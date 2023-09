Brand einer Firmenhalle in Hofgeismar: Brandursache noch unklar

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitagmorgen kam es gegen 9:35 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Hofgeismar zu einem Brand auf dem Gelände eines Maschinenbauunternehmens. Bei der betroffenen Halle handelt es sich um die Lackiererei, die bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Alle Anwesenden konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieben bis auf einen Mitarbeiter, der einen Schock erlitt, unverletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen der Feuerwehr, die um Hofgeismar und bis in den Bereich Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, ergaben schließlich, dass keine Gefahr durch gesundheitsschädlichen Stoffe bestehe. Die Lagerhalle wurde durch den Brand völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Beamten der Polizeistation Hofgeismar im siebenstelligen Bereich liegen.

Zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für die Spurensicherung setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten für die weiteren Brandursachenermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Nach Raubversuch auf Königsplatz: Polizei fahndet mit Fotos und Video nach Täter

Kassel-Mitte: Am 27. Juli 2023 kam es in den frühen Morgenstunden auf dem Kasseler Königsplatz zu einem Raubversuch, bei dem eine 26-jährige Frau durch Schläge eines unbekannten Täters verletzt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo konnte der Räuber bisher nicht identifiziert werden, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos und einem Video aus einer Überwachungskamera der Regiotram angeordnet hat. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Identität des Täters zu erhalten.

(Das Video ist auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/393655741 veröffentlicht und steht dort zum Download bereit.)

Der Raubüberfall hatte sich am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, gegen 4 Uhr an der Haltestelle „Königsplatz“ ereignet. Das Opfer war dort zu dieser Zeit aus einer Regiotram ausgestiegen, als der unbekannte Mann auf die Frau zukam und Geld von ihr forderte. Als die 26-Jährige mitteilte, dass sie kein Geld habe, schlug der Täter ihr unvermittelt ins Gesicht. Das Opfer schubste den Räuber daraufhin und flüchtete sich zurück in die noch an der Haltestelle stehende Tram. Daraufhin folgte ihr der Täter in die Bahn und schlug ihr zwei Mal mit der Faust an das Ohr, bevor er nach draußen und weiter in Richtung Stern flüchtete. Die 26-Jährige erlitt bei dem Raubversuch Verletzungen am Kopf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die nun veröffentlichten Fotos und das Video zeigen den Täter, der vor seiner Flucht von einer Kamera in der Regiotram erfasst wurde.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurze hellbraune Haare, schwarzer Pullover, hellblaue Jeans, weiße Sneaker.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahrradcodierung und Aktionstag im Kasseler Polizeiladen am 14. September

Kassel: Die Polizei bietet eine Fahrradcodierung am Donnerstag, dem 14. September 2023, in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr im Polizeiladen Kassel, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel, an. Zudem stehen die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen an diesem Aktionstag für Fragen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl bereit. Die Aktion ist Bestandteil der Präventionsarbeit der BAO Mars, die zur Bekämpfung ansteigender Fallzahlen in Deliksbereichen wie dem Fahrraddiebstahl im Frühjahr bei der Kasseler Polizei eingerichtet worden war. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies erschwert es den Dieben, ihre Beute weiterzuverkaufen.

Um auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit zur Codierung ihres Rades zu geben, findet die Aktion an diesem Tag ohne vorherige Terminvereinbarung statt. Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, wird darauf hingewiesen, dass es zu entsprechenden Wartezeiten kommen kann.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Alkoholisierter Mann stürzt auf Discounter-Parkplatz und verletzt sich: Zeugen von mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Kassel-Niederzwehren: Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18 Uhr zu einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger zu einem Discounter-Parkplatz im Töpfenhofweg in Kassel gerufen. Wie der dort angetroffene 37-jährige Mann aus Kassel der Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er zuvor über den Parkplatz gelaufen, als von hinten ein Auto kam und ihn mit der Fahrzeugfront erfasste. Er stürzte daraufhin auf den Parkplatz und verletzte sich, während der Pkw einfach weggefahren sein soll. Bei der Befragung des 37-Jährigen bemerkten die Polizisten, dass der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht und ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zeugen des geschilderten Unfalls oder weitere Details zum mutmaßlichen Verursacher konnte die Streife nicht ermitteln. Den leicht verletzten 37-Jährigen brachten Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.