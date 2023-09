Edenkoben (ots) – Nachdem am Montagmorgen 11.09.2023, die Schülerin eines Gymnasiums in Edenkoben nicht zum Unterricht erschien, wurde sie durch ihren Vater als vermisst gemeldet. Eine Zeugin meldete außerdem im zeitlichen Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug in Schulnähe.

Daraufhin wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet. Das verdächtige Fahrzeug wurde durch Polizeikräfte festgestellt. Im Rahmen einer sich anschließenden Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug gestellt und das Mädchen in Obhut genommen werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen in Neustadt wohnenden bereits in Erscheinung getretenen 61-jährigen Sexualstraftäter. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.