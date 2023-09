24-jähriger Täter einer Körperverletzung leistet bei seiner Festnahme in Kassel erheblichen Widerstand – Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in der Gottschalkstraße Ecke Westring, bei der das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, floh der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Uni. Da die Tat, die sich gegen 14:15 Uhr ereignet hatte, von mehreren Personen beobachtet worden war, lag vom Täter eine gute Beschreibung vor.

Bereits etwa 10 Minuten später konnte eine Streife vom Revier Mitte noch in Tatortnähe einen 24-jährigen Mann aus Kassel feststellen, auf den die Beschreibung zutraf.

Der beabsichtigten Personenkontrolle widersetzte sich der 24-Jährige und griff die Beamten und einen eingesetzten Diensthund massiv mit Schlägen und Tritten an, sodass die Beamten schließlich von der Dienstwaffe Gebrauch machen mussten.

Der 24-Jährige erlitt nach erstem Erkenntnisstand dabei eine Schussverletzung am Bein und wurde umgehend in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten wurden vom Täter im Gesicht verletzt und noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt. Weitere Person sind nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden.

Aktuell ist die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt.

Wie üblich bei solchen Einsätzen, bei denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, ist das Hessische Landeskriminalamt mit den weiteren Ermittlungen betraut. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Führungs- und Lagedienst des Hessischen Landeskriminalamtes unter Tel. 0611 – 838300 entgegen.