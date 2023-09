Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag 09.09.2023 / 20:49 Uhr Usingen / Obergasse

Die drei unbekannten Täter verschafften sich in Abwesenheit des Geschädigten zunächst Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, in welchem der GS seine Wohnung hat und anschließend gewaltsam Zutritt zu dessen Wohnung, indem sie die Wohnungstür aufbrachen, bzw. auftraten. Bei der Tür handelte es sich um eine instabile Tür aus Pappe. Daraufhin betraten die UT das Objekt und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von 16.700 Euro aus dem Nachtschrank im Schlafzimmer des Geschädigten. Eine Zeugin, welche durch den Lärm alarmiert wurde, unterbrach die Täter, indem sie diese ansprach. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die Zeugin konnte die UT wie folgt beschreiben:

Person 1: männlich, ca. 1,90 m groß, breit gebaut, dunkle Haare, spitze nach oben gebogene Nase, dunkler Vollbart, schwarzer Pullover, schwarze Weste mit einem weißen Logo auf der Brust, schwarze Maske, schwarze Basecap, schwarze Winterhandschuhe

Person 2: männlich, ca.1,80m, dunkle Kleidung

Person 3: männlich, ca. 1,74m, dunkle Kleidung

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag 09.09.2023 / 21:56 Uhr Wehrheim / Obernhainer Weg

Unbekannte Täter versuchte sich unbefugt Zutritt über die Terrasse in das Haus der Geschädigten zu verschaffen. Durch einen lauten Ruf einer Anwohnerin / Zeugin wurde der Täter in seinem Handeln unterbrochen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine genaue Personenbeschreibung war aufgrund der geringen bis keinen Beleuchtung nicht möglich.

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.(AS)

Verkehrsunfall mit verletzten Rollerfahrern – Autofahrer geflüchtet Samstag, 09.09.2023, 11:09 Uhr Bad Homburg, Höllsteinstraße Ecke Hölderlinweg

Am Samstagmorgen gg. 11:09 Uhr wurden ein 56-jähriger Rollerfahrer und sein 15-jähriger Sozius, beide aus Bad Homburg, bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Roller befuhr die Höllsteinstraße in Richtung Viktoriaweg. An der Kreuzung Hölderlinweg kam plötzlich ein Autofahrer von links, der den vorfahrtberechtigten Rollerfahrer offenbar übersah. Der Rollerfahrer wollte dem Auto ausweichen, der Fahrer verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass der Fahrer und sein Sozius auf die Straße stürzten. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw handeln soll. Die verletzten Rollerfahrer mussten beide in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Roller entstand lediglich leichter Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 oder per Email: Pst.Bad.Homburg.PPWH@polizei.hessen.de zu melden.(Gr)

Diebstähle von E-Rollern

Zwischen Freitag, 08.09.2023, 17:00 Uhr und Sonntag, 10.09.2023, 00:00 Uhr Bad Homburg Bahnhof, Friedrichsdorf Taunus Carré und Forellenweg

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntag früh kam es zu drei gemeldeten Diebstählen von E-Rollern. Diese waren lediglich mit einfachen Zahlen- oder Kettenschlössern gesichert. Die Zahlenschlösser blieben sogar jeweils am Tatort zurück. Hinweise auf die Täter gibt es bisher in keinem Fall. Der Wert der entwendeten E-Roller wird auf ca. 1730,- EUR geschätzt. Deshalb der Hinweis der Polizei: Lassen sie sich beim Kauf von Sicherungen (Schlössern) in Fachgeschäften beraten, oder informieren sie sich anderweitig über adäquate Sicherungen, da einfache Schlösser meist kein Hindernis für Diebe darstellen.(Gr)

Vergiftete Vögel – Verstoß Tierschutzgesetz Zwischen Sonntag, 27.08.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 10:00 Uhr Oberursel, Frohsinnweg

Im Geflügelzuchtverein Bommersheim wurden in einem Gehege fünf tote Vögel aufgefunden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass diese Tiere von einem bislang unbekannten Täter vergiftet wurden. Hinweise auf Täter oder Zeugen nimmt die Polizei Oberursel unter 06171-62400 gerne entgegen. (KB)

Graffitisprayer

Freitag, 08.09.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 10:20 Uhr 61449 Steinbach, Bahnstraße

Bislang unbekannte Täter sprühten Graffiti mit schwarzer und blauer Farbe an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Es wurden die Buchstaben „SBC“ und darüber eine Krone gesprüht. Hinweise auf Täter oder Zeugen nimmt die Polizei Oberursel unter 06171-62400 gerne entgegen. (KB)

Trunkenheitsfahrt

Samstag, 09.09.2023 / 23:22 Uhr Usingen / Frankfurter Straße

Der 40-jährige Fahrzeugführer führte ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage war es sicher zu führen. Laut Zeugen fuhr der Fahrzeugführer deutliche Schlangenlinien und mehrfach in den Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer wurde in Usingen in der Frankfurter Straße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde durch die Polizei sichergestellt. (AS)

Trunkenheitsfahrt:

Sonntag, 10.09.2023 / 02:55 Uhr Usingen / Frankfurter Straße (Kontrollort Kreuzung „Peters Pneu“ Bad Homburg)

Der 26-jährige Fahrzeugführer führte ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage war es sicher zu führen. Das Fahrzeug fiel bereits in Usingen in der Frankfurter Straße auf und konnte erst in Bad Homburg an der Kreuzung „Peters Pneu“ (Saalburgstraße / B 456) angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. (AS)