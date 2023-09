DEIG-Einsatz in der Industriestraße

Speyer (ots) – Eine hilflose Person wurde am 10.09.2023, gegen 06:50 Uhr in der Industriestraße auf einer Grünfläche liegend festgestellt werden. Da der Mann auf mehrmalige Weckversuche nicht reagierte, wurde durch den zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst die Vitalzeichen überprüft.

Dabei kam der 44-Jährige zu sich, und schlug desorientiert um sich. Da sich der 44-Jährige nicht beruhigte wurde nach vorheriger Ankündigung das DEIG eingesetzt. Erst hiernach realisierte er die Polizei und den Rettungsdienst.

Positive Bilanz des Speyrer Altstadtfestes

Speyer (ots) – Am 08.09.2023 und 09.09.2023 fand das 46. Speyerer Altstadtfest statt. Aus polizeiliche Sicht ist die Bilanz des Festwochenendes positiv. Bei sehr gutem Besucheraufkommen kann an beiden Tagen ein ruhiger Festverlauf attestiert werden.

Insgesamt kam es im Bereich des Domes zu einer Körperverletzung bei der mehrere Personen beteilig waren. Ein 27-Jähriger wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, nachdem er zunächst einem Platzverweis nicht nachkam und im Anschluss Polizeibeamten beleidigte.

Zwei junge Erwachsene, die einen Beutel mit gestohlenen Nissenleuchten mit sich führten und die Herkunft der Lampen verweigerten, erhielten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Eine alkoholisierte, randalierende Frau wurde in Höhe der Heydenreich Straße in Gewahrsam genommen.

Ein Tütchen mit Betäubungsmitteln wurde in der Sonnengasse aufgefunden

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am 10.09.2023, gegen 15:30 Uhr in der Straße Am Kipfelstor wurde eine 26-Jährge auf die Dienststelle verbracht. Sie war stark alkoholisiert. Die Frau war mit der Blutprobe nicht einverstanden und beschimpfte die Beamten lautstark.

Sie wurde im Anschluss in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Brand einer Sitzgruppe

Speyer (ots) – Ein auf einem Holztisch benutzter Einweggrill setzte den Tisch am 10.09.2023, gegen 07:30 Uhr in der Straße im Geißhorn in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und musste den Tisch löschen. Es entstand Sachschaden.

Verletzt wurde niemand.