Polizei kontrolliert mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Die Polizei im Werra-Meißner-Kreis hat am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag gleich mehrere Personen im Straßenverkehr kontrolliert, die unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt haben.

Gegen 17.15 Uhr ist am Donnerstag ein 18-Jähriger aus Eschwege kontrolliert worden, der mit einem sog. „Segway“ unterwegs war. Die Kontrolle in der Straße „Südring“ brachte zum einen hervor, dass das Fahrzeug nicht ausreichend versichert und ohne Kennzeichen in Betrieb genommen worden war. Zum anderen stand der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln, so dass in der Folge nun neben den Verkehrsdelikten auch wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen gegen ihn ermittelt wird.

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau haben am Donnerstagabend gegen einen 39-jährigen Autofahrer aus Großalmerode Ermittlungen aufgenommen. Dieser war ihnen gegen 23.20 Uhr durch seine Fahrweise aufgefallen, woraufhin sie den Mann in der Kasseler Straße in Großalmerode einer Kontrolle unterzogen. Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel wurde der Mann mit zur Polizeidienststelle genommen und später dann einer Blutentnahme unterzogen.

Auf dem Parkdeck des Kaufland-Einkaufsmarktes in Eschwege kontrollierten die Beamten aus Eschwege gegen 23.30 Uhr einen 22-Jährigen aus Eschwege in seinem Fahrzeug. Die Überprüfung des Mannes förderte bei ihm eine kleine Menge Cannabis zu Tage. Entsprechende Ermittlungen wegen des Besitzes und Erwerbs der Drogen sowie wegen des Fahrens unter Rauschmitteln wurden eingeleitet.

Etwas später sind die Eschweger Beamten dann erneut auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der mit seinem Auto unter Rauschmitteln stehend im Straßenverkehr unterwegs war. Festgestellt wurde der Vorfall gegen 23.50 Uhr in der Straße „Steintor“ in Bad Sooden-Allendorf, wo sie einen 27-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf zur Kontrolle anhielten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Substanz THC. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme des Mannes, der sich nun ebenfalls für die Fahrt unter Rauschmitteln und den Besitz und Erwerb von Drogen verantworten muss.

Am Freitagmorgen kontrollierten die Eschweger Beamten dann noch einen 37-Jährigen aus Eschwege, der gegen 05.30 Uhr mit einem Fahrrad im Bereich „Torwiese“ unterwegs war. Die Kontrolle samt Drogenvortest führte dazu, dass bei dem 37-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Amphetamin, Metamphetamin und THC festgestellt wurden. Außerdem führte der Mann u.a. Amphetamin, Haschisch und Ecstasy mit sich. Im Rahmen der Ermittlungen wegen der Fahrt unter Rauschmitteln und des Besitzes und Erwerbs von Drogen ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem Mann an.

Mit Motorrad kollidiert I

Um 16:51 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 58-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße in Waldkappel. Im Einmündungsbereich zur L 3334 stoppte sie ihr Auto, um einen vorfahrtsberechtigen Lkw passieren zu lassen. Anschließend fuhr sie an, um nach links in Richtung Hessisch Lichtenau abzubiegen. Dabei übersah sie den dem Lkw folgenden 27-Jährigen Motorradfahrer aus Eschwege. Der 27-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, wodurch er mit dem Motorrad ins Schleudern geriet. Einen Zusammenstoß mit dem Pkw konnte er dadurch nicht mehr verhindern. Dadurch stürzte er auf die Motorhaube des Autos. Dabei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wurde mit ca. 4000 EUR angegeben.

Mit Motorrad kollidiert II

Um 17:51 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 31-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Gartenstraße in Frankenhain und beabsichtigte nach rechts in die Meißnerstraße abzubiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Motorrad, das von einem 31-Jährigen aus Hann. Münden gefahren wurde. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt; sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 17:000 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 08:40 Uhr befuhr gestern Morgen eine 45-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Rue-de-Carhaix-Straße in Waldkappel. Im Einmündungsbereich zur Hindenburgstraße beabsichtigte sie in Richtung Harmuthsachsen abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 27-Jährigen aus Waldkappel, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Nach Angaben der 45-Jährige wurde sie von der Sonne geblendet. Sachschaden: ca. 7000 EUR.

