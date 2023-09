Körperverletzungen auf Kirmes

Im Rahmen der Kirmes in Meinhard-Grebendorf kam es in der Nacht vom 09./10.09.23 zu mehreren Körperverletzungen.

Gegen 04:00 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen aus Eschwege und einem 27-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, in deren Verlauf der 17-Jährige den 27-Jährigen zwei Mal ins Gesicht schlug.

Eine weitere Auseinandersetzung ereignete sich zuvor gegen 02:30 Uhr zwischen einem 25-Jährigen und einem 29-Jährigen, beide in Eschwege wohnhaft. Hintergrund war in diesem Fall offensichtlich eine Auseinandersetzung die sich bereits im Frühjahr in der Eschweger Innenstadt ereignete. Bei der Auseinandersetzung in Grebendorf wurde bei einer „Schubserei“ das T-Shirt des 29-Jährigen zerrissen. Im weiteren Verlauf sprühte der 25-Jährige dem 29-Jährigen mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht, worauf dieser das Krankenhaus aufsuchen musste. Das Spray wurde sichergestellt, entsprechende Anzeigen erstattet.

Gegenseitig angezeigt haben sich zwei jungen Männer, die zunächst im Zelt und dann vor dem Festzelt aneinander geraten sind. Zunächst soll der 22-Jährige den 16-Jährigen zwei Mal ins Gesicht geschlagen haben, worauf dann vor dem Zelt der 16-Jährige den 22-Jährigen schubste und diesen dabei mit der Hand im Gesicht getroffen haben soll.

Entfernen von Wahlplakaten

Am gestrigen Sonntag wurde eine Personengruppe dabei beobachtet, wie sie Wahlplakate in der Niederhoner Straße in Eschwege, die an den dortigen Laternenmasten angebracht waren, entfernten. Zwischen der Fa. A.T.U und der Jet-Tankstelle wurden insgesamt 24 Plakate abgehängt und teilweise beschädigt. Ein 21-Jähriger aus Trier gab an, für die Taten verantwortlich zu sein. Sachschaden: 60 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:39 Uhr befuhr heute früh eine 54-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die L 3245 zwischen Röhrda und dem Abzweig nach Weißenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, dass den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:45 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 51-Jähriger aus Nentershausen mit seinem Pkw in der Fuldaer Straße in Sontra durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, Uhr er das Auto unter Alkoholeinfluss, was der durchgeführte Alkoholtest mit ca. 2,1 Promille bestätigte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Polizei Sontra bittet um Hinweise

In der Nacht vom 02./03.09.23 (Sonntagnacht) wurde die Polizeistation in Sontra alarmiert, nachdem eine bislang unbekannte männliche Person im Stadtgebiet Sontra randalierte. Gegen 03:00 Uhr wurde dieser im Bereich Schloßstraße/ Lindenauer Straße gesehen, wo er Gegenstände herumgeworfen habe. In der Innenstadt soll er dann Warnbaken umgeworfen haben, die durch die Polizeibeamten wieder aufgestellt wurden. Der Unbekannte steht zudem im Verdacht einen Pkw in der Lindenauer Straße verkratzt und einen weiteren Pkw in der Friedrich-von-Baumbach-Straße beschädigt zu haben. Sachschaden: ca. 4500 EUR. Die Polizei in Sontra bittet daher um Hinweise, wer Angaben zur Person des Täters machen kann, der am 03.09.23, zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, im Sontraer Stadtgebiet unterwegs war. Telefon: 05653 / 97660.

Polizei Witzenhausen

Mit Motorrad gestürzt

Um 12:24 Uhr befuhr gestern Mittag ein 59-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Motorrad die L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte dadurch. Der 59-Jährige blieb unverletzt; am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.