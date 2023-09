Gefährliche Körperverletzung

Zeit: Sonntag, 10.09.2023, 03.35 Uhr

Ort: Limburg, Brüsseler Straße, ICE – Gebiet

Ein 20 – jähriger Gast eines Schnellrestaurants im ICE – Gebiet wurde Oper einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bisher unbekannte Täter gerieten mit dem jungen Mann in Streit und schlugen dann auf ihn ein. Auf dem Boden liegend traktierten sie ihn weiterhin mit Tritten und Schlägen. Der Mann erlitt dabei sichtbare Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Noch vor Eintreffen der angeforderten Streife der Polizei Limburg flüchteten die unbekannten Täter mit einem schwarzen Audi in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wir folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 185 cm groß, 23-24 Jahre alt, kräftige Statur, rote Haare, trug schwarzes T – Shirt

Täter 2: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwas kleiner als Täter 1, ebenfalls rote Haare

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung durch störenden Qualm beim Grillen

Zeit: Samstag, 09.09.2023, 19.15 Uhr

Ort: Limburg, Westerwaldstraße

Ein 51 – jähriger Mann aus Limburg geriet mit seinen Nachbarn wegen störendem Qualm durch Grillen in Streit. Der 51 – jährige beschwerte sich bei seinem 46 – jährigen Nachbarn wegen dem störenden Qualm. Dabei gerieten die beiden Männer so in Rage, dass der 46 – jährige seinem Kontrahenten mit der Faust auf den Rücken schlug. Durch den Schlag fiel der Mann zu Boden und zog sich weitere leichte Verletzungen zu. Der Grillmeister muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Räuberischer Diebstahl im Brillengeschäft

Zeit: Samstag, 09.09.2023, 12.11 Uhr

Ort: Limburg, Werner – Senger – Straße

Ein 60 – jähriger serbischer Staatsangehöriger, mit Wohnort in Frankfurt, wurde beim Diebstahl von 2 hochwertigen Sonnenbrillen ertappt. Als der 23 – jährige Bedienstete des Optikers dies bemerkte, flüchtete der Dieb. Der Mitarbeiter konnte ihn dann jedoch außerhalb des Geschäfts stellen und festhalten. Der Dieb versuchte sich jedoch loszureißen um seine Flucht fortzusetzen. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte er dann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sowohl der 23 – jährige Beschäftigte als auch der Täter wurden durch die Rangelei leicht verletzt.

Betrug – falsche Polizeibeamte

Ereignisort: Villmar

Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23 , 19.30 Uhr

Am Samstagabend nahm ein unbekannter Täter telefonisch Kontakt zu dem Geschädigten in Villmar auf und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand, dass eine Liste mit dem Namen des Geschädigten bei Verbrechern gefunden wurde, forderte man die Herausgabe seiner Wertsachen. Der Geschädigte legte nach Vereinbarung einige Goldbarren in hohem Wert vor seinem Haus ab. Diese sollen angeblich auf Fingerabdrücke untersucht werden. Dort wurde das Gold durch zwei weiteren unbekannten Tätern mit einem schwarzen BMW abgeholt. Die beiden Unbekannten konnten mit der Beute in unbekannte Richtung fliehen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Ereignisort: Weilburg

Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23, zwischen 10.45 – 23.00 Uhr

Im Laufe des Tages drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in Weilburg ein und durchwühlten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld in hohem Wert. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bedrohung mit Messer

Ereignisort: Villmar, Peter – Paul – Straße Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23, 23.00 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Kirmes in Villmar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und einer sechsköpfigen Personengruppe. Daraufhin zog sich das Pärchen in ihre Wohnung zurück, welche die Personengruppe belagerte. Als die Geschädigte die Personengruppe aufforderte, das Grundstück zu verlassen, zog der Beschuldigte ein Messer und bedrohte sie mit den Worten: „Ich steck dich ab !“. Daraufhin entfernte sich die Gruppe von dem Grundstück. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter „E-Scooter“-Fahrer gestürzt

Unfallort: 35781 Weilburg, Bahnhofstraße

Unfallzeit: Samstag, 09.09.2023, 01:33 Uhr

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 47-jähriger Weilburger den Bereich des Busbahnhofes in Weilburg mit einem E-Scooter. Der 47-jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu, die durch einen Rettungswagen versorgt wurden. Bei der Behandlung wurde festgestellt, dass der Fahrer des E-Scooters alkoholisiert ist. Bei dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt nach Streitigkeiten

