Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 09.09.2023 gegen 23:39 Uhr wurde ein

18-jähriger Heranwachsender auf einem E-Scooter fahrend in der Schneiderstraße

einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum

von Betäubungsmittel, was ein positiver Drogenvortest letztlich bestätigte. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.|wey

Grundlos Personen angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 10.09.2023 kam es zu zwei Angriffen durch

einen unbekannten Täter. Gegen 03:20 Uhr griff dieser unvermittelt einen

22-jährigen Mann, welcher Mitglied einer insgesamt dreiköpfigen Gruppe war, von

hinten an. Er packte und warf ihn zu Boden, wo er ihm einmal gegen den Kopf

trat. Hiernach rannte der Täter weg. Der Mann wurde bei dem Angriff

glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen 03:40 Uhr schlug der gleiche bisher

unbekannte Mann in der Straße Rittersberg einem 40-jährigen Mann unvermittelt in

das Gesicht, woraufhin dieser umfiel und mit dem Hinterkopf aufschlug. Der Mann

musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Täter in

beiden Fällen wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm

groß, normale Statur, schulterlange Haare, rot-weiß kariertes Hemd Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag, 09.09.2023 auf Sonntag,

10.09.2023 wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

festgestellt. Am 09.09.2023 gegen 23:10 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann am

Willy-Brandt-Platz einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihm wurde Zubehör für

den Konsum von Betäubungsmittel sichergestellt. Am 10.09.2023 gegen 01:55 Uhr

wurde ein 39-jähriger Mann im Hilgardring einer Personenkontrolle unterzogen.

Bei ihm wurde einen geringe Menge Marihuana sichergestellt. Gegen 02:40 Uhr

wurde ein 36-jährger Mann ebenfalls im Hilgardring einer Personenkontrolle

unterzogen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Haschisch sowie Amphetamin

sichergestellt. Gegen alle Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

Angestellte bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 09.09.2023 gegen 17:05 Uhr wurde eine

Angestellte eines Schuhgeschäftes im Fackelrondell bestohlen. Ein bisher

unbekannter Täter gelangte unter einem Vorwand in die Lagerräumlichkeiten des

Geschäftes. Dort entwendete er einen niedrigen Geldbetrag aus einer Handtasche,

welche der Angestellten gehörte. Der Mann wurde im Lager angetroffen und durch

den Sicherheitsdienst aus dem Geschäft verwiesen. Erst hiernach fiel der

Angestellten der Diebstahl auf. Jedoch war der Mann nicht mehr aufzufinden. Er

war ca. 20-30 Jahre alt, hatte buschiges Haar, welches an den Seiten rasiert

war. Bekleidet war er mit einem rot-karierten Hemd, weißem T-Shirt und einer

dunklen Hose. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250

oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Fahrlässige Brandstiftung

Am Samstag, 09.09.2023, 11:20 Uhr wollte ein 76-jähriger Mann Unkraut mit einem Gasbrenner in der Galappmühler Straße beseitigen. Hierbei geriet versehentlich ein Thuja-Baum in Brand. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann den Brand löschen, bevor sich dieser ausbreiten konnte.|wey

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Freitag, 08.09.2023, 23:00 Uhr bis

Samstag, 09.09.2023, 07:30 Uhr ereignete sich in der Schanzstraße ein

Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich

beim Rangieren gegen die eine dortige Hauswand. Hierdurch brach ein Sandstein

aus der Fassade und ein Riss entstand in der Wand. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Junger Mann handelt sich mehrere Strafanzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 08.09.2023 gegen 22:30 Uhr wurde ein

28-jähriger Mann aus Kaiserslautern in dem Kapellenweg einer Personenkontrolle

unterzogen. Dieser versuchte er sich zunächst zu entziehen, konnte jedoch

letztlich der Kontrolle unterzogen werden. Bei ihm wurden mehrere Kleinstmengen

an Betäubungsmittel sowie mehrere Messer aufgefunden. Zudem wurden zwei

Abdeckungen von Spraydosen aufgefunden. Der Mann räumte ein, dass er zuvor ein

Graffiti im Bereich des Messplatzes gesprüht hatte. Letztlich wurde ein

Mobiltelefon aufgefunden, welches aus einem zurückliegenden Diebstahl stammte.

Alle Gegenstände wurden sichergestellt.|wey

Exhibitionist festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 10.09.2023 gegen 03:09 Uhr wurde ein

24-jähriger Mann aus einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße verwiesen, da

er zuvor in dieser masturbierte. Durch Gäste der Gaststätte wurde daher umgehend

der Sicherheitsdienst verständigt. Die Tat wurde durch Videoaufnahmen

aufgezeichnet.|wey

Falschgeld in Umlauf gebracht

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 09.09.2023 wurde in dem Zeitraum 11:30 Uhr

bis 12:40 Uhr in zwei Geschäften versucht Falschgeld in Umlauf zubringen. Zuerst

versuchte der bisher unbekannte männliche Täter in einer Metzgereifiliale in der

Eisenbahnstraße mit einem 50 Euro Schein einen Kauf zu tätigen. Als er von der

Angestellten auf die Echtheit des Scheins angesprochen wurde, flüchtet er aus

dem Geschäft.

In einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße wollte der unbekannte Mann den

nächsten Versuch unternehmen, um mit Falschgeld zu zahlen. Nachdem er von einer

Mitarbeiterin angesprochen wurde, entfernte er sich aus diesem.

Der Mann soll ca. 20 Jahre alt sein. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt

mit rotem Nike Zeichen und trug rosa farbene Kopfhörer.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Tuningkontrolle

Kaiserslautern (ots) – Bei strahlendem Sonnenschein wurden am heutigen Samstag

Kontrollen durch Experten des Polizeipräsidiums Westpfalz durchgeführt, die sich

hinsichtlich illegaler Modifikationen von Kraftfahrzeugen spezialisiert haben.

Das gute Wetter lockte den ein oder anderen KFZ-Enthusiasten mit seinem

„Schätzchen“ auf die Straße, was auch die fahrzeugaffinen Kontrollkräfte gefreut

haben dürfte. Viele Fahrzeuge befanden sich in einem herausragend guten und sehr

gepflegten Zustand. Es konnte die ein oder andere Rarität kontrolliert werden.

Leider musste dennoch die ein oder andere Modifikation bemängelt werden. So wird

in 41 Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer erloschenen

Betriebserlaubnis, bzw. Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges gefertigt.

Entsprechend wird auch in jedem Fall die Zulassungsbehörde informiert, sodass

diese die nun anstehende Mängelbeseitigung überwacht. Aber auch Strafanzeigen

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Betruges und ein Fall von Falschbeurkundung im

Amt durch eine illegale Abnahme von Fahrzeugteilen, werden im Anschluss an die

Kontrolle gefertigt. Glück im Unglück hatte ein Paar, welches im

Auffahrtsbereich der BAB 6 bei Ramstein kontrolliert wurde, da ihr Fahrzeug den

Beamten aufgrund von extrem blauem Licht auffiel. Als der kontrollierende Beamte

die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere verlangte, bemerkten die

Fahrzeuginsassen, dass sie in dem soeben verlassenen Schnellrestaurant die

Handtasche mit allen Dokumenten etc. vergessen hatten. Aufgrund der sofortigen

Begleitung des Fahrzeuges mit den Personen zum Restaurant, konnte die Tasche

samt Inhalt aufgefunden werden. So waren die Beteiligten trotz der anschließend

festgestellten tuningbedingten Mängel, froh kontrolliert worden zu sein.|past

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 08.09.2023 gegen 23:32 Uhr wurden ein 23 und

25-jähriger Mann auf einem Spielplatz in der Schreberstraße einer

Personenkontrolle unterzogen. Aufgrund ihres Verhaltens und Auftretens ergaben

sich Anhaltspunkte, dass beide unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen.

Bei dem 23-jährigen Mann konnte letztlich ein kleiner Brocken Haschisch

aufgefunden und sichergestellt werden.|wey

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Donnerstag, 07.09.2023, 22:00 Uhr bis

Freitag, 08.09.2023, 11:20 Uhr ereignete sich in der Mainzer Straße ein

Verkehrsunfall mit Flucht. Der 29-jähriger Fahrzeughalter parkte abends seinen

PKW VW Golf vor seiner Wohnanschrift. Morgens stellte er einen Schaden am linken

Fahrzeugheck seines PKW fest. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

PI Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Freitag, 08.09.2023 gegen 17:03 Uhr ereignete

sich in der Sembacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer

leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW BMW X5 die

Haselheckerstraße in Richtung des Gewerbegebietes Auf dem Hahn. Ein 17-jähriger

Heranwachsender befuhr mit seinem Leichtkraftrad Piaggio RX125 die K42 in

Richtung Sembacher Straße. An der Kreuzung Haselheckerstraße/Sembacher Straße

streifte der Heranwachsende die Fahrzeugfront des BMW, da dieser den

Heranwachsenden vermutlich zu spät bemerkte und sich bereits im Kreuzungsbereich

befand. Der Heranwachsende stürzte mit seinem Leichtkraftrad und erlitt leichte

Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort ergaben sich jedoch

Hinweise, dass der Heranwachsende mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Daher wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

PI Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 08.09.2023 gegen 12:10 Uhr wurde ein

23-jähriger Mann in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen,

nachdem dieser zuvor mit einem PKW unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle

ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmittel, was ein

freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Dem Mann wurde eine

Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.|wey

Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Otterberbach (ots) – Am Freitag, 08.09.2023 gegen 11:03 Uhr ereignete sich in

der Straße Auf dem Hang ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der Fahrzeugführer eines

VW Multivan stieß beim Rückwärtsausparken mit seinem linken Fahrzeugheck gegen

das ebenfalls linke Fahrzeugheck eines Renault Modus. Hiernach entfernte sich

der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen erforderlichen

Pflichten nachzukommen. Dank Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW

abgelesen und dieser somit ermittelt werden.|wey