Zimmerbrand in Rödelheim – 3 Verletzte

Frankfurt am Main (ots)

In dem Wohnheim in der Radilostraße in Rödelheim, kam es gestern Abend gegen 20:30 zu einem Zimmerbrand im 3.OG. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim evakuierten alle Bewohner des Hauses und begannen mit den Löscharbeiten. Um die geretteten Bewohner der betroffenen Wohneinheit kümmerten sich die Sanitäter. Eine der drei Personen musste verletzt ins Krankenhaus transportiert werden. Nach den Lüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen und den Messungen einer möglichen Schadstoffkonzentration, gaben die Einsatzleiter das Gebäude wieder zur Nutzung frei. Die Brandursache ist noch unklar und die ungefähre Höhe des Schadens beträgt ca. 50000 Euro.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Erneute Festnahme innerhalb von wenigen Stunden

Frankfurt (ots) – (lo) In der Niddastraße ist in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (08.09.2023) ein 22-jähriger Mann festgenommen worden, der aus einem

geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände entwendet hatte.

Gegen 00:50 Uhr bemerkten zivile Polizeikräfte den Dieb, wie er sich im Bereich

der Kaiserstraße an den Rucksäcken von Passanten zu schaffen machte. Der

Versuch, die Sachen widerrechtlich an sich zu nehmen, misslang, so dass er sich

in Richtung Niddastraße begab, um an den Türgriffen von Fahrzeugen zu ziehen,

wobei er das Glück hatte, dass eines der Autos unverschlossen war.

Schließlich gelang es ihm, in einen geparkten unverschlossenen Volkswagen

einzudringen. Er gelangte in den Innenraum und kam mit einem Smartphone der

Marke „IPhone“ und einer Musikbox der Marke „JBL“ wieder heraus. Die Freude

währte nicht lange: Es folgte die Festnahme.

Im Zuge der Maßnahmen fanden die Beamten in der Jackentasche des Diebes einen

abgebrochenen Flaschenhals.

Nennenswert ist, dass der Beschuldigte erst 45 Minuten zuvor wegen einer

gefährlichen Körperverletzung, ebenfalls im Bahnhofsviertel, von der Wache

entlassen worden war und sein deviantes Verhalten fortsetzte.

Neben der gefährlichen Körperverletzung muss er sich nun auch wegen des

Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Trickdiebduo festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (08. September 2023) gegen 17.50 Uhr fiel

Zivilfahndern eine junge Frau auf, die im Bereich des Römerbergs mit einer

Zeitung „bewaffnet“ die Außenbestuhlung der dortigen Gaststätte auf und ab ging.

Dabei konnte sie von den Zivilfahndern anhand eines Fahndungsbildes als gesuchte

Trickdiebin wiedererkannt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Frau um eine 22-Jährige,

die in der Zeit von Juni bis August 2023 mehrere Trickdiebstähle, sogenannte

Abdecktaten mit Hilfe einer Zeitung oder einer Zeitschrift begangen und dabei

einen hohen Sachschaden verursacht hat.

Im Verlauf entfernte sich die Tatverdächtige vom Römerberg und stieg in ein

Fahrzeug.

Die 22-Jährige wurde nach einer kurzen Nacheile im Fahrzeug festgenommen. Bei

dem 21-jährigen Fahrer konnte im Rahmen der Maßnahmen ein Handy aufgefunden

werden, dass aus einem Trickdiebstahl vom 23.08.2023 in Dortmund stammt.

Die wohnsitzlose Diebin wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert. Der Fahrer wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Bornheim: Dippemess-Hausverbot nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots) – (lo) Am späten Freitagabend (08. September 2023) gegen 23.55

Uhr schlugen sich ein Heranwachsender und ein Mann auf der Dippemess, bis die

Polizei die beiden Streithähne trennte und festnahm.

Auslöser der Auseinandersetzung war, dass der 26-jährige Mann eine Dame aus der

Gruppe des 18-jährigen Heranwachsenden ansprach. Dies missfiel dem Begleiter der

jungen Frau, weshalb es von einem Wortgefecht zu einem Faustkampf kam. Die

beiden Angreifer fielen sich gegenseitig um den Hals und rissen sich zu Boden.

Der Schlichtungsversuch eines ebenfalls 18-jährigen Zeugen blieb erfolglos. Zum

„Dank“ erhielt er von dem 18-jährigen Beschuldigten einen Faustschlag auf die

Nase.

Die alarmierte Streife versuchte die beiden Parteien zu trennen, was aufgrund

der hohen Aggressivität der beiden nicht möglich war. Erst nach dem Einsatz des

dienstlichen Reizstoffsprühgerätes gegen die Beschuldigten ließen diese die

Finger voneinander und konnten widerstandslos festgenommen werden. Die Beamten

blieben unverletzt.

Nach Beruhigung der Gemüter und Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden

Aggressoren entlassen und erhielten ein Hausverbot für die Herbst-Dippemess.

Frankfurt – Griesheim: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (08. September 2023) ereignete sich an

der Kreuzung Elektronstraße / Lärchenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem

Streifenwagen und einem Audi A3. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 21:00 Uhr eine Polizeistreife unter

Inanspruchnahme von Sonderrechten auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem

verletzten Motorradfahrer.

An der ampelgeregelten Kreuzung Elektronstraße / Lärchnestraße kam es zum

Zusammenstoß mit einem von links kommenden Audi A3. Die Streifenwagenbesatzung

und der 41-jährige Fahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen in Form von

Prellungen und einer leichten Gehirnerschütterung und wurden in ein umliegendes

Krankenhaus eingeliefert. Die 38-jährige Beifahrerin im Audi A3 wurde

erstversorgt und verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Fechenheim: Falscher Polizeibeamter stiehlt Hund

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagmittag (08. September 2023) bot ein

Jugendlicher aus Fechenheim seinen Hund im Internet zum Verkauf an. In der

Konstanzer Straße traf er dann einen Interessenten, der ihm unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen den Hund stahl. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 15.00 Uhr vereinbarte der 16-jährige Geschädigte mit einem

Verkaufsinteressenten ein Treffen für seinen zuvor zum Verkauf inserierten Hund.

Im Zuge der Verkaufsverhandlungen mit dem männlichen Interessenten zeigte dieser

einen, nach Angaben des Geschädigten, Polizeidienstausweis vor und gab sich als

Polizeibeamter aus. Er müsse den Hund, einen American Bully Pocket,

beschlagnahmen, da dieser in Deutschland verboten sei. In einem unbeobachteten

Moment riss der vermeintliche Polizist dem Jugendlichen die Leine mit dem Hund

und die Umhängetasche mit den Papieren für das Tier aus der Hand. Er rannte zu

seinem „zivilen Polizeiwagen“, einem weißen Fiat Panda, und flüchtete in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 185cm groß, normale Statur, weiße Hautfarbe, Glatze,

trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt, beide Arme tätowiert, rote

Flecken an beiden Beinen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder dem

Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 18.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 11800 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.