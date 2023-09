Fahrlässige Körperverletzung durch Hund

Heßheim (ots) – Am 09.09.2023 gegen 20 Uhr, ging eine Frau aus Heßheim auf dem Feldweg Lambsheimer Weg mit ihrem Hund spazieren, als sie auf eine weitere bislang unbekannte Frau mit einem großen schwarzen Hund traf. Der Hund dieser Frau sprang an der Heßheimerin hoch und warf diese um, hierbei verletzte sie sich am Knie.

Die bislang unbekannte Hundehalterin wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Auf frischer Tat erwischt

Mutterstadt (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 55-jähriger aus Mutterstadt ermittelt werden, der kurz zuvor im Bereich Blockfeldstraße offenbar mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Die Beschädigungen reichten von zerstochenen Fahrzeugreifen über Kratzer im Lack bis hin zu dem Aufbringen von Substanzen auf Motorhauben.

Bisher konnten 4 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, mit einem geschätzten Gesamtschaden von circa 5.000 Euro.

Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang wurden aufgenommen. Weitere potentiell Geschädigte, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ihr Fahrzeug an der genannten Örtlichkeit geparkt hatten und nun einen frischen Schaden an diesem festgestellt haben werden gebeten, sich telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.