. Der Fahrer aus Walldorf wurde auf die Wache gebracht und im Anschluss in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Bislang noch unbekannte Täter sind während der Mittagspause zwischen 12.40 Uhr und 14.50 Uhr am Freitag (8.9.) in ein Ladengeschäft im Stadtteil Crumstadt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster Zugang zu dem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße und entwendeten Bargeld aus einer Geldbörse. Im Anschluss suchten die Unbekannten mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim zu melden.

Rüsselsheim: Raubüberfall auf Tankstelle

Eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Rüsselsheim war am Sonntagabend (10.09.2023) Ziel dreier Ganoven, die sich während der Geschäftszeit kurz vor 21.00 Uhr mit unfreundlichen Absichten in die Geschäftsräume begaben, obwohl sich neben den Mitarbeitern noch Kunden im Verkaufsraum befanden. Sie drohten den Angestellten mit Pistolen und entnahmen aus der Kasse Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die drei Täter, als dunkel gekleidete Jugendliche beschrieben, konnten durch den Hinterausgang unerkannt entkommen. Alle hatten ihr Gesicht mit einem Tuch bedeckt. Die Anwesenden kamen mit dem Schrecken davon und alarmierten die Polizei. Diese suchte bislang vergeblich nach den Räubern. Wer rund um die Tankstelle etwas Verdächtiges beobachten konnte oder die drei Täter vor oder während der Tat in Rüsselsheim gesehen haben könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim unter 06142-6960 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Erbach: Automat im Visier Krimineller

Auf einen Snackautomaten in der Michelstädter Straße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (9.9.), 20 Uhr und Sonntag (10.9.), 9 Uhr abgesehen. Bei dem Versuch das Gerät gewaltsam zu öffnen, verursachten sie einen geschätzten Schaden von mindestens 1000 Euro. Das Kommissariat 41 in Erbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.