Felsberg – Zwei E-Bikes vor Freibad gestohlen

Tatzeit: Donnerstag, 07.09.2023, 16:53 Uhr bis Donnerstag, 07.09.2023, 18:49 Uhr

Zwei E-Bikes wurden im Bereich der Fahrradständer des Felsberger Freibads in der Straße Untere Birkenallee durch unbekannte Täter gestohlen.

Die E-Bikes wurden gegen 17:00 Uhr an den Fahrradständern vor dem Freibad abgestellt und mit entsprechenden Schlössern gesichert. Als die Besitzer um kurz vor 19:00 Uhr zu den E-Bikes zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass beide E-Bikes verschwunden waren. Bei den E-Bikes handelte es sich um eins der Marke Scott vom Typ Genius eRide 930 mit 29 Zoll-Bereifung in orange-schwarz. Bei dem zweiten E-Bike handelte es sich um die Marke Specialized vom Typ Levo SL comp carbon mit 29 Zoll-Bereifung in dunkellila.

Zum Wert der gestohlenen E-Bikes können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Fritzlar – Mann entblößte sich mitten in Fritzlar – Festnahme

Tatzeit: Donnerstag, 07.09.2023, 17:45 Uhr

Ein Mann entblößte sich vor den Augen einer Fußgängerin mit Kind mitten in Fritzlar.

Ein 35-jähriger Tatverdächtige aus Homberg entblößte sich vor den Augen einer 37-jährigen Fußgängerin aus Fritzlar. Diese war mit ihrem Sohn zwischen der Stadthalle und einem dortigen Lebensmittelmarkt mitten in Fritzlar unterwegs. Nach Angaben der Zeugin hatte der Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt die Hose heruntergelassen und urinierte auf die Straße. Als die Zeugin vorüberging masturbierte der Tatverdächtige an seinem Glied. Außerdem zeigte der Tatverdächtige der Zeugin gegenüber eindeutige Gesten mit sexuellem Hintergrund.

Die Zeugin verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die eintreffende Streife konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und zur Polizeistation verbringen. Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert und laut Atemalkoholtest lag der Wert bei deutlich über zwei Promille.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung sowie wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses geführt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schulgebäude

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 06.09.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 07.09.2023, 06:00 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag mehrere Gebäudeteile der Radko-Stöckl-Schule in der Evesham-Allee in Melsungen mit einem Permanentmarker beschmiert. Dazu wurde an mehreren Zugangstüren, Fenstern und div. Gebäudeverkleidungen eine Zahlenkombination und ein Schriftzug (engl. „tag“), mit noch unbekannter Bedeutung, aufgemalt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05661-70890.