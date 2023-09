Randalierer

Maikammer (ots) – Am Sonntag 10.09.2023 gegen 19.45 Uhr, gingen mehrere Notrufe ein, wonach eine männliche Person in der Wiesenstraße randalieren und Plastikflaschen auf stehende Fahrzeuge werfen soll. Beim Eintreffen der Polizeikräfte griff der Mann direkt die eingesetzten Beamten an, weshalb der Taser eingesetzt wurde und er anschließend gefesselt werden konnte.

Hiergegen wehrte er sich und bedrohte und beleidigte die Beamten lautstark.

Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er einem entsprechenden Krankenhaus zugeführt, wo ihm auch noch eine Blutprobe entnommen wurde.

Unbelehrbare Motorradfahrer unterwegs

Annweiler (ots) – Am Sonntagnachmittag, dem 10.09.23, waren bei bestem Motorradwetter wieder viele Biker im hiesigen Wellbachtal / B 48 unterwegs. Leider gibt es in dieser Fangemeinde regelmäßig auch schwarze Schafe, welche sich selbst und auch andere in Gefahr bringen. Obwohl vor dem Hintergrund eines tödlichen Motorradunfalles im August 2023 die sogenannte „Applauskurve“ im Wellbachtal gesperrt wurde, damit sich von dieser Örtlichkeit kein Motorradraser mehr bewundern und filmen lassen kann, schafften es nun acht Motorradfahrer trotz aufgestellter Barrieren und Verbotszeichen auf diesen Parkplatz aufzufahren.

Dies möglicherweise, um ihre vorbeirauschenden Motorradfreunde zu beklatschen. Die durch die Polizei Annweiler kontrollierten Biker wurden entsprechend belehrt, gebührenpflichtig verwarnt und von der Örtlichkeit verwiesen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei dem Nachweis entsprechender Tatbestandsmerkmale auch das Delikt des illegalen Straßenrennens nach § 315d StGB verwirklicht sein könnte.

Hier drohen Geldstrafe oder auch eine Freiheitsstrafe. Zudem wird in solchen Fällen meistens die Fahrerlaubnis entzogen. Die Polizei wird auch aus diesem Gesichtspunkt heraus weiterhin das Wellbachtal sehr aufmerksam kontrollieren.

Geschwindigkeits- und Schulwegüberwachung

Annweiler (ots) – Am Montagmorgen wurden durch Polizisten der Wache Annweiler nahe der Grundschule im Bereich der Burg-/Schulstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im dortigen verkehrsberuhigten Bereich konnten bei 35 gemessenen Fahrzeugen 12 Verstöße festgestellt werden. „Spitzenreiter“ war ein VW Bus mit gemessenen 33km/h.