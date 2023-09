A 60, Autobahndreieck Mainz: Steinewerfer verursachen Verkehrsunfall

Ingelheim, OT Heidesheim – Am 09.09.23 kam es gegen 19:53 h zu einem

Verkehrsunfall auf der A 60, Fahrtrichtung Darmstadt. Hierbei wurden 2 PKW

beschädigt. Laut den Fahrzeuginsassen wurde ein ca. 10-15 cm großer Betonbrocken

von 2-3 Jugendlichen von der Brücke der Waldthausenstraße / Mainz-Finthen auf

die Hauptfahrbahn der A 60 geworfen. Die Fahrerin eines PKW konnte nicht mehr

ausweichen und beschädigte sich eine Felge, als sie über den Stein fuhr. Ein

nachfolgender PKW wurde durch umherfliegende Steinsplitter an der

Windschutzscheibe beschädigt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden

von ca. 800,- EUR. Die Jugendlichen liefen unmittelbar nach der Tat in Richtung

Finthen davon. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun weitere Zeugen, die

Hinweise auf die Täter geben können.