Tatort: 65594 Runkel-Arfurt, Weingartenstraße

Tatzeit: Samstag, 09.09.2023, 02:59 Uhr

Auf einer privaten Feier kam es zu Streitigen zwischen einzelnen Gästen. Im Verlauf der Streitigkeiten fuhr eine 19-jähre aus Offenbach am Main mit ihrem Pkw von der Feier davon. Zuvor hatte die Dame alkoholische Getränke getrunken. Durch eine Streife der Polizeistation aus Weilburg konnte der Pkw mit der 19-jährigen in der Ortslage ausfindig gemacht werden. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Pst. Weilburg. Danach wurde die Dame an Angehörige übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Pkw ohne Versicherung / gestohlene Kennzeichen im Pkw / Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis / offener Haftbefehl

Unfallort: Gemarkung 35796 Weilbach-Elkerhausen, Kreisstraße 435

Unfallzeit: Samstag, 9. September 2023, 01:52 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Weilburg befuhr die Landstraße 3322 in Richtung Villmar. An der Einmündung zur Kreisstraße 435 bemerkte die Streife zufällig einen verunfallten Pkw, sowie mehrere Personen neben dem Fahrzeug. Der verantwortliche Fahrzeugführer hatte sich zuvor bereits zu Fuß, unerlaubt von der Unfallstelle, entfernt. Durch die Hinzuziehung weiterer Streifen konnte der beschuldigte Fahrer ausfindig gemacht und festgenommen werden. Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Beschuldigte mit 5 weiteren Insassen im Fahrzeug die Kreisstraße befuhr. Beim Wenden kam der Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb unfallbeschädigt im Graben stehen. Danach lief der Fahrer in die Feldgemarkung davon. Zwei Insassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw waren keine Kennzeichen angebracht und der Versicherungsschutz erloschen. Im Fahrzeug konnten gestohlene Kennzeichen aufgefunden werden. Der beschuldigte Fahrer, ein 29-jähriger aus Weilmünster, wurde zur Polizeistation verbracht und dort bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, da er unter Alkoholeinfluss stand. Zudem besteht der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hat und nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Da der Beschuldigte einen offenen Haftbefehl hatte, wurde er nach den polizeilichen Maßnehmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Körperverletzung auf dem Kirmesplatz in Lindenholzhausen

Zeit: Samstag, 09.09.2023, 03.59 Uhr

Ort: Limburg – Lindenholzhausen, Am Wingert Unter drei jungen Leuten kam es vor dem Kirmeszelt zu Streitigkeiten. Diese eskalierten und ein 20 – jähriger aus Gückingen erhielt von einem etwa 20 – jährigen, dunkelhäutigen jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht. Zudem wurde er von dem jungen Mann in den Finger gebissen. Der Geschädigte setzte sich zur Wehr woraufhin der Beschuldigte mit einem Mercedes flüchtete. Die Fahndung nach ihm verlief bisher ergebnislos. Das Kennzeichen steht jedoch fest.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 08.09.23, 12.00 Uhr – 14.00 Uhr Ort: Limburg, Bahnhofsplatz

Ein silberfarbener Toyota Corolla parkte auf einem ausgewiesenen Parkplatz am Bahnhof. Ein daneben geparktes Fahrzeug stieß beim Ein-/Ausparken gegen das linke Heck des Toyota und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Toyota wird auf 1500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfall auf der L3025 mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Zeit: Freitag, 08.09.2023, 17:30 Uhr

Ort: Gemarkung 35789 Weilmünster-Ernsthausen, Landstraße 3025,

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Weinbach die L 3025 aus Fahrtrichtung Essershausen kommend in Fahrtrichtung Ernsthausen. In Höhe einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier rutsche er gegen die Schutzplanke und erlitt schwerste Verletzungen. Er musste noch vor Ort reanimiert werden. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Frankfurt geflogen. Die Landstraße musste für circa 3 Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei wurde bei ihren Aufgaben durch die Feuerwehr Weilmünster-Ernsthausen unterstützt. Ein Sachverständiger wurde zur Fertigung eines Unfallgutachtens hinzugezogen. Eine Blutentnahme bei dem Krad-Fahrer wurde angeordnet. Das verunfallte Krad wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden an dem Krad von ca. 5.000,-EUR.