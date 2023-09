Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt – Offenbach

(fg) Am Freitagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Straßen Odenwaldring / Schumannstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einer Fußgängerin, in dessen Folge die 80-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Sattelzug den Odenwaldring in Richtung Waldstraße; aufgrund der Verkehrslage musste der Lastkraftwagenfahrer im Kreuzungsbereich zur Schumannstraße anhalten. Zur selben Zeit beabsichtigte die 80-Jährige die Straße „Odenwaldring“ mit ihrem Rollator, bei stockendem Verkehr, zu überqueren. Beim Anfahren übersah der Lastkraftwagenfahrer offenbar die Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 80-Järhige tödliche Verletzungen erlitt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigen; Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Zeugensuche: Unfallflucht in der Heitkämperstraße – Rödermark/Ober-Roden

(fg) Beim Rückwärtsfahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagvormittag in der Heitkämperstraße einen geparkten Skoda Kodiaq. Der Eigentümer hatte seinen Wagen in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Laut einer Zeugin habe ein Auto, welches unmittelbar vor dem Skoda parkte, zurückgesetzt und sei hierbei gegen den schwarzen SUV gefahren. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 10.15 und 10.20 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Einbruch in Bäckerei – Mühlheim

(fg) Über die Glasschiebetür verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zugang zu den Verkaufsräumen einer Bäckereifiliale in der Dieselstraße. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge die Innenräume und nahmen einen Tresor aus einem der Büros mit. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 4 Uhr. Der durch das Aufhebeln der Glasschiebetür entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Blauer BMW bei Unfallflucht auf Parkplatz beschädigt – Seligenstadt / Klein-Welzheim

(lei) Der Seitenschweller und die Felge hinten auf der Beifahrerseite verkratzt, Schaden etwa 1.000 Euro – dies musste ein BMW-Fahrer am Donnerstagabend auf dem REWE-Parkplatz in der Dieselstraße feststellen, nachdem er dort einkaufen war. Den blauen 1er mit Darmstädter Kennzeichen hatte er gegen 18.30 Uhr neben dem Eingang abgestellt und ein bis dato unbekanntes Fahrzeug sorgte dann innerhalb der darauffolgenden 25 Minuten für das Malheur. Die Seligenstädter Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Verursacher (06182 8930-0).

Einbrecher stiehlt Bargeld und Schmuck – Birstein (lei)

Wer zwischen Dienstag, 15 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr, verdächtige Personen im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An den Anlagen“ (10er Hausnummern) beobachtet hat, könnte der Kriminalpolizei in Gelnhausen bei der Suche nach Einbrechern helfen, die sich in diesem Zeitraum gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Die Unbekannten hatten die Terrassentür aufgebohrt und im Schlafzimmer einen Tresor mit dem unglücklicherweise in der Nähe deponierten Schlüssel geöffnet. Die Kriminellen ließen Bargeld und Schmuck mitgehen und suchten anschließend das Weite. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 37. Kalenderwoche 2023

(fg/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

11.09.2023:

Offenbach, Jacques-Offenbach-Straße (Schule); B 459, Offenbach, Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

12.09.2023:

Rodgau-Weiskirchen, Alfred-Delp-Straße (Schule); Mühlheim, Forsthausstraße (Schule); B 459, Offenbach, Geisfeldkreisel (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

13.09.2023:

BAB 661, Egelsbach, Ausbauende in Richtung Egelsbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

14.09.2023:

Offenbach-Bieber, Diedesheimer Straße (Schule);

15.09.2023:

Hanau, Kastanienallee (Schule); B 43a, Höhe Bahnhof in Richtung Langenselbold (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

und 17.09.2023:

B 43a, Höhe Bahnhof in Richtung Langenselbold (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).



Große Polizeischau in Bad Soden-Salmünster

Bereich Main-Kinzig

Große Polizeischau in Bad Soden-Salmünster

(kk) Zur großen Polizeischau am 16. September 2023 laden das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mit der Stadt Bad Soden-Salmünster von 10.30 bis 16.00 Uhr in den dortigen Kurpark ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die informative und spektakuläre Schau der Polizei ist eine Veranstaltung für die ganze Familie.

Pferde, Hunde, Motorräder, Hubschrauber, SEK und mehr

Vorführungen der Polizeireiterstaffel, der Polizeihunde- und der Rettungshundestaffel sowie die geplante Landung eines Polizeihubschraubers und der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos sind ebenso Höhepunkte wie die eindrucksvolle Vorführung der Motorradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen. Auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei wird in Aktion sein sowie Polizeitaucher, die im Außenbecken der Spessart Therme ihr Können zeigen.

Nachwuchs gesucht – Bewerbungen werden vor Ort entgegengenommen

Wer jetzt sagt „cooler Job“ und die Voraussetzungen für den Polizeiberuf mitbringt, kann sich über das duale Studium bei der Polizei Hessen am Stand der Einstellungsberatung informieren. Besucher, die ihre kompletten Bewerbungsunterlagen abgeben, erhalten eine Überraschung. Informationen zur Bewerbung vorab schon unter karriere.polizei.hessen.de.

Fahrrad-Parcours für die Kleinen, Musik, Fahrzeuge und mehr

Bei der Jugendverkehrsschule können Kinder und Jugendliche beim Fahrradgeschicklichkeitsturnier ihr Können zeigen. Es winken tolle Preisen. Das Landespolizeiorchester sorgt für Unterhaltung im Musikpavillon im Kurpark. Das behördliche Gesundheitsmanagement, die Polizeiseelsorge und örtliche Vereine geben ebenfalls einen Einblick in ihre Tätigkeiten. Neben einer umfangreichen Fahrzeugausstellung von Feuerwehr, THW, DRK, Johanniter, DLRG gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Cyberkriminalität, Einbrechern, Trickdieben und mehr und die Spezialisten der Verkehrsinspektion stellen unterschiedliche Geschwindigkeitsmessanlagen vor.

Spannung bei der Kripo

Verschiedene Methoden bei der Spurensuche werden Besucherinnen und Besucher beim Erkennungsdienst der Kripo begeistern. Einmal eine Schutzweste anprobieren und Einblicke in ein Einsatztraining bekommen? Alles möglich bei den Einsatztrainern des Polizeipräsidiums. Eine Vielzahl von Speise- und Getränkeständen sorgen für das leibliche Wohl. Polizeipräsident Daniel Muth und Bürgermeister Dominik Brasch freuen sich, gemeinsam mit allen Beteiligten, auf viele Besucherinnen und Besucher.

Parkmöglichkeiten und Shuttle-Service

Für die Veranstaltung bleibt die Thermalbadstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Woco-Parkplatz an der Sprudelallee, auf dem Festplatz und auf der extra ausgewiesenen Wiesenfläche Am Hain. Ein Shuttle-Bus bringt Besucher vom Bahnhof Bad Soden-Salmünster bis zum Parkplatz „Festplatz“. Fahrräder können im Bereich der Volksbank an der Thermalbadstraße abgestellt werden.

Am Tag der Polizeischau wird das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Südosthessen auch via Instagram (polizei_soh) von der Veranstaltung berichten.