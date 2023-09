Unbekannter Mann beschädigt Zugtür – Zeugen gesucht!

Wetzlar (ots) – Im Bahnhof Wetzlar beschädigte Samstagabend (9.9./22:22 Uhr) ein

bislang Unbekannter die Zugtür der Hessischen Landesbahn 24836. Der unbekannte

Mann versuchte, in die abfahrbereite HLB einzusteigen, obwohl die Zugtüren

bereits verriegelt waren. Verärgert trat er anschließend gegen die Scheibe der

Zugtür, wodurch diese stark beschädigt wurde. Die Schadenshöhe liegt bei 500

Euro.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Bischoffen: Zeugen nach verdächtigem Ansprechen einer Elfjährigen gesucht

Dillenburg (ots)

Bischoffen: Die Kriminalpolizei Wetzlar hat am Samstag (09.09.2023) Kenntnis über ein verdächtiges Ansprechen eines Kindes auf dem Rundweg am Aartalsee bekommen. Die Elfjährige war am frühen Nachmittag, gegen 13:45 Uhr, auf dem Spielplatz gegenüber des Pavillions unterwegs. Während ihres Aufenthaltes setzte sich ein Mann auf die dortige Bank. Nach einer Weile machte sie sich auf den Weg nach Hause in Richtung Bischoffen. Hierzu lief sie über den Rundweg. Nach kurzer Zeit bemerkte sie den Unbekannten, der sich zuvor auf der Spielplatzbank aufgehalten hatte. Dieser folgte ihr offenbar. Er sprach das Mädchen an, verwickelte sie in ein Gespräch, in dessen Verlauf er ihre Hand nahm. Sie gingen gemeinsam auf dem Radweg in Richtung Offenbach. In Höhe der Unterführung wollte die Elfjährige ihren Weg in Richtung Bischoffen weiternehmen. Der Unbekannte festigte seinen Griff und versuchte das Mädchen in Richtung des zuvor gegangenen Wegs weiter zu ziehen. Sie schrie laut, riss sich offensichtlich los und rannte durch die Unterführung nach Hause. Der Mann entkam unerkannt.

Beschrieben wurde der Mann als 25-40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er hatte eine dünne Statur und dunklere Haut und einen Bart, vermutlich Vollbart. Er war bekleidet mit einem roten T-Shirt und blauer Hose. Zudem trug er eine Sonnenbrille.

Die Polizei bittet nun dringendst um Zeugenhinweise:

Wem ist der bislang unbekannte Mann gegen 14:00 Uhr am

Spielplatz aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu dessen Identität

geben?

Wer war am Samstag am Aartalsee und hat die Situation in

unmittelbarer Nähe des Pavillions mitbekommen?

Wem ist der Mann, der die Elfjährige ansprach und an der Hand nahm, auf dem Rundweg

zwischen des Spielplatzes und der Unterführung in Richtung Bischoffen

aufgefallen?

Wer hat die Schreie des Mädchens und das Losreißen mitbekommen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Verständlicherweise sorgen Vorfälle dieser Art insbesondere bei Eltern für große Verunsicherung. Viele Eltern wenden sich nach verdächtigen Erlebnissen ihrer Kinder mit zahlreichen Fragen an die Polizei. Das ist nachvollziehbar und in diesen Fällen genau der richtige Weg. Die Verunsicherung vieler Eltern und Kinder wird leider immer wieder verstärkt durch gut gemeinten Nachrichten in Gruppenchats etc.. Wenn Ihr Kind von einem Vorfall berichtet, bei dem es von einer fremden Person angesprochen und sogar bedrängt wurde, sind die polizeilichen Tipps:

Bemühen Sie sich, Ruhe zu bewahren.

Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es bei Ihnen in Sicherheit ist.

Geben Sie dem Kind die Bestätigung, dass es richtig war, darüber zu sprechen.

Glauben Sie Ihrem Kind.

Hören Sie der Schilderungen Ihres Kindes aufmerksam zu und

lassen Sie es ausreden.

Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten und versuchen

Sie, ihre eigenen Eindrücke nicht als Wahrnehmung Ihrer Kinder zu bewerten.

Verständigen Sie in Akutsituationen sofort über den Polizeiruf

110 die Polizei.

Informieren Sie auch dann die Polizei, wenn die Tat schon einige

Stunden zurückliegt. Darüber hinaus ist schon im Vorfeld wichtig, mit Kindern solche Situationen in einer ruhigen Atmosphäre zu besprechen. Machen Sie die Situation für sich und Ihr Kind handhabbar. Legen Sie mit ihrem Kind gemeinsam fest, wie es sich verhalten kann, wenn es von einer fremden Person angesprochen wird. Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es „Nein“ sagen darf. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht.

Haiger- Radfahrer gegen Auto

Ein 40-jähriger Radfahrer war am Sonntagabend (10.09.2023), gegen 20:30 Uhr, in der Bahnhofstraße aus Richtung des Bahnhofs kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 übersah er offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW und krachte in dessen Heck. Am 3-er BMW entstand ein 1.000 Euro hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer. Ein Test zeigte fast drei Promille. Es folgten eine Blutentnahme auf der Dillenburger Wache und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Herborn- Parkplatzrempler

Offenbar beim Ein- oder Ausparken verursachte ein Unbekannter am 04.09.2023 einen Unfallschaden an einem schwarzen Audi RS 3. Dieser parkte zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Schießplatz. Die Reparatur des Schadens an der hinteren linken Fahrzeugtür wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Autoscheibe eingeschlagen

Gestern (10.09.2023) machten sich Unbekannte in der Wolfgang-Kühle-Straße an einem Hyundai zu schaffen. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr schlugen sie die linke hintere Scheibe des i30 ein und stahlen aus dem Inneren eine Bohrmaschine samt Koffer und eine Männerhandtasche. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro. Die Reparatur der Scheibe wird 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Autos zerkratzt

Im Magdalenenhäuser Weg haben Unbekannte in der Nacht von Freitag (08.09.2023) auf Samstag (09.09.2023) Autos zerkratzt. An einem grauen VW Kombi und an weißen VW Tiguan trieben die Vandalen jeweils einen tiefen Kratzer in die rechten Fahrzeugseiten der Autos ein. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 20:00 Uhr und 13:30 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.