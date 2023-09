Haiger: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Nach einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine E-Scooter-Fahrerin Verletzungen davontrug, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die 60-Jährige war am Mittwochnachmittag (06.09.2023) mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg parallel zur Straße Hohleichenrain in Richtung Sechshelden unterwegs. Am Kreisverkehr an der Ecke Bahnhofstraße hielt die Scooter-Fahrerin an. Neben ihr hielt ein schwarzer Golf. Die 60-Jährige fuhr wieder an und querte die Straße Hohleichenrain. Der neben ihr wartende VW-Fahrer fuhr offenbar ebenfalls an und streifte die Frau auf dem Scooter, die in der Folge stürzte und sich verletzte. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei fragt: Wer hat den Zusammenstoß zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen schwarzen VW Golf mit LDK-Zulassung, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Ein unbekannter Täter gab sich am Mittwoch (06.09.2023) am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und ergaunerte rund 5.000 Euro. Er rief die junge Frau an und behauptete, sie müsse sich in ihrem Online-Banking legitimieren, um die Sperrung ihres Zugangs zu verhindern. Im Anschluss erhielt die Geschädigte einen Link per SMS, welchen sie an eine von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter genannte E-Mailadresse weiterleitete. Am nächsten Tag stellte die 21-Jährige fest, dass über 20 Abbuchungen im Gesamtwert von rund 5.000 Euro von ihrem Konto getätigt wurden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Herborn- Trickbetrug- unter Vorwand in Wohnung gelangt

Unter einem Vorwand, hat sich ein Mann am Donnerstagmittag (04.09.2023) Zutritt zur Wohnung einer 88-Jährigen verschafft und über tausend Euro erbeutet. Gegen 13:15 Uhr klingelte der etwa 50 Jahre alte Unbekannte an der Tür der Seniorin und bat darum einen Zettel für einen Bewohner des Mehrfamilienhauses zu schreiben, da er diesen angeblich nicht erreicht hätte. Die Seniorin wollte behilflich sein und ließ den Mann in ihre Wohnung. Nachdem der Zettel geschrieben war, bemerkte die Dame einen zweiten Mann in ihrer Wohnung. Dieser hatte offenbar die Gelegenheit genutzt und aus der Wohnung eine Geldkassette mit rund 1.000 Euro gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin, nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten. Täterbeschreibung: 1. Täter: Männlich, ca. 175 cm groß, etwa 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, kurze braune Haare, er war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und grauer kurzer Hose 2. Täter: Männlich, ebenfalls etwa 175 cm groß und 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, mittellange dunkle Haare, dunkel gekleidet Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Ehringshausen- Niedergeschlagen / Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Samstag (02.09.2023) wurde eine Schlägerei in der Austraße gemeldet. Ein 25-Jähriger hatte die Auseinandersetzung mitbekommen und versucht den Streit zu beenden. Offenbar wurde er sodann von 4-5 Jugendlichen angegriffen, zu Boden geschlagen und mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der aus Ehringshausen stammende 25-Jährige erlitt Prellungen am Kopf, seine Brille wurde durch den Angriff zerstört. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Wer kann Hinweise zu den 14-16 Jahre alten männlichen Jugendlichen geben? Einer der Jugendlichen hatte blonde Haare. Wer hat den Vorfall gegen 00:30 Uhr in der Nähe der Volksbank mitbekommen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Dillheim- Sicherungsnetz in Brand gesetzt

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (03.09.2023) ein Sicherungsnetz eines zum Teil eingerüsteten Einfamilienhauses in der Hauptstraße angezündet. Ein Feuerwehrmann, der auf dem Weg zum Einsatz war, löschte das kokelnde Netz mit einem Eimer Wasser. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem ca. 20 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann, der gegen 22:35 Uhr in Richtung Hauptstraße / Am Messengraben ging. Wer kann Hinweise zu dieser Person geben? Der junge Mann wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.