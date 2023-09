Kaiserslautern – Eine deutliche 25:33-Niederlage gegen Titelfavorit TuS Ferndorf musste der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg im ersten Heimspiel der Drittligasaison 2023/24 einstecken.

Das Team von Cheftrainer Thomas Weber zeigte sich zwar klar verbessert gegenüber der Auftaktschlappe in Opladen, konnte aber den favorisierten Gästen aber nur eine Viertelstunde Paroli bieten. Danach setzte sich die Qualität der Siegerländer durch, die souverän und auch in der Höhe verdient als Sieger vom Parkett gingen.

Bis zum 6:7 (16.) war es das aus Dansenberger Sicht erhofft enge Spiel. Der TuS zeigte sich insbesondere in der Abwehr aktiver, mit einem starken Rückhalt Michel Fiedler zwischen den Pfosten, der mit einer Fangquote von 34% maßgeblichen Anteil hatte, dass die Schwarz-Weißen das Spiel zunächst ausgeglichen gestalten konnten. Nach einer 3er-Serie binnen 50 (!) Sekunden zum 6:10 (17.) sah sich Thomas Weber allerdings gezwungen ein Team-Timeout zu nehmen. Doch die Ansprache fruchtete nicht. Ferndorf legt weitere vier Treffer nach und erspielte sich einen beruhigenden 8-Tore-Vorsprung (6:14, 23.), der bis zur Pause noch ausgebaut wurde. Daran änderte auch die frühe Rote Karte gegen Alexander Reimann (6.) nichts, der völlig unnötig Frano Vujović bei dessen Wurfversuch in den Arm griff. Auffällig, dass sich der TuS während der gesamten ersten Halbzeit schwertat, gegen aggressiv verteidigende Gäste in gute Wurfpositionen zu kommen. Beim Stand von 8:18 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Spielabschnitt verwaltete das Team von Trainer Ceven Klatt, der nun kräftig durchwechselte, den Vorsprung clever, tat sich aber auch schwerer, gegen eine offensivere Dansenberger Deckung zu klaren Offensivaktionen zu kommen. Claussen, Bösing & Co. darf attestiert werden, dass sie bis zum Ende alles versucht haben, um die Niederlage in Grenzen zu halten. Nach 60 Minuten freuten sich die gut 30 mitgereisten Ferndorfer Fans über einen ungefährdeten 25:33-Auswärtssieg ihrer Mannschaft. Dem TuS bleibt eine Woche der Vorbereitung auf das richtungsweisende Auswärtsspiel beim TV Aldekerk, wo unbedingt gepunktet werden muss.

TuS 04 KL-Dansenberg

Michel Fiedler und Alexander Martinsen (im Tor), Frano Vujović (1), Jonas Dambach (4/1), Luca Steinführer (3/3), Josip Repušić (3), Robin von Lauppert, Timo Holstein (3), Bennet Löhmar, Marco Holstein, Ben Kölsch, Jan Claussen (4), Luca Stolze (1), Sebastian Bösing (5), Henrik Walb (1). – Trainer: Thomas Weber.

TuS Ferndorf

Jonas Wilde und Tim Hottgenroth (im Tor), Josip Eres (10/1), Marko Karaula (2), Gabriel de Rocha Viana (5), Alexander Reimann, Julius Fanger (4), Mattis Michel (3), Daniel Hideg, Nikita Pliuto (4), Marvin Mundus, Janko Kevic (5/2), Fabian Hecker, Maximilian Schmidt. – Trainer: Ceven Klatt.

Schiedsrichter: Sven Ernst/Johannes Friedhoff (Fellbach/Freiburg)

Zuschauer: 300

Siebenmeter: 4/5 : 3/5

Zeitstrafen: 5 : 2

Rote Karte: Alexander Reimann (Ferndorf, 6.)

Spielfilm: 0:2, 3:4, 6:7, 6:14, 8:18 (Halbzeit), 14:23, 20:28, 24:31, 25:33