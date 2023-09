Verkehrsunfall mit Flucht; Zeugenaufruf

Staudernheim

Bereits am Samstag, den 09.09.2023 kam es in der Neugasse in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand verirrte sich vermutlich ein LKW in der engen Neugasse und beschädigte beim Rangieren eine Sandsteinmauer auf Höhe der Hausnummer 31. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer, ohne sich vorher um den entstandenen Schaden zu kümmern, davon.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Smartphone unterschlagen

Kirn, Am Katharinenkopf

Am Freitag Nachmittag des 08.09.2023 ist es im Zeitraum von ca. 17 – 18 Uhr im Bereich der Straße Am Katharinenkopf zur Unterschlagung eines Smartphones gekommen. Zum Tatzeitpunkt befand sich das Smartphone des Herstellers Samsung, welches auffällig in Regenbogenfarben schimmert, in einer vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses abgestellten, unbeaufsichtigten Reisetasche. Zeugen/innen die Angaben zur Tat oder des Täters bzw. der Täterin machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.