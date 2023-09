Straßenbahn-Haltestelle nach Unfall beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein 82-jähriger Autofahrer nahm am Sonntagnachmittag (10.09.2023) die Vorfahrt eines 49-jährigen Pkw-Fahrers in der Rheingönheimer Straße. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge. Durch die Kollision kam der 49-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenbahnhaltestelle. Der 49-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf mindestens 20.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Versuchter Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (09.09.2023) auf Sonntag (10.09.2023) in einen Kiosk in der Pfalzgrafenstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang und es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Dieser wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

E-Scooter Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag, den 10.09.2023, kontrollierte die Polizei einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnten Anzeichen auf einen möglichen Drogenmissbrauch des Mannes festgestellt werden. Der 30-Jährige räumte einen regelmäßigen Konsum von Marihuana ein. Darüber hinaus führte er noch Marihuana mit sich. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt wurden eingeleitet.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Darüber hinaus darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen!

Eingeschlagenes Rücklicht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 05.09.2023 bis zum 07.09.2023 schlugen der oder die unbekannten Täter das Rücklicht eines Opel Zafira in der Rohrlachstraße ein. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .