Unbekannter „schlägt“ mehrfach zu

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hielt am frühen Sonntagmorgen die Polizei auf Trapp. Zunächst meldete sich um 3:20 Uhr ein 23-jähriger Mann und gab an, in der Marktstraße gerade attackiert worden zu sein. Laut seinen Angaben war er Teil einer dreiköpfigen Gruppe, als sich eine Person plötzlich von hinten näherte und ihn zu Boden riss. Danach trat der Mann ihm an den Kopf und rannte davon.

Etwa 20 Minuten später bekamen die Ordnungshüter erneut einen Anruf. Dieses Mal aus der Straße Rittersberg. Hier schlug der Unbekannte einem 40-Jährigen ohne erkennbaren Grund ins Gesicht. Der Getroffene fiel zu Boden. In beiden Fällen beschrieben die Geschädigten, den Täter wie folgt:

Er sei zwischen 25 und 30 Jahre alt, wäre etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hätte schulterlanges Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rot-weiß kariertes Hemd.

Durch den Angriff verletzten sich beide Opfer. Der 40-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden.|kfa

Taschendieb erbeutet Kartenetui

Kaiserslautern (ots) – Eine 21-jährige Frau erstattete am Sonntagabend Anzeige bei der Polizei. Der Grund hierfür: Ein Kartenetui in ihrer Handtasche war verschwunden. Darin befanden sich neben Führerschein und Krankenkassenkarte auch die Bankkarte der Geschädigten. Zu allem Unglück konnte die Frau feststellen dass bereits ein dreistelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Gegenüber den Beamten gab die 21-Jährige an, dass sie zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 6 Uhr in der Stadt feiern war. Hierbei suchte sie verschieden Lokalitäten im Stadtgebiet auf. Der unbekannte Täter schlug wohl im Laufe der Nacht zu.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Angaben zu der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mit E-Scooter mehrere Strafanzeigen eingefangen

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger zog am späten Sonntagabend die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Beamten stoppten den E-Scooter im Benzinoring und kontrollierten ihn. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Kontrolle des Gefährts brachte außerdem zu Tage, dass gar kein aktiver Versicherungsschutz bestand. Noch schlimmer: Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte gar nicht zu dem Elektroroller. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Roller ebenfalls gestohlen ist. Weiterfahren durfte der 27-Jährige nicht mehr. Die Ordnungshüter stellten den Scooter sicher und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Den Fahrer erwartet jetzt nicht nur ein Verfahren wegen der „Trunkenheitsfahrt“, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Diebstahls und wegen Fahren ohne Versicherungsschutz. |kfa

Handtasche geraubt

Kaiserslautern (ots) – Diesen Schock wird eine 49-Jährige vermutlich so schnell nicht vergessen. Am frühen Sonntagmorgen machte sich die Frau auf den Nachhauseweg. In der Ziegelstraße packte ein unbekannter Mann die Geschädigte von hinten und entriss ihr die Handtasche. Im Anschluss rannte die Person davon.

In der Tasche befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten, auch das Mobiltelefon der 49-Jährigen sowie ein dreistelliger Geldbetrag. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben.

Er sei etwa 1,75 Meter groß, athletisch und hatte kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Rettungshubscharuber im Einsatz

Waldleiningen (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntagmittag auf der B48. Eine Gruppe bestehend aus fünf Bikern war um 11:40 Uhr von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam einer der Motorradfahrer von der Strecke ab und stürzte.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgten den 53-Jährigen. Ein hinzu gerufener Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz. |kfa