Bad Dürkheim: Planspiel Börse 2023 – Einladung zur Teilnahme am großen Schüler-Online-Börsenspiel

Bad Dürkheim – Das europaweit größte Schüler-Börsenspiel, das Planspiel Börse, geht am 4. Oktober 2023 auch bei der Sparkasse Rhein-Haardt in die neue Runde. Bis zum 30. Januar 2024 können Schülerinnen und Schüler während des 17-wöchigen Online-Wettbewerbs mit fiktivem Depotguthaben sehr praktisch und risikofrei den Kauf und Verkauf von Wertpapieren üben und gleichzeitig viel Wissen über die Börse erwerben.

Bereits im vergangenen Jahr haben bei der Sparkasse Rhein-Haardt 50 Teams mit insgesamt 429 Schülerinnen und Schülern teilgenommen und im Rahmen des Unterrichts sowie ihrer Freizeit einiges über die Wirtschafts- und Finanzwelt erfahren. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler über weiterführende Schulen im Landkreis Bad Dürkheim sowie den Städten Neustadt an der Weinstraße und Frankenthal. Mit einem virtuellen Kapital von 50.000 Euro kaufen und verkaufen die Spiel-Teams Aktien, die an der Börse Stuttgart gehandelt werden. Ziel ist es, durch das Informieren über Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten im Team eine Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung über Wertpapiere zu treffen und so geschickt das Startkapital zu vermehren. Um auch dem Aspekt der Anlage in nachhaltig agierenden Unternehmen gerecht zu werden, gibt es ebenfalls eine eigene Wertung hierzu. Das Ganze funktioniert über die Planspiel-Börse-App oder eine Webversion. Die bundes- und landesweit erfolgreichsten Schülerinnen- und Schüler-Teams werden mit Preisen bedacht. Die Sparkasse Rhein-Haardt lobt ebenfalls eigene wertvolle Preise sowohl für die besten Teams als auch für die jeweiligen Schulen im Gesamtwert von über 3.000 Euro aus.

Weitere Informationen unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/planspiel.

Mit dem Planspiel Börse-Wettbewerb fördert die Sparkasse Rhein-Haardt die finanzielle Bildung und leistet einen Beitrag zu ihrem öffentlichen Auftrag.