In „Loch“ gefahren

Um 18:25 Uhr fuhr gestern Abend ein 50-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw durch das Drive-In des Schnellrestaurants in der Niederhoner Straße in Eschwege. Aufgrund von Bauarbeiten ist rechts neben der Fahrbahn ein Loch gegraben worden; der dortige Randstein wurde entfernt. Der 50-Jährige kam mit seinem Pkw in diesem Bereich von der Fahrbahn ab und fuhr dadurch mit dem Auto in das Loch. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Straßenlaterne angefahren

Um 10:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus Bielefeld mit einer Sattelzugmaschine die Obergasse in Wanfried. Aufgrund von Gegenverkehr musste er mit dem Sattelzug nach rechts über den Gehweg ausweichen, wobei die dortige Straßenlaterne touchiert wurde. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Um 13:45 Uhr touchierte gestern Mittag ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw beim Ausfahren aus einer Parklücke in der Bremer Straße in Eschwege einen geparkten VW Golf. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Beim Anfahren zurückgerollt

Um 10:47 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 32-Jährige aus der Gemeinde Wehretal im Langenhainer Weg in Eschwege mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei vergaß sie den Gang einzulegen, so dass das Auto beim Anfahren zurückrollte und gegen einen dahinterstehenden Audi A 7 rollte. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich am gestrigen Nachmittag eine Unfallflucht in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A 5 im Bereich des Radkastens und Fahrertür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Wanfried in der Bahnhofstraße. Zwischen dem 06.09.23, 12:20 Uhr und dem 07.09.23, 05:35 Uhr wurde ein roter Peugeot 108, der in Höhe eines Friseursalons geparkt war, offensichtlich bei einem Wendemanöver beschädigt. Der Verursacher fuhr dabei gegen die Fahrertür des Peugeot. Hinweise: 05651/9250

Um 23:56 Uhr befuhr ein schwarzer BMW die K 59 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Landesgrenze Thüringen. Dabei kam der Fahrer mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und kollidierte mit einem Geländer und einem Leitpfosten. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Vermutlich wendete der Fahrer dann das Auto und fuhr wieder in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In Höhe der L 3239 (Wahlhauser Straße) fiel Zeugen der BMW, der ohne Kennzeichen unterwegs war, auf. Der BMW fuhr dann zügig weiter über die Waldisstraße in Richtung Gartenstraße und wurde dann nicht mehr gesehen. Am Unfallort wurden entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden, die zu einem Pkw der Marke BMW, älteres Baujahr gehören. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 60-Jähriger aus Langlingen mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam es in der Gemarkung von Eschwege zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Diebstahl von IPhone

Am 06.09.23 parkte eine 38-Jährige aus Waldkappel, um 08:30 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in Reichensachsen und verschloss ihr Auto. Als sie fünf Minuten später zurückkam, fiel ihr zunächst nichts auf, erst in Eschwege bemerkte sie, dass ihr IPhone 8 aus einem Korb auf dem Beifahrersitz entwendet worden war. Im Zuge der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt ein Mann auf dem Parkplatz umherlief, der in mehrere Autos hineinschaute. Es ist nicht auszuschließend, dass dieser mittels eines „Störsenders (jammers)“ oder ähnlichem Tatmittel die Funkwellen des Autoschlüssels unterbrach, wodurch das Verriegeln verhindert wurde. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um kurz nach Mitternacht, ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der auf der K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 06.09.23, 10:00 Uhr und dem 07.09.23, 12:30 Uhr wurde ein Pkw Hyundai, der in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau, geparkt war, durch Unbekannte beschädigt. Diese kratzten ein „Hakenkreuz“ auf die Motorhaube des Pkws, so dass auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Weiterhin wurde die Fahrzeugantenne gestohlen. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 07:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 24-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Sprinter die „Mäusegasse“ in Witzenhausen. Beim Einbiegen in die Hubenröder Straße übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 50-Jährigen aus Witzenhausen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.