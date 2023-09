Ludwigshafen – Verkehrsunfall zwischen LKW und Straßenbahn

Auf Abwegen unterwegs war am Samstagmittag, 09.09.2023, um 12:30 Uhr ein LKW-Fahrer, welcher zunächst die Wredestraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr und anschließend einer Straßenbahn die Vorfahrt nahm. Hierdurch stießen beide Fahrzeuge zusammen. Sowohl der Fahrer des LKW, als auch die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt und es entstand lediglich geringer Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, welche auch den Linienverkehr der RNV betraf. Gegen den Fahrer des LKW wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ludwigshafen – Körperliche Auseinandersetzung am Berliner Platz

Am späten Samstagabend, 09.09.2023, gegen 22:10 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann am Berliner Platz in Ludwigshafen mit zwei anderen Männern in Streit. Aus diesem Streit resultierte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Geschädigte auch mit Pfefferspray besprüht wurde. Hierdurch wurden auch unbeteiligte Passanten verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Aufgrund von Vorfahrtsmissachtung ereignete sich am Freitagnachmittag, 08.09.2023, um 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Rheinturmstraße, Rheingönheimerstraße und Kaiserwörthdamm, 67065 Ludwigshafen am Rhein, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Beim Abbiegevorgang auf den Kaiserwörthdamm von der Rheinturmstraße kommend in Fahrtrichtung Rheingönheim missachtete der 25-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW die Vorfahrt des von rechts kommenden 36-jährigen PKW-Fahrer. Es kam zur Kollision beider PKW, welche durch den Aufprall erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtsachschaden an beiden PKW beläuft sich auf ca. 23.000 Euro.

Aufgrund eines Defekts fiel die an der o.g. Kreuzung eingerichtete Ampelanlage am Freitagnachmittag temporär aus, weshalb zum Unfallzeitpunkt nachrangig die angebrachten Verkehrszeichen galten.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch die unfallaufnahmebedingten Absperrmaßnahmen entstanden kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen, die Verkehrsregelungen notwendig machten.

Jugendlicher bei körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Heute, am 08.09.2023, gegen 21:24 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem Berliner Platz bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein 16-jähriger Jugendlicher schwer verletzt. Die Täter flüchteten. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie Umständen und einer etwaigen Tatwaffe aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Mann schlägt 15-Jährige in der Straßenbahn

Am Donnerstagmorgen (07.09.2023) saßen zwei 15-jährige Schülerinnen gegen 08:30 Uhr auf dem Weg zur Schule auf einer Vierer-Sitzgruppe der Straßenbahnlinie 4.

Noch vor der Haltestelle Wollstraße stieg ein 31-jähriger Mann in die Straßenbahn ein und lief zunächst in dieser auf und ab. Als sich der Mann zu den Schülerinnen in die Sitzgruppe setzte, fing er mit diesen einen Streit an, beleidigte sie und schlug einer Schülerin unvermittelt mit der flachen Hand in das Gesicht.

Eine 31-jährige Zeugin ging daraufhin dazwischen und trennte den Mann von den Mädchen. Dabei versuchte er auch die Frau zu schlagen, die den Angriff jedoch abwehren konnte.

An der Haltestelle Rohrlachstraße stieg der Mann aus. Polizeikräfte konnten ihn jedoch einer Kontrolle unterziehen. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Durch eine vor Ort befindliche Lehrerin wurden die Mädchen anschließend auf ihrem Schulweg begleitet. Eine medizinische Versorgung der 15-Jährigen war nicht notwendig.

Egal ob Mobbing, Vandalismus oder Gewalt: Unser Zusammenleben geht alle etwas an! Jeder kann helfen! Oftmals reicht auch schon ein lautes Wort, das Absetzen eines Notrufs oder die Aktivierung von Umstehenden, um Täter einzuschüchtern. Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, auch Sie können helfen! Mehr wertvolle Tipps zum Thema Zivilcourage finden Sie auf der Website www.aktion-tu-was.de.

Jugendlicher bei körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Heute, am 08.09.2023, gegen 21:24 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem Berliner Platz bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein 16-jähriger Jugendlicher schwer verletzt. Die Täter flüchteten. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie Umständen und einer etwaigen Tatwaffe aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.