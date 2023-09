Wörth/Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol unterwegs

Am 08.09.2023 wurde der Polizei Wörth ein betrunkener Mann mitgeteilt, welcher gerade an einer Tankstelle losgefahren sei. Kurz darauf ging die Mitteilung über eine männliche Person in einem Gebüsch, neben einem Auto, liegend gemeldet. Vor Ort konnte der alkoholisierte 40-jährige Mann, welcher an der Tankstelle losgefahren ist, festgestellt werden. Dieser reagierte auf den Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr direkt aggressiv, weshalb er gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es konnte festgestellt werden, dass es bereits die zweite Fahrt an diesem Tage unter Alkohol und ohne Führerschein war.

B10/A65/ Wörth – Betrunken andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am 09.09.2023, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger mit einem Transporter die B10 in Fahrtrichtung A65/ Karlsruhe. Hierbei habe er habe er eine Fahrzeugführerin mit seinem Transporter bedrängt, geschnitten und trotz Überholverbot überholt. Der Fahrer konnte im Bereich Wörth gestoppt werden. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, was durch einen Vortest auch bestätigt wurde. Aufgrund der Alkoholisierung und des gezeigten Verhalten im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth telefonisch unter 07271-92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Kandel/ Geschwindigkeitskontrolle

Am 09.09.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der B427 bei Kandel durch. Im Kontrollzeitraum von 11:20 Uhr bis 12:05 Uhr mussten 14 Fahrzeugführer aufgrund der Geschwindigkeit beanstandet werden. Der schnellste Fahrzeugführer wurde bei erlaubten 50km/h mit 86km/h gemessen.

Germersheim, Alte Schiffsbrückenstraße, Rheinufer Donnerstag, 07.09.2023, zwischen 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr Geklauter Motorroller

Ein 48-jähriger Germersheimer fuhr mit seinem Aprilia Roller zum Germersheimer Hafen und parkte in der Nähe zum Rheinufer. Zu Fuß begab er sich dann ans Wasser. Als er später zurückkehrte, war sein Roller verschwunden. Der Roller muss durch einen unbekannten Täter weggeschoben worden sein. Der 48-Germersheimer nahm keine Motorgeräusche war. Zudem steckte auch der Zündschlüssel im Schloss.