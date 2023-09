Messenger-Betrug

Frankenthal (Pfalz) – Am Freitag, 08.09.2023 wurde ein 78-jähriger Mann

aus Frankenthal (Pfalz) Opfer eines Betruges. Er erhielt eine SMS von einer

unbekannten Nummer, in der sich ein unbekannter Täter als Sohn des Geschädigten

ausgab. Weiterhin gab dieser an, dass er ein neues Handy besitzt und den

Geschädigten bittet, über WhatsApp mit ihm in Kontakt zu treten. In dem weiteren

Verlauf wurde eine vierstellige Summe eingefordert, um eine dringliche Zahlung

leisten zu können. Nach Zahlung des Betrages fiel dem Geschädigten der Betrug

auf und er erstattete Strafanzeige. Informationen zu dieser und andere

Betrugsarten finden Sie hier: https://s.rlp.de/NBled |wey

Frankenthal – Nach Verdacht des Fahrraddiebstahls Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Am gestrigen Samstagvormittag dem 09.09.2023, gegen 11:40 Uhr, wurde die Polizei in die Benderstraße gerufen, da dort ein 44-jähriger Frankenthaler von einer 63-jährigen Frankenthalerin beleidigt worden sei. Die 63-Jährige war bereits dabei, sich mit einem Fahrrad in Richtung Meergartenweg zu entfernen. Das Fahrrad sei jedoch kurz zuvor noch mit einem Schloss gesichert gewesen – die 63-Jährige habe dieses mit einem Bolzenschneider entfernt. Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte die 63-Jährige jedoch direkt verbal aggressiv und versuchte weiterhin, sich zu entfernen. Durch die Polizeibeamten sollte die Frankenthalerin daher gefesselt werden, wogegen sie sich massiv sperrte und mehrfach versuchte, sich aus den Griffen zu befreien. Auch versuchte die 63-Jährige eine Polizeibeamtin zu beißen und nach ihr zu treten. Durch die Widerstandshandlung blieben die Polizeibeamten unverletzt, die 63-Jährige erlitt leichte Abschürfungen an ihren Knien. Zudem konnte bei ihr eine Alkoholisierung festgestellt werden. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die Beschuldigte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.