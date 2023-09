Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach- Niederweisel: Wahlplakate gestohlen

Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (09.09.2023) und 13:00 Uhr am Sonntag (10.09.2023) haben Unbekannte zwei Wahlplakate abgerissen und gestohlen. Die Plakate der Partei „Die Partei“ waren an Laternenmasten in der Oppershofener Straße angebracht. Der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- in Auto gegriffen

In einen gelben Mercedes griff ein Unbekannter im Eleonorenring. Dort hatte die Besitzerin ihren Viano gegen 12:00 Uhr am vergangenen Samstag (09.09.2023) abgestellt und war einen Moment zurück zu ihrer Wohnung gegangen. Diesen Moment nutzte ein Dieb und stahl die Handtasche der Frau aus ihrem Mercedes. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Tasche. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem schmalen, 25-30 Jahre alten, 175 cm großen Mann mit kurzen braunen Haaren. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Aufdruck und führte einen schwarzen Rucksack, sowie ein weißes älteres Fahrrad mit sich. Hinweise zu verdächtigen Personen und zu dem bislang unbekannten Radfahrer, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Wölfersheim-Melbach- gefälschten Führerschein vorgezeigt

Gegen 09:00 Uhr kontrollierten Friedberger Polizisten am Freitagmorgen (08.09.2023) einen Opel-Fahrer. Bei der Kontrolle zeigte der 29-Jährige einen polnischen Kartenführerschein vor. Da dieser Fälschungsmerkmale aufzeigte, stellten die Beamten den Führerschein sicher. Der aus dem Wetteraukreis stammend Astra-Fahrer muss mit Anzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Hirzenhain-Merkenfritz- Diebe an der Baustelle

Unbekannte Diebe waren auf der Baustellle am Wasserwerk Hirzenhain an der B275 am Werk. Dort stahlen sie eine 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten die Platte mit einer Hebevorrichtung auf ein Fahrzeug luden und davonfuhren. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zwischen dem 31.08.2023 und heute Morgen (11.09.2023), 08:00 Uhr an der Baustelle aufhielten, erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.