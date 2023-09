Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Betrunken Unfall verursacht

Am 09.09.2023 befuhr gegen 20:40 Uhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer die Straße Am Lohgraben in Landau. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung streifte dieser ein geparktes Fahrzeug. Er flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Der 45-Jährige konnte im Nachgang zu Hause angetroffen werden. Ein Alco-Test ergab einen Wert von über einer Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Landau – Lediglich ein kleines Bier…

…will ein 20-Jähriger aus Frankfurt am Main getrunken haben, als er am 10.09.2023 gegen 03:35 Uhr in Landau in der Bismarckstraße mit seinem PKW unterwegs war. Ein Alco-Test ergab einen Wert von über einer Promille. Da der 20-Jährige zudem Schlangenlinien fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Landau – Illegales KfZ-Rennen

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten zwei PKW Mercedes festgestellt werden, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus der Innenstadt kommend in Richtung Johannes-Kopp-Straße in Landau fuhren. Dort bogen diese mit quietschenden Reifen in die Marie-Curie-Straße ab. Es wurde hiernach eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Im weiteren Verlauf konnten die Fahrzeugführer (22 und 21 Jahre alt) einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden Raser müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Da der 22-jährige Mercedes-Fahrer bereits in der Vergangenheit einschlägig auffällig wurde, wurde zudem dessen Fahrzeug sichergestellt.