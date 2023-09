Frankfurt: Polizei Frankfurt nimmt Stellung zur Vorwurfslage

Frankfurt (ots) – (hol) Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main reagiert auf die

am Donnerstag in einer Pressemeldung eines linken Solidaritätsbündnisses

erhobenen Vorwürfe und weist diese entschieden zurück.

Nach bisheriger Überprüfung aller dem Sachverhalt zu entnehmenden Anhaltspunkte,

Auswertung aller zur Verfügung stehender, interner Recherchemöglichkeiten und

unter Einbindung des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik (HPT) ist

festzuhalten, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am

Main keine Erkenntnisse über Datenabfragen zu der in der Presseinformation

genannten Personalie vorliegen.

Nach einer ersten Abfrage aller Dienststellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am

Main, kann derzeit keine einzige der vorgebrachten Kontrollsituationen

nachvollzogen werden.

Unfall am Bahnhof Eschersheim – Reisender schwer verletzt

Frankfurt am Main (ots) – Heute kam es am Bahnhof Frankfurt-Eschersheim zu einem

Unfall bei dem ein 59 jähriger Mann aus Frankfurt von einem Regionalexpress

erfasst und schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen der

Bundespolizei befand sich der Mann gegen 12.40 Uhr im Gleisbereich, wo er den

Zug übersah, der gerade in den Bereich einfuhr. Als Grund für seinen Aufenthalt

in den Gleisen gab er gegenüber Beamten der Bundespolizei an, dass ihm sein

Handy ins Gleis gefallen sei. Um es wieder zu holen sei er ins Gleis gesprungen.

Als er zurück auf den Bahnsteig klettern wollte, wurde er vom Zug am Bein

erfasst und auf den Bahnsteig geschleudert. Der Lokführer des Regionalexpresses

hatte sofort eine Schnellbremsung eingeleitet, als er die Person in den Gleisen

erkannte. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Mann erfasst wurde.

Mit schweren aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im

Beinbereich wurde der Mann in die Klinik nach Frankfurt-Höchst gebracht. Durch

den Vorfall kam es bei insgesamt 16 Zügen zu Verspätungen. Die abschließenden

Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

Frankfurt – Heddernheim: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt (ots) – (dr) Am vergangenen Freitag (08.09.2023) beobachtete eine

Zeugin, wie ein Mann im Buber-Neumann-Weg mutwillig ein Wahlplakat beschädigte.

Ausgerüstet mit einer Schere und einem Besen begab sich der spätere Beschuldigte

zu einem Lichtmast und entfernte ein Plakat der Partei „Volt“, das er

anschließend in einem Altpapiercontainer entsorgte. Eine aufmerksame Anwohnerin

rief die Polizei. Wenig später nahm eine Streife den 58-jährigen Mann fest.

Des Weiteren fand die Zeugin noch zwei zerrissene Wahlplakate der Parteien „Die

Linke“ und „Bündnis90/Die Grünen“ auf. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten

besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat aufgrund der Sachbeschädigungen entsprechende Strafverfahren

eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Rödelheim: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (10. September 2023) kam es in der

Radilostraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Täter

festgenommen werden konnte.

Gegen 21 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf der Polizei, dass etwa zehn Männer

im Bereich eines Imbisses in der Radilostraße auf einen am Boden liegenden Mann

einschlagen und eintreten würden. Weiter teilte sie mit, dass die Täter in zwei

Fahrzeuge eingestiegen seien, ein Fahrzeug jedoch zurückgekommen wäre und einer

der Tatverdächtigen den Geschädigten zu Fuß verfolgt habe. Dabei habe er

augenscheinlich ein Messer in der Hand gehalten. Die alarmierte Streife traf

unverzüglich am Ereignisort ein und konnte den von der Zeugin beschriebenen

Tatverdächtigen festnehmen.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen in Form einer blutenden Nase. Nach

der medizinischen Erstversorgung wurde der 32-Jährige vor Ort entlassen.

Der 24-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

ebenfalls vor Ort entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme eines nicht müde werdenden Diebes

Frankfurt (ots) – (lo) Im Laufe des gestrigen Tages hat die Polizei im Bereich

der Darmstädter Landstraße mehrfach denselben Mann wegen verschiedener

Diebstahlsdelikte festgenommen.

Gegen 08:00 Uhr nahm eine Polizeistreife einen 34-jährigen Mann fest, der

mehrere volle Getränkekisten im Wert von rund 150 Euro gestohlen hatte. Nach den

polizeilichen Maßnahmen und seiner Entlassung „traf“ man sich gegen 11.00 Uhr

wieder. Diesmal konnte der Mann nach dem Diebstahl eines Schlauchwagens in der

Darmstädter Landstraße festgenommen werden. Nach Benennung eines

Zustellungsbevollmächtigten wurde der wohnsitzlose Dieb wieder auf freien Fuß

gesetzt. Die straffreie Zeit währte nicht lange. Gegen 16.00 Uhr gab es das

nächste Wiedersehen mit der Polizei. Zeugen meldeten einen Fahrraddiebstahl,

ebenfalls in der Darmstädter Landstraße. Nun klickten ein letztes Mal die

Handschellen.

Der Beschuldigte wurde in die Haftzellen gebracht, um dem Haftrichter vorgeführt

zu werden. Nennenswert ist zudem, dass er im Rahmen der polizeilichen

Ermittlungen noch als Täter eines Ladendiebstahls identifiziert werden konnte.

Vom Dieb bis zum Schwarzfahrer – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Frankfurt/Main (ots)

Am Wochenende nahmen Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt gleich vier Personen wegen ausstehender Haftbefehle fest.

Bereits am Freitag verhafteten die Beamten einen 33-Jährigen, der aus Budapest ausgeliefert wurde. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken suchte ihn seit November 2022. Das Landgericht Saarbrücken hatte den Ungarn zuvor wegen Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Da er bereits ein halbes Jahr in Untersuchungshaft saß, muss er noch ein Jahr und sechs Monate verbüßen. Die Bundespolizei lieferte den Ungarn in die Justizvollzugsanstalt ein.

Ein 38-jähriger Deutscher wollte am Samstag von Frankfurt nach London fliegen. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main verhinderte diese Reise jedoch. Wegen des Erschleichens von Leistungen in fünf Fällen war der Deutsche vom Amtsgericht Frankfurt am Main zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt worden. Da der Schwarzfahrer nicht sofort zahlen konnte, verpasste er seinen Flug nach London. Letztlich brachte ein Familienmitglied dem Mann das Geld und er konnte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen abwenden.

Am Sonntag reiste ein 35-jähriger Rumäne von New York nach Frankfurt. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Er war vom Amtsgericht Witten wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 960 Euro und vom Amtsgericht Wetter wegen eines gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro verurteilt worden. Deswegen suchten ihn nun die Staatsanwaltschaften Bochum und Hagen. Der 35-Jährige zahlte die Geldstrafen und wendete damit eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 172 Tagen ab.

Weiterhin nahmen Bundespolizisten einen Mann in öffentlichen Bereich des Flughafens fest. Die Staatsanwaltschaft Krefeld suchte den 47-jährigen Deutschen seit August. Unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung und Sachbeschädigung hat er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat zu verbüßen. Hinzu kommt nach Urteil des Landgerichts Mönchengladbach eine weitere Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten wegen Diebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Bundespolizei lieferte den Deutschen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Frankfurt – Bundesautobahn 66: Geschwindigkeitsmessungen – Temposündern droht Fahrverbot

Frankfurt (ots) – (dr) Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen stellten Beamte

der Polizeiautobahnstation Frankfurt in der Nacht zu Samstag (09. September

2023) auf der Bundesautobahn 66 etliche Verkehrsteilnehmer fest, die teils

deutlich zu schnell unterwegs waren. Die Raser dürften bald unangenehme Post

erhalten.

So kam es bei den nächtlichen Messungen zwischen der Anschlussstelle Eschborn

und der Anschlussstelle Frankfurt-Höchst innerhalb von drei Stunden zu 16

Geschwindigkeitsüberschreitungen, die neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit

einem Fahrverbot verbunden sind. Die Fahrer wurden anschließend einer Kontrolle

unterzogen und mit dem Tempoverstoß konfrontiert.

Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit satten 200 km/h bei erlaubten 100 km/h

gemessen. Neben einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro (zzgl. Bearbeitungsgebühr)

sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg erwartet den Fahrer auch

ein dreimonatiges Fahrverbot.

Für einen Autofahrer war die Fahrt sofort beendet. Die Polizeibeamten stellten

bei ihm Alkoholgeruch fest. Er musste nach einem positiven Atemalkoholtest von

über 1,5 Promille mit zur Blutentnahme. Die Einleitung eines Strafverfahrens

wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sind nun die Folge.