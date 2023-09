Bergstrasse

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Samstag, den 09.09.23, kam es um 06:13 Uhr im Bereich der

Wilhelmstraße in Lampertheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei

dem Sachschaden entstand und ein 26-Jähriger Verkehrsteilnehmer aus Heppenheim

leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit

seinem dunklen Mercedes Benz, ohne seinen Pflichten nachzukommen, unerlaubt von

der Unfallstelle in Fahrtrichtung Innenstadt. Das Fahrzeug des anderen

Unfallbeteiligten war nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum geflüchteten PKW geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim unter der 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

DA-Eberstadt, Spiegel abgefahren, Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch, den 06.09.2023, im Laufe des vormittags, kam es

in Eberstadt, Mühltalstraße 16 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten

Ermittlungen streifte ein grauer Kleinwagen Marke Hyundai beim Vorbeifahren den

Außenspiegel eines geparkten Pkw Dacia. Das Kennzeichen des verursachenden

Hyundai konnte durch den Zeugen vor Ort nicht benannt werden. Zeugen, die den

Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter:

Frenzel, PHK`in

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht an E-Ladesäule

Tatort: Ginsheim-Gustavsburg, Beethovenstraße Ecke Rudolph-Diesel-Straße Tatzeit: 09.09.2023 zwischen 11 und 13:30 Uhr

Die ON01 touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken oder Wenden die rückwärts an einer E-Ladesäule stehende, schwarze ON02 der Marke Opel an der rechten Fahrzeug-Front und verursacht Sachschaden. Im Anschluss entfernt sich die ON01 unerkannt, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Der Kontakt zur ON02 war hierbei nur ein „Vorbeiwischen“ von Fahrzeugteilen aus Kunststoff, sodass der Anstoß ggf nicht bemerkt wurde. Aufgrund der Leichtigkeit des Anstoßes dürfte dieser selbst von nebenstehenden Personen nicht wahrgenommen worden sein. Eventuell wird der Fahrer oder ein Zeuge durch diesen Aufruf aufmerksam und erkennt die Situation sowie Ort und Zeit wieder. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeistation Bischofsheim

Mörfelden: Mann flüchtet nach Streit mit Waffe

Am frühen Samstagabend (09.09.) kam es um 19.20 Uhr auf offener Straße zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Mann aus Mörfelden und einem weiteren, namentlich bisher nicht bekannten Mann. Die Kontrahenten gerieten laut Zeugenangaben im Bereich der Langgasse/ Westendstraße in einen heftigen verbalen Streit und Gerangel, in dessen Verlauf der Unbekannte eine Schusswaffe aus einem geparkten Fahrzeug geholt und vor dem dem 31- jährigen „herumgefuchtelt“ und auch auf diesen gezielt haben soll. Zu einer Schussabgabe war es nicht gekommen. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Da sich im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen Hinweise darauf ergeben hatten, dass sich der Gesuchte in einer Lokalität in der Langgasse aufhalten könnte, wurde diese Lokalität mit negativem Ergebnis durch Polizeikräfte durchsucht. Der unter Alkoholeinfluss stehende 31-jährige wurde nicht verletzt, der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bereits erste Erkenntnisse zur Identifizierung des flüchtigen Täters erlangen können. Es wird gegebenenfalls im Laufe der nächsten Woche nachberichtet.