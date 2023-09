Korbach: Die Polizei-News

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser, Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Korbach. Einmal blieb der unbekannte Täter ohne Beute, beim zweiten Einbruch entwendete er Bargeld, ein Handy und ein Tablett. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Am Samstag zwischen 16.30 und 22.00 Uhr gelangte der Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Schillerstraße. Er öffnete ein Fenster zur Garage und konnte so einsteigen. Von dort ging er in den Keller, wo aber wegen einer gesicherten Tür nicht in eine Wohnung gelangen konnte. Der Täter versuchte anschließend noch durch Fenster und eine Terrassentür in das Wohnhaus einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang. Er musste daher ohne Beute flüchten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach der wahrscheinlich selbe Täter in ein Wohnhaus in der Flechtdorfer Straße ein. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür und gelangte so in das Haus. Hier entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld, ein Handy und ein Tablett. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Diemelstadt-Rhoden – Unbekannte versuchen Auto zu stehlen

Am Samstag (9. September) versuchten unbekannte Täter erfolglos ein Auto von einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant zu stehlen. Der Autobesitzer hatte den Versuch noch rechtzeitig bemerkt, die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20.00 Uhr hatte der Besitzer seinen grauen Ford Focus auf dem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant am Wrexer Teich in Rhoden abgestellt. Gemeinsam mit seiner Familie ging er in das Restaurant.

Bereits beim Verlassen seines Autos fiel ihm ein silberfarbener Golf Kombi mit polnischem Kennzeichen auf. Der Motor des Autos lief, die Fahrertür stand offen und auf dem Fahrersitz saß ein Mann mit einem Smartphone in der Hand.

Während der Autobesitzer aus dem Kreis Paderborn sich noch in dem Restaurant orientierte, konnte er bei einem Blick nach draußen einen unbekannten Mann sehen, der sich an seinem Auto zu schaffen machte, die Fahrertür öffnete und einstieg. Gemeinsam mit seiner Ehefrau lief er sofort aus der Gaststätte. Der unbekannte Täter bemerkte dies und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 252. Der bereits vorher beobachtete VW Golf fuhr unmittelbar danach ebenfalls weg. Ein Schaden ist nicht entstanden, wie der Unbekannte die verschlossene Fahrertür öffnen konnte, ist noch unklar.

Aufgrund mehrerer Zeugenangabe geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des Golfs ein Mittäter ist. Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare 3-Tage-Bart Bekleidet mit hellem T-Shirt und dunkler, langer Hose.

Mittäter im Golf:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, Dunkle, kurze Haare, Vollbart, trug dunkles T-Shirt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Autos im Parkhaus beschädigt

Am Samstag (9. September) kam es im Korbacher Parkhaus in der Flechtdorfer Straße zu Sachbeschädigungen an zwei Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 10.20 und 10.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter eine Tür eines im Parkdeck zwei stehenden blauen Ford Focus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Im Parkdeck sechs stand ein Ford Transit, an dem ein Unbekannter in der Zeit von 00.00 bis 10.25 Uhr einen Außenspiegel abgebrochen oder abgetreten hatte. Hier wurde der Schaden auf etwa 350 